تحت إشراف وزارة الطاقة، ربحت الشركة السعودية للكهرباء وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز" بمشروع محطة طاقة شمسية بقدرة 600 ميغاواط في صامطة، وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع المشتري الرئيسي.

• وقّع التحالف المكون من الشركة السعودية للكهرباء وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز"، اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً لمشروع محطة صامطة للطاقة الشمسية ضمن الجولة السادسة التي أطلقتها الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC)

• سيتولى التحالف تطوير وتمويل وتشغيل مشروع محطة صامطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاواط.

• من المتوقع أن يزوّد المشروع بالكهرباء 100 ألف منزل سنوياً، ويساهم في تجنّب أكثر من 1.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

الرياض، 29 أكتوبر 2025

/PRNewswire/ -- تحت إشراف وزارة الطاقة، وقّع تحالف الشركة السعودية للكهرباء (SEC) وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز" اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاماً مع الشركة السعودية لشراء الطاقة (SPPC) لتطوير مشروع محطة صامطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، مما يشكل محطة جديدة في مسيرة المملكة العربية السعودية نحو الطاقة المتجددة ضمن الجولة السادسة من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة.

أُقيمت مراسم التوقيع في الرياض بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الطاقة، وبرنار فونتانا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة إي دي إف. وقد تم توقيع الاتفاقية من قبل المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، ومازن البهكلي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لشراء الطاقة، وعمر الداويش، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف في المملكة العربية السعودية و"إي دي إف باور سوليوشنز".

يقع المشروع في منطقة جازان، على بُعد نحو 35 كيلومتراً جنوب غرب مدينة جازان و 15 كيلومتراً شمال صامطة. وسيتم تطوير وتمويل وبناء وامتلاك وتشغيل المشروع من قبل تحالف يضم الشركة السعودية للكهرباء وشركة "إي دي إف باور سوليوشنز". وعند بدء التشغيل التجاري في الربع الأول من عام 2028 ، ستقوم محطة صامطة للطاقة الشمسية بقدرة 600 ميغاواط بتزويد أكثر من 100 ألف منزل بالكهرباء النظيفة سنوياً، ومن المتوقع أن تسهم في تجنّب أكثر من 1.1 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً. ويمثل المشروع محطة استراتيجية في مسيرة المملكة في التحول نحو الطاقة المتجددة، دعماً للهدف الوطني المتمثل في إنتاج نحو 50 ٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030 . ويؤكد هذا الإنجاز دور وزارة الطاقة والشركة السعودية للكهرباء الريادي كداعم وطني للتحول في مجال الطاقة, إضافة إلى شركة "إي دي إف باور سوليوشنز" بصفتها مطوراً دولياً للطاقة النظيفة، تسهم في تعزيز الاستدامة والتوطين والابتكار عبر قطاع الطاقة في المملكة.

في إطار التزام التحالف بخلق القيمة المحلية، سيتم توريد جزء كبير من المواد والمعدات والخدمات الخاصة بالمشروع من شركات سعودية خلال مرحلة الإنشاء، مما يسهم في تحفيز الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل جديدة، وبناء قدرات وطنية.

قال المهندس خالد بن سالم الغامدي، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء : "يمثل فوزنا بمشروع محطة صامطة للطاقة الشمسية محطة بارزة في مسيرة الشركة السعودية للكهرباء، إذ نبدأ أولى مشاريعنا الكبرى في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية. وبفضل رؤية وقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سلمان، وزير الطاقة، يعكس هذا الإنجاز التزامنا الاستراتيجي بتوسيع إنتاج الطاقة المتجددة، وتسريع خفض الانبعاثات الكربونية، والمساهمة في تحقيق أهداف التحول في قطاع الطاقة ضمن رؤية المملكة 2030.

كما أن توسعنا في مشاريع الطاقة المتجددة يعزز طموحنا لبناء محفظة طاقة متوازنة وجاهزة للمستقبل. تحقق نمواً مستداماً وقيمة طويلة الأمد للمساهمين، ويؤكد الدور المحوري للشركة السعودية للكهرباء في صميم تحول قطاع الطاقة بالمملكة، من خلال تعزيز الطاقة المتجددة والحفاظ على تقديم خدمات موثوقة وعالية الجودة في جميع أنحاء المملكة."

قال عمر الداويش، الرئيس التنفيذي لشركة إي دي إف في المملكة العربية السعودية ومجموعة" إي دي إف باور سوليوشنز" : "يمثل فوزنا بمشروع محطة صامطة للطاقة الشمسية إنجازاً جديداً يضاف إلى شراكتنا الطويلة مع وزارة الطاقة والشركة السعودية لشراء الطاقة. وبالاستفادة من الخبرة التقنية الواسعة لمجموعة إي دي إف ومعرفتها العميقة بالسوق المحلي، يؤكد هذا المشروع التزامنا بدعم طموحات المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة النظيفة، مع الحفاظ على أعلى المعايير البيئية والاجتماعية. ومع هذا الإنجاز، تصل القدرة الإجمالية لمشاريع الطاقة المتجددة التابعة لإي دي إف في المملكة إلى 4,100 ميغاواط، مما يعزز مساهمتنا في خلق القيمة المحلية، والتنمية المستدامة، وتحقيق رؤية السعودية 2030 نحو مستقبل أنظف وأكثر ازدهاراً للجميع."

يؤكد توقيع هذه الاتفاقية ريادة المملكة في تطوير الطاقة المستدامة وعزمها على بناء مستقبل متنوع ومنخفض الانبعاثات وعالي الكفاءة في مجال الطاقة.

أبرز أرقام المشروع:

محطة صامطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية قدرة إنتاجية تبلغ 600 ميغاواط

تقع في منطقة جازان

1,115,000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يتم تجنبها سنوياً

تزويد أكثر من 100,000 منزل بالكهرباء النظيفة سنوياً

عن الشركة السعودية للكهرباء ( SEC )

تُعد الشركة السعودية للكهرباء المزود الرائد للطاقة الكهربائية في المملكة العربية السعودية، وأحد الممكّنين الرئيسيين لعملية التحول في قطاع الطاقة الوطني. ومن خلال مشاريعها الرائدة في الطاقة المتجددة والابتكار الرقمي والتحديث التقني، تدعم الشركة أهداف رؤية السعودية 2030 لبناء قطاع طاقة مستدام وفعّال وموثوق يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وحماية البيئة في المملكة.

www.se.com.sa

حول "إي دي إف باور سولوشنز":

تجمع إي دي إف باور سولوشنز بين أعمال EDF Renewables و EDF Group International division ، لتصبح شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة، تقوم بتطوير وبناء وتشغيل مرافق إنتاج الطاقة المتجددة ومنخفضة الكربون، بالإضافة إلى حلول مرنة للطاقة ونقل الكهرباء.

وبصفتها لاعباً رئيسياً في تحوّل الطاقة عالمياً، تُنفّذ إي دي إف باور سولوشنز، ضمن EDF ، مشاريع تنافسية ومسؤولة وتولّد قيمة مضافة. وفي 25 دولة، تُظهر فرقنا التزامها تجاه أصحاب المصلحة المحليين يومياً، عبر إضافة خبرتها وقدراتها الابتكارية إلى جهود مكافحة تغيّر المناخ.

تُشغّل إي دي إف باور سولوشنز قدرة مركبة إجمالية تبلغ 31 جيجاواط حول العالم. وبالاستفادة من مهاراتها التكنولوجية والتجارية، إلى جانب معرفتها المحلية، تطوّر إي دي إف باور سولوشنز حلولاً مبتكرة لدعم التوجّه نحو إزالة الكربون وتعزيز كفاءة أنظمة الكهرباء.

كما تقدّم إي دي إف باور سولوشنز مجموعة واسعة من التقنيات لإنتاج الكهرباء منخفضة الكربون (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية، الطاقة الكهرومائية، الكتلة الحيوية)، وزيادة مرونة أنظمة الطاقة (تخزين الطاقة بالبطاريات، PSHP ، الحلول الحرارية الهجينة منخفضة الكربون وغيرها)، بالإضافة إلى تقليل البصمة الكربونية لعملائنا (التنقل الكهربائي، الهيدروجين، حلول خارج الشبكة).

عن الشركة السعودية لشراء الطاقة ( SPPC )

تُعد الشركة السعودية لشراء الطاقة المشتري الرئيس لمشاريع الطاقة الكهربائية في المملكة، وأحد الشركاء الرئيسيين في تنفيذ البرنامج الوطني للطاقة المتجددة تحت إشراف وزارة الطاقة. وتعمل الشركة على ضمان تحقيق مزيج طاقة متوازن ومستدام يدعم الأهداف الاقتصادية والبيئية طويلة المدى للمملكة.

