تحالُف الإبداع والترفيه ACE والسلطات المصرية يُغلقان شبكة قرصنة كُبرى للبث الرياضي المُباشِر

شبكة Livehd7 منحت المُستخدمين وصولًا غير مشروع للعروض الرياضية المُباشرة، لتستقطب أكثر من 17 مليون زيارة شهريًا

لوس أنجلوس، , 31 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- تعاوَنَت السُلطات المصرية مع تحالُف الإبداع والترفيهACE) )، أكبر تحالُف لمُكافحة القرصنة في العالم، لإغلاق شبكة قرصنة رياضية سيئة السمعة كانت تبث مباريات كرة القدم بشكلٍ غير قانوني للمشاهدين حول العالم.

يُعتبر هذا الإجراء هو الأحدث من نوعه في سلسلة عمليات الإغلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. على مدى الأشهر الأخيرة، عمل تحالف (ACE) مع السلطات المحلية على إغلاق عمليات البث غير القانونية، وتشمل عمليات الإغلاق الكُبرى موقع (Laroza)، الذي كان يُعَد أكبر موقع قرصنة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتم إغلاقه الشهر الماضي؛ وموقع (Cima4U)، الذي كان يُدير ما يقرب من 500 نطاق غير قانوني وتم إغلاقه في يناير؛ وخمس شبكات قرصَنة أُخرى مقرها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تم إغلاقها في 2024.

بدأت شبكة Livehd7 في العمل منذ أواخر عام 2020، بالتوفير لمُستخدميها إمكانية الوصول إلى مُباريات من أفضل الدوريات الأوروبية لكرة القدم؛ وذلك من خلال شبكة من مواقع البث المباشر وأكثر من 85 نطاق مرتبط به، ومن ضمن ذلك الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإسباني والدوري الإيطالي والدوري الألماني والدوري الفرنسي والدوري البرتغالي، بالإضافة إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS)، والمُسابَقات المحلية في تلك البلدان، وشمل المحتوى أيضًا جميع مُسابقات أندية البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) والتصفيات الدولية لكأس العالم (المنظمة من قبل FIFA) وبطولة أمم أوروبا (المنظمة من قبل UEFA) ودوري الأمم الأوروبية (UEFA) وبطولات اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (المنظمة من قبل CONMEBOL) التي تسمى أيضًا كأس كوبا أمريكا.

وقالت لاريسا ناب، نائبة الرئيس التنفيذي لرابطة صناعة السينما (MPA) وكبيرة مسؤولي حماية المحتوى: "نشيد بالعمل الرائع لجهات إنفاذ القانون المصرية في حماية حقوق الملكية الفكرية لأعضاء شركة وسائل الإعلام الرياضية في تحالف (ACE). تُعتبر قرصنة العروض الرياضية المُباشِرة أمرًا ضارًا للغاية وتشكل تهديدًا وجوديًا للدوريات الرياضية وشُركائهم في التوزيع، حيث يَفقد البث الرياضي المُباشِر قيمته التجارية الكبيرة بمجرد انتهاء المباراة، ولا تزال (ACE) ملتزمة بالتعاون الوثيق مع الشرطة المصرية لتقديم المُشَغّلين غير القانونيين إلى العدالة".

سجلت شبكة Livehd7 عبر نطاقاتها المختلفة أكثر من 17 مليون زيارة شهريًا، وأكثر من 257 مليون زيارة خلال العام الماضي، وكانت زيارات الموقع تأتي بشكلٍ رئيسي من مصر والسعودية وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة.

وتحدث كاميرون آندروز، المدير القانوني لمُكافحة القرصنة في مجموعة (beIN) الإعلامية: "تَحظى مواقع القرصنة التي يديرها مصريون بشعبية في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأسواق الناطقة باللغة العربية بشكلٍ عام، مما يُسبب ضررًا كبيرًا بصناعتنا. وفقًا لأبحاثنا على نطاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها، تُكَلف القرصنة مجموعة beIN أكثر من مليار دولار أمريكي سنويًا وتُهدد استمرارية أعمالنا، الأمر الذي يؤثر بشكلٍ مُباشَر على ما يمكن أن تدفعه شركات البث مُقابِل حقوق البث الرياضي، ويسعدنا أن نشهد اتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن ويواصل تحالُف (ACE) إرساء سابِقَة في مُكافحة القرصنة."

شمل المحتوى الذي تم بثه بشكلٍ غير قانوني، بالإضافة إلى الدوريات الأوروبية ودوريات أمريكا الشمالية، دوريات وطنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل الدوري السعودي.

حرص مشغلو الشبكة على إنشاء نطاقات جديدة باستمرار للتحايُل على حظر المواقع وتدابير الإنفاذ الأخرى المُطَبقة في البلدان التي يصل فيها المستخدمون إلى المحتوى غير القانوني.

سيتم إعادة توجيه جميع هذه المواقع إلى صفحة شاهد بشكلٍ قانوني "Watch Legally" في موقع (ACE).

نبذة عن تحالُف الإبداع والترفيه

تحالُف الإبداع والترفيه (ACE) هو الائتلاف الرائد في العالم المُكَرس لحماية السوق الإبداعية القانونية والحد من القرصنة الرقمية. انطلاقًا من نهج شامل لمُعالجة القرصنة من خلال الإحالات الجنائية والتقاضي المدني وعمليات الإيقاف والكف، حقق (ACE) العديد من إجراءات الإنفاذ العالمية الناجحة ضد خدمات البث غير القانونية ومصادر المحتوى غير المُصَرح بها ومُشَغليها. بالاستناد إلى الخبرات والموارد الجماعية لأكثر من 50 شركة إعلامية وترفيهية حول العالم - بما في ذلك القنوات والجمعيات الرياضية - وبدعم من عمليات حماية المحتوى التابعة لرابطة صناعة السينما، يحمي تحالُف ACE الإبداع والابتكار الذي يدفع النُّمو العالمي لحقوق الطبع والنشر الأساسية، والصناعات الترفيهية. يشمل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين لـ ACE؛ كل من Amazon و Apple TV+وNetflix وParamount Pictures وSony Pictures وUniversal Studios وThe Walt Disney Studios وWarner Bros وDiscovery. ويشغل السيد تشارلز ريفكين منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لرابطة صناعة السينما ورئيس (ACE).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2542302/ACE_Logo.jpg