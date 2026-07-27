تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أسبوع أبوظبي المالي 2026 يعزّز مكانة أبوظبي عاصمة لرأس المال

الدورة الخامسة تنطلق تحت شعار " مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات " وتسلط الضوء على قوة ومرونة مجتمع مالي عالمي مترابط، يجمع المؤسسات المالية العالمية والشركاء السياديين ورواد الابتكار، لمناقشة التحولات المتسارعة في حركة رؤوس الأموال عالمياً.

بعد المشاركة القياسية التي شهدتها دورة عام 2025، يعود أسبوع أبوظبي المالي إلى جزيرة المارية بموقع موسّع وتجارب أكثر ثراء للتواصل وبناء الشراكات.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 27 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، يعود أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)، أكبر تجمع مالي في المنطقة، والفعالية المالية الرائدة في عاصمة رأس المال، في دورته الخامسة خلال الفترة من 7 إلى 10 ديسمبر 2026، تحت شعار "مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات".

ويستضيف أبوظبي العالمي (ADGM)، المركز المالي الدولي في أبوظبي عاصمة دولة الإمارات، فعاليات الحدث، حيث يجمع نخبة من كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الرائدة وصناع السياسات وقادة القطاع المالي، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي، وتوجيه تدفقات رأس المال، ودعم النمو الاقتصادي.

وبعد النجاح الكبير الذي حققه أسبوع أبوظبي المالي 2025، تعود دورة هذا العام إلى جزيرة المارية بمساحة أكبر تلبي الطلب المتزايد على المشاركة، إذ يتيح الموقع الموسع استضافة عدد قياسي من المشاركين، مع توفير مساحات جديدة لتعزيز التواصل والتعاون واستكشاف فرص الأعمال.

وعلى مدار أربعة أيام ذات محاور رئيسة، سيتضمّن أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 70 فعالية متخصصة، ومن المتوقع أن يستقطب الحدث أكثر من 35 ألف مشارك وما يزيد على 800 متحدث من مختلف أنحاء العالم، حيث كانت الدورة السابقة قد جمعت قادة ماليين يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز نصف الناتج المحلي الإجمالي العالمي.

ويعود أسبوع أبوظبي المالي هذا العام تأكيداً على الزخم المتواصل الذي تحققه أبوظبي بوصفها مركزاً مالياً عالمياً مستقراً ومترابطاً، ووجهة موثوقة للاستثمار طويل الأجل، وموطناً لرؤوس الأموال والاستثمارات وأصول صناديق الثروة السيادية التي تتجاوز قيمتها 1.8 تريليون دولار أمريكي.

وقد جاءت أبوظبي في المرتبة الأولى إقليمياً و12 عالمياً في الدورة الافتتاحية من مؤشر تنافسية المراكز المالية الصادر عن جامعة "نيويورك ستيرن" في العام الماضي.

وتجسيداً لشعار هذا العام، يستكشف أسبوع أبوظبي المالي 2026، كيف تسهم القوة الجماعية للمؤسسات المالية العالمية، والمستثمرين السياديين، وصناع السياسات، ورواد الابتكار، في رسم ملامح مستقبل تخصيص رؤوس الأموال. كما تتناول المناقشات مجموعة من المحاور الرئيسة التي تشمل ترميز الأصول، والأسواق الخاصة، والذكاء الاصطناعي، والتجارة والطاقة، بالإضافة إلى العقارات، والبنية التحتية، مع التركيز على تعزيز كفاءة تخصيص رؤوس الأموال، وتسريع وتيرة التحول، ودفع النمو المستدام.

وفي هذا الإطار، قال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي العالمي (ADGM):

"يعكس شعار هذا العام " مجتمع رأس المال.. قوة تدفعها الشراكات "، القناعة بأن مستقبل القطاع المالي لن تصنعه المؤسسات منفردة، بل سترسم ملامحه قوة المنظومات التي تربط بين رؤوس الأموال والأفكار والفرص. وانطلاقاً من مكانة أبوظبي بصفتها "عاصمة رأس المال"، تواصل الإمارة جمع المستثمرين العالميين، والمؤسسات المالية، ورواد الابتكار، وصناع السياسات، لتعزيز الحوار الهادف، وحشد رؤوس الأموال، وخلق قيمة اقتصادية مستدامة. وقد أصبح أسبوع أبوظبي المالي منصة تترجم فيها هذه الحوارات إلى شراكات تسهم في تشكيل الاقتصاد العالمي".

جمعت دورة عام 2025 من أسبوع أبوظبي المالي أكثر من 35 ألف مشارك، و819 متحدثاً ومشاركاً يمثلون مؤسسات تدير أصولاً تتجاوز قيمتها 62 تريليون دولار أمريكي، وشهد الحدث توقيع 82 مذكرة تفاهم، واستضاف أكثر من 69 شريكاً استراتيجياً عالمياً وإقليمياً.

نبذة عن أسبوع أبوظبي المالي (ADFW)

يعدّ أسبوع أبوظبي المالي، الذي أُطلق عام 2022، ويستضيفه أبوظبي العالمي (ADGM)، أكبر حدث للقطاع المالي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث يجمع نخبة المستثمرين والمسؤولين وقادة الأعمال وصنّاع السياسات والمؤسسات المالية، لرسم ملامح مستقبل القطاع المالي والاستثمار والاقتصاد العالمي.

ومن خلال برنامج متكامل يشمل منتديات وقمماً، وجلسات نقاش متخصصة، ولقاءات قيادية، وفعاليات حصرية للتواصل، يساهم أسبوع أبوظبي المالي في تعزيز الحوار الهادف، وتحفيز الاستثمارات عبر الحدود، وبناء شراكات واعدة تفتح آفاقاً جديدة للنمو، وتسرّع تدفقات رؤوس الأموال عبر الأسواق العالمية.

ويُقام أسبوع أبوظبي المالي في أبوظبي، "عاصمة رأس المال"، ما يعكس المكانة المتنامية للإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للتمويل والاستثمار وتخصيص رؤوس الأموال. وبفضل ما تتمتع به من حضور قوي لأكبر رؤوس الأموال المؤسسية، إلى جانب موقعها كحلقة وصل موثوقة تربط الأسواق الإقليمية والدولية، تواصل أبوظبي الاضطلاع بدور متنامٍ في توجيه تدفقات الاستثمار العالمية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

ونجح أسبوع أبوظبي المالي، منذ انطلاقه، في ترسيخ مكانته محفزاً للاستثمار والتعاون وبناء الشراكات، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً مالياً دولياً رائداً ووجهةً عالمية لرأس المال.

نبذة عن أبوظبي العالمي (ADGM)

أبوظبي العالمي (ADGM)، هو المركز المالي الدولي الرائد لعاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد أكبر المناطق المالية في العالم من حيث النطاق الجغرافي والأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث عدد التراخيص الناشطة.

يُعدّ أبوظبي العالمي (ADGM) واحدًا من مجموعة محدودة من المراكز المالية العالمية والمركز المالي الوحيد على مستوى المنطقة الذي يعمل ضمن إطار تنظيمي دولي قائم على التطبيق المباشر لقانون العموم الإنجليزي.

يتولى أبوظبي العالمي (ADGM) مهمة حوكمة جزيرة الماريه وجزيرة الريم اللتين تشملان مجتمعتين المنطقة المالية الحرة لإمارة أبوظبي، كما يشكل حلقة وصلٍ بين الاقتصادات المتنامية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا والأسواق العالمية. يوفر أبوظبي العالمي (ADGM) منظومة متقدمة وشاملة تُمكن المؤسسات المالية وغير المالية من الازدهار، كما يدعم الابتكار والنمو المستدام والمرونة الاقتصادية طويلة الأمد.

من خلال نموه المستمر وشراكاته العابرة للحدود، يعزز أبوظبي العالمي (ADGM) مكانة أبوظبي باعتبارها "عاصمة رأس المال" ووجهة عالمية رائدة في مجالات التمويل والاستثمار والأعمال.

لمزيد من المعلومات عن أبوظبي العالمي (ADGM)، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.adgm.com أو متابعة صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي: "لينكد إن" و"إنستجرام" :@ADGM و X : @adglobalmarket