تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين..وزارة النقل والخدمات اللوجستية تنظم المنتدى اللوجستي العالمي 2024GLF

الرياض، المملكة العربية السعودية،, 19 أغسطس / آب 2024 /PRNewswire/ -- تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، ينعقد المنتدى اللوجستي العالمي 2024 في دورته الافتتاحية في مدينة الرياض، حيث تنظمه وزارة النقل والخدمات اللوجستية خلال الفترة من 12 – 14 أكتوبر المُقبل، وذلك في مركز الملك عبد الله المالي.

ومن المتوقع أن يشهد المنتدى حضورًا يفوق 10,000 مشاركًا من قيادات قطاع الخدمات اللوجستية، من قادة ومسؤولين من القطاع العام والخاص، وخبراء وكبار التنفيذيين ورواد القطاع من مختلف دول العالم، وذلك عبر جلسات حوارية مثرية، تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي، وتحفيز الجهود المشتركة للنهوض بالخدمات اللوجستية، وتعزيز دورها التنموي في الاقتصاد العالمي.

من جانبه أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أن القطاع يشهد نموًا متواصلًا وتمكينًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- للمنتدى اللوجستي العالمي الأول من نوعه، جاء خير شاهد على دعم القيادة الرشيدة للقطاع اللوجستي بالمملكة، لتلعب دورًا محوريًا في الخارطة اللوجستية العالمية عبر موقعها الجغرافي المميز والذي يخدم القارات الثلاث، لتساهم في تعزيز التعاون الدولي ورسم ملامح مستقبل القطاع.

إلى ذلك، تستعرض المملكة خلال النسخة الأولى للمنتدى أبرز جهودها في تطوير إجراءات وتشريعات القطاع اللوجستي، التي أثمرت عن تقدّم المملكة 17 مرتبة عالميًا في مؤشر الأداء اللوجستي الصادر عن البنك الدولي، إلى جانب تسليط الضوء على النقلة النوعية في القطاع والتي تجلت في إعلان سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء-حفظه الله- في منتصف عام 2023م عبر إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يضم إجمالي مساحات تتجاوز (100) مليون متر مربع الذي يهدف لتطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة وتنويع الاقتصاد المحلي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة ومركزٍ لوجستيٍ عالمي.

الجدير بالذكر، أن المنتدى سوف ينطلق لأول مرة في العاصمة الرياض، مستهدفًا تعزيز كفاءة القطاع اللوجستي، وإبراز النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وزيادة الفرص الوظيفية في القطاع، وترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

بالإضافة إلى البيان الصحفي، تم إعداد مجموعة من المواد الإعلامية التي تتضمن ورقة معلومات والأسئلة الشائعة، والتي يمكن تنزيلها عبر هذا الرابط.