تحالف جديد لتطوير تركيبة تحت اللسان لهرمون الأوكسيتوسين (Oxytocin) لمنع نزيف ما بعد الولادة

يمكن أن تساعد نتائج التجارب السريرية في إنقاذ حياة أكثر من 70,000 امرأة حامل على مستوى العالم كل عام

• وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، فإن نزيف ما بعد الولادة أو نزيف النفاس (PPH) أحد الأسباب الرئيسية لوفيات الأمهات في العالم

• سيحصل المختبر الإسباني Insud Pharma (إنسود فارما) على تمويل من مؤسسة Bill & Melinda Gates q لإجراء تجربة سريرية في المرحلة الثانية لتحديد الجرعة المثلى من الأوكسيتوسين تحت اللسان لمنع نزيف ما بعد الولادة (PPH)

• وبهذا تعزز مجموعة Bill & Melinda Gates (بيل آند ميلندا جيتس)، المتخصصة في صحة المرأة، التزامها في هذا المجال الذي تعمل فيه منذ عقود

• ستساهم مؤسسة Mundo Sano (موندو سانو) في زيادة الوعي بهذه الحالة السريرية، وستسهل نشر نتائج التجربة السريرية، بالإضافة إلى إتاحة الأوكسيتوسين (Oxytocin) تحت اللسان في المناطق الجغرافية التي تتسم بأعلى معدلات وفيات للأمهات

مدينة مدريد, 21 نوفمبر / تشرين ثاني 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت مجموعة Insud Pharma (إنسود فارما) للتو أنها ستتلقى تمويلًا من مؤسسة Bill & Melinda Gates (بيل آند ميلندا جيتس)، والتي تتضمن منحة بقيمة 2.7 مليون دولار، لإطلاق تجربة سريرية في المرحلة الثانية لتحديد الجرعة المثلى من علاج الأوكسيتوسين تحت اللسان المبتكر المصمم لمنع نزيف ما بعد الولادة.

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إن هذه المشكلة، التي تتسم بنزيف مفرط بعد الولادة، هي واحدة من الأسباب الرئيسية لوفاة الأمهات في جميع أنحاء العالم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO). في الوقت الحالي، تؤثر هذه المشكلة على حوالي 14 مليون امرأة كل عام وتسبب حوالي 70,000 حالة وفاة، معظمها في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. بفضل تنفيذ هذا العلاج تحت اللسان، يمكن إنقاذ العديد من الأرواح وتوفير حل عملي يسهل الوصول إليه لإدارة حالات الطوارئ بعد الولادة.

إن هذه التركيبة من الأوكسيتوسين (Oxytocin) الذي يوضع تحت اللسان في شكل أقراص تتميز بخاصية الاستقرار الحراري، أي أنها لا تحتاج إلى التبريد ويمكن تناولها دون الحاجة إلى مساعدة مزودي الرعاية الصحية الماهرين. ما يجعلها مناسبة بشكل خاص للاستخدام في البلدان التي يكون فيها الوصول إلى الرعاية الطبية السريعة والآمنة محدودًا للغاية، وكذا بين المجتمعات الأكثر فقرًا، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي *.

يؤكد التمويل الذي قدمته مؤسسة Bill & Melinda Gates Foundation (بيل آند ميلندا جيتس) إلى مجموعة Insud Pharma (إنسود فارما) على الالتزام المشترك لكلا المنظمتين بتحسين صحة الأمهات والأطفال على الصعيد العالمي. وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تموت امرأة كل دقيقتين بسبب أسباب تتعلق بالحمل أو الولادة، ما يحيلنا على الحاجة الماسة إلى الحد من هذه الوفيات وتلبية أهداف التنمية المستدامة.

ضمان سهولة الوصول

لطالما ركزت مجموعة Insud Pharma (إنسود فارما)، الرائدة في مجال الرعاية الصحية للنساء، على مدى عقود على الأبحاث وتطوير الأدوية المتاحة لتحسين جودة الحياة للنساء في جميع مراحل حياتهن.

إن التزامهم بالابتكار لا يهدف إلى إنقاذ الأرواح فحسب، بل ويهدف أيضًا إلى تعزيز المساواة في الصحة العالمية بالتعاون مع مؤسسة Mundo Sano، المؤسسة العائلية بقيادة مساهميها، والتي تعمل منذ 30 عامًا على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص بأمراض تتسم بمحددات اجتماعية أو اقتصادية، وتعزيز المساواة في تلقي الرعاية الصحية. وعليه، ستطلق مجموعة Insud Pharma (إنسود فارما)، بمساعدة المؤسسات المذكورة، حملات ابتكار لمعالجة نزيف ما بعد الولادة بهدف زيادة الوعي وتسهيل الوصول إلى الأدوية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات.

أكدت الدكتورة Clara Menéndez، مديرة برنامج رعاية الأمومة والطفولة والصحة الإنجابية في معهد برشلونة للصحة العالمية، ومستشارة مؤسسة Mundo Sano (موندو سانو) في هذا المجال، على أهمية هذه الدراسة وتأثيرها المحتمل، بالإضافة إلى الدور الأساسي لصناعة الرعاية الصحية في الترويج لها. وأشارت الدكتورة Menénde إلى أن "الوصول إلى الأدوية الفعالة القادرة على إنقاذ حياة النساء الحوامل هو مسألة تتعلق بالحق في المساواة، وأن جميع النساء، بغض النظر عن مكان عيشهن، لديهن نفس الحق في عدم الموت أثناء الولادة".

وأضافت الدكتورة Menéndez أنه على الرغم من أهمية التجارب السريرية على الحالات المرضية المتعلقة بصحة الأم، فإنها تظل نادرة. لذا، فإن هذه التجربة السريرية التي بين أيدينا هي خطوة كبيرة، خاصة وأنها تُجرى في البلدان منخفضة الدخل، على الرغم من أن تأثيرها المحتمل سيكون أوسع انتشارًا بكثير.

إن ضمان حصول النساء على ولادة آمنة من خلال منع نزيف ما بعد الولادة (PPH)، مع إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية عالية الجودة والأدوية الفعالة - مثل الأوكسيتوسين - أمر بالغ الأهمية للحد من وفيات الأمهات والأطفال الرضع وتعزيز التنمية في أي مجتمع أو بلد.

ومن المتوقع أن تبدأ التجربة السريرية في الربع الأول من عام 2025 وستشمل ما مجموعه 180 امرأة مشاركة.

نبذة عن Insud Pharma (إنسود فارما)

إنسود فارما (Insud Pharma) هي مجموعة لإنتاج المستحضرات الدوائية تاريخها يبلغ أكثر من 45 عامًا، وتوجد في حوالي 50 دولة، وبها 9,000 موظف في جميع أنحاء العالم ولديها 20 منشأة تصنيع. تعمل Insud Pharma (إنسود فارما) على طول سلسلة القيمة التي تقدمها في صناعة الأدوية، وتقدم خبراتها في البحث العلمي والتطوير والتصنيع والمبيعات والتسويق لمجموعة واسعة من المكونات الصيدلانية الفعالة (API)، والأشكال النهائية للجرعات (FDFs)، والمستحضرات الدوائية ذات العلامة التجارية لرعاية الإنسان والحيوان، وكذلك المستحضرات الدوائية الحيوية. تسعى Insud Pharma (إنسود فارما) إلى تحسين الصحة في جميع أنحاء العالم من خلال توفير العلاجات الدوائية الفعالة والآمنة وعالية الجودة عبر وحدات أعمالها المختلفة، مع الاستثمار المستمر في البحث والتطوير وأحدث التقنيات. ومن خلال علامتها التجارية Exeltis (إكسيلتيس)، تتخصص Insud Pharma (إنسود فارما) في صحة المرأة، بل وتحتل مكانة رائدة في هذا المجال؛ حيث تصحب النساء في جميع مراحل الحياة من مرحلة ما قبل الحمل أو مرحلة الحمل أو مرحلة ما بعد الولادة أو حتى مرحلة انقطاع الطمث.

نبذة عن Mundo Sano (موندو سانو)

مؤسسة Mundo Sano (موندو سانو) هي مؤسسة عائلية أُنشئت في عام 1993 بهدف تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للأشخاص بأمراض تتسم بمحددات اجتماعية أو اقتصادية، وكذلك تهدف إلى تعزيز المساواة في تلقي الرعاية الصحية. وبفضل الأبحاث التحويلية، فقد صنعت نهجًا شاملًا يسعى إلى تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية للفئات السكانية الأكثر ضعفا؛ كما تدعم البحث وتطوير أدوات مبتكرة للبرامج العالمية الخاصة بالأمراض المهملة؛ وتسهم في منع انتقال هذه الأمراض؛ وترفع الوعي في المجتمعات المحلية حول أهمية رعاية صحتهم؛ وتدعم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية بهدف الإسهام في تعزيز المعرفة. كما لديها اتفاقيات تعاون مع كيانات مثل منظمة الصحة العالمية (WHO)، ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، ومعهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، ومبادرة أدوية الأمراض المهملة (DNDi)، وجامعة هارفارد - من خلال مركز ديفيد روكفلر لدراسات أمريكا اللاتينية (David Rockefeller Center for Latin American Studies)، وكلهم متحدون لمكافحةNTDs )الأمراض الاستوائية المهملة (إلى جانب تحالف شاغاس العالمي ((Global Chagas Coalition، من بين آخرين.

المعلومات الأساسية

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر نزيف ما بعد الولادة، والمقصود به فقدان أكثر من 500 مل من الدم في غضون 24 ساعة من الولادة، السبب الرئيسي لوفيات الأمهات في جميع أنحاء العالم.

وتقول التقديرات إن امرأة تموت كل دقيقتين لأسباب تتعلق بالحمل أو الولادة.

منظمة الصحة العالمية تنشر خطة عالمية لمكافحة السبب الرئيسي للوفاة أثناء الولادة

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هناك اختلافات ملحوظة في معدلات النجاة عقب نزيف ما بعد الولادة، ما يعكس عدم المساواة في الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية إلى حد كبير. وفي هذا الصدد، فإن أكثر من 85% من الوفيات الناجمة عن نزيف ما بعد الولادة تحدث في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

*حتى في البلدان ذات الدخل المرتفع مثل الولايات المتحدة، فإن معدلات وفيات الأمهات في ارتفاع.

ويحتاج التقدم العالمي المتوقف في مشكلة وفيات الأمهات التي يمكن الوقاية منها إلى التركيز والعمل المتجددين

تقرير مؤسسة Bill & Melinda Gates (بيل آند ميلندا جيتس) حول وفيات الأمهات.

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