تجمّع لأجهزة ومعدات المطبخ عالية الجودة في الدورة 135 لمعرض Canton Fair، الملتقى يُبرز النظرة المستقبلية المشرقة للصناعة

غوانغتشو، الصين، 20 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- بعد الاختتام الناجح للمعرض على أرض الواقع، استفادت الدورة 135 لمعرض كانتون فير (Canton Fair) من منصاتها عبر الإنترنت لتسهيل الاتصال السلس بين الموردين والمشترين. فهي تسلط الضوء على الأداء القوي ومنتجات الدرجة الأولى للشركات الصينية الرائدة في مختلف الصناعات. ومن الجدير بالذكر أن قطاع أجهزة المطبخ والأواني قد لفت انتباهًا كبيرًا على المنصة. يقدم العارضون في هذا المجال منتجات متوافقة بشدة مع الاحتياجات العملية للمستهلكين التي تتجسد في "الجاذبية الجمالية والاستخدام العملي وسهولة الصيانة"، حيث يقدمون مجموعة واسعة من المعروضات المتميزة لجمهور عالمي.

تتخصص شركة تشانتسيتانج كيتاي إندستري آند تريدنج كو ليميتد (Zhanjiang Qitai Industry & Trading Co., Ltd.) في تصميم وتطوير وإنتاج المنتجات الأساسية مثل أجهزة طهي الأرز الكهربائية. كما هو موضح على المنصة، فإن جهاز طهي الأرز المتعدد الذكي بسعة 1.2 لتر/2.3 لتر ووعاء داخلي مضاد للالتصاق، يتميز بتصميم أنيق من موراندي (Morandi ) يكمله غلاف من الفولاذ المقاوم للصدأ ، مما يجذب المستهلكين الراغبين في منتجات توفر تجربة استخدام عملية. وتتميز بالعديد من التصاميم الرائعة لضمان التبخير والغلي بطريقة مثالية، والتنظيف السهل، وتعزيز السلامة ضد الحروق. بالإضافة إلى ذلك، يضم جهاز الطهي استشعارًا ذكيًا لدرجة الحرارة وإعدادات طهي متعددة الاستخدامات بلمسة واحدة، مما يجعل الطهي أسهل. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://goo.su/YShk .

تقدم شركة ريلوين ميتال مانيوفاكتور كو ليميتد (Realwin Metal Manufacture Co., Ltd. ) منتجها الجديد الرئيسي ، وهي مجموعة أدوات الطهي من الفولاذ المقاوم للصدأ المكونة من 7 قطع على المنصة. ويتم تصنيع هذه المجموعة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة وقاعدة سفلية مركبة لا توفر فقط قوة ومتانة استثنائية، بل تضمن أيضًا التسخين السريع والحفاظ على درجة حرارة الطهي المثلى لفترات طويلة. أما بالنسبة للتصميم، فإن المنتج يتضمن حوافًا محددة فريدة من نوعها ولمسات تشطيب داخلي دقيقة لمنع الرش وتراكم المخلفات. علاوةً على ذلك، فنظام الألوان المتنوع متعدد الاستخدامات الخاص بها مصمم ليمثل إضافة مكملة تناسب مجموعة متنوعة من أنماط المطابخ، مما يوفر للمستهلكين ذوي الذوق الرفيع خيارًا ممتازًا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://goo.su/Frgg9C .

تتخصص شركة هيب هوم إندستريال كو ليميتمد (Hip-home Industrial Co. )، في سكاكين المطبخ ، وتقدم منتجاتها مع العديد من الابتكارات ذات براءات الاختراع المسجلة سنوياً. وتعرض الشركة أحدث إبداعاتها المتطورة، وهي سكاكين كيريتسوكي الاحترافية من هيب هوم (Hip-home Professional Kirisuke Knives) مع مقابض الراتنج الأخضر، مصنوعة بدقة من الفولاذ المقاوم للصدأ عالي الجودة والتي خضعت لعملية معالجة حرارية متخصصة لتعزيز متانة الشفرة. وتتميز السكاكين، المصممة بمقبض من الراتنج خفيف الوزن والمريح، بقبضة وتحكم مثاليين وتصميم جمالي انسيابي. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة https://goo.su/9ftYg .

مع استمرار الدورة 135 لمعرض كانتون فير في تشغيلها المنتظم للمنصة عبر الإنترنت، يستمر الحماس القوي للتجار العالميين تجاه التجارة. لمزيد من المعلومات حول معرض كانتون فير، يرجى التسجيل على https://invitation.cantonfair.org.cn/BuyerUser/RegisterUser?MediaType=16.