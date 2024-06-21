تحافظ شركة Hisense على هيمنتها على سوق التلفزيون العالمي مع حصولها على أعلى المراكز في العديد من البلدان

تشينغداو، الصين، 21 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل Hisense، وهي علامة تجارية عالمية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، بإدراجها لثماني سنوات متتالية في قائمة Kantar BrandZ™ لأفضل 10 علامات تجارية صينية عالمية. يؤكد هذا الاعتراف على التزام Hisense العالمي بالابتكار والتميز.

Hisense TV remains global No.2 and 100" TV global No.1

سيطرت شركة Hisense على سوق التلفزيون الصيني، محافظة على المركز الأول في مبيعات التلفزيون لمدة 20 عامًا متتالية من عام 2004 إلى أبريل/نيسان 2024. وبالإضافة إلى الهيمنة المحلية، حققت أجهزة تلفزيون Hisense حصة عالمية من حجم الشحن بلغت 13.6٪ في الربع الأول من عام 2024، لتحتل المرتبة الثانية عالميًا من عام 2022 إلى الربع الأول من عام 2024. كما تتصدر الشركة عالميًا حجم شحنات أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة، وحجم شحنات أجهزة تلفزيون الليزر، وعدد براءات اختراع أجهزة تلفزيون TriChroma Laser TV.

أظهرت تلفزيونات Hisense أداءً استثنائياً في مختلف الأسواق الدولية. من يناير/كانون الثاني إلى أبريل/نيسان 2024، احتفظ تلفزيون Hisense بأعلى حصة سوقية في أستراليا وجنوب أفريقيا والمركز الثاني في كندا والمكسيك.

انطلاقًا من طموح "لا تقبل أبدًا بالمركز الثاني على مستوى العالم"، فإن سعي Hisense الدؤوب لتحقيق الجودة والابتكار ورضا العملاء يواصل تمييزها، مما يعزز مكانتها الرائدة في السوق العالمية.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والشريك الرسمي لبطولة كأس أمم أوروبا UEFA EURO 2024™. وفقًا لـ Omdia، احتلت Hisense المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وتوسعت الشركة بسرعة لتعمل في أكثر من 160 دولة وتتخصص في السلع المتعددة الوسائط والأجهزة المنزلية ومعلومات تكنولوجيا المعلومات الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2443851/Hisense_TV_remains_global_No_2_100_TV_global_No.jpg

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