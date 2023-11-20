تحت رعاية سمو ولي العهد.. انطلاق مؤتمر مبادرة القدرات البشرية فبراير المقبل

RIYADH, Saudi Arabia , 20 نوفمبر / تشرين ثاني 2023 /PRNewswire/ -- تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠؛ تنطلق أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية في نسخته الأولى بتاريخ ١٨ -١٩ شعبان ١٤٤٥هـ الموافق ٢٨ -٢٩ فبراير ٢٠٢٤م في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

"SAUDI ARABIA LAUNCHES THE HUMAN CAPABILITY INITIATIVE - A CONFERENCE TO EMPOWER HUMAN CAPABILITY"

ويأتي انطلاق المؤتمر تحت شعار "الاستعداد للمستقبل"، واستضافة أكثر من ٦٠٠٠ من الخبراء والمختصين، و ١٥٠ متحدثًا عالميًا من قادة الرأي والخبراء وصناع السياسات من الحكومات والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي ومراكز الفكر من أكثر من ٥٠ دولة حول العالم يجتمعون في الرياض؛ لمشاركة أفضل الممارسات، واستعراض قصص النجاح العالمية الملهمة، وبحث أوجه التعاون في تنمية القدرات البشرية مع الجهات ذات العلاقة، للمساهمة في وضع أجندة عالمية مستدامة تبتكر حلولًا للقدرات البشرية من كافة الفئات العمرية، ولإحداث تحوّلات جذرية تستشرف المستقبل وتسهم في بناء مستقبل واعد.

من جانبه أكّد معالي وزير التعليم، رئيس اللجنة التنفيذية لبرنامج تنمية القدرات البشرية، الأستاذ يوسف البنيان أن المؤتمر يعد الأول من نوعه كمنصة عالمية تعاونية تهدف إلى توحيد الجهود الدولية وإثراء الحوار العالمي بما يسهم في تنمية مستقبل القدرات البشرية، وبناء اقتصادٍ عالمي مزدهر، موضحًا أن المؤتمر سيناقش أبرز التحديات التي تواجه منظومة القدرات البشرية في ظل المتغيرات العالمية، وأهم المهارات التي يتطلبها مستقبل سوق العمل العالمي، بالإضافة إلى أثر التطورات المتسارعة في المجالات التقنية والاقتصادية على القدرات البشرية.

وأشار معاليه إلى أهمية الموضوعات التي ستتناولها جلسات المؤتمر، الذي ينظمه برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠، ودورها في تحفيز وتوجيه النقاشات الدولية في تنمية القدرات البشرية، بما يسهم في بناء اقتصادات قوية ومرنة لمواجهة تحديات المستقبل.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن مؤتمر "مبادرة القدرات البشرية" من خلال زيار ة الموقع:

https://humancapabilityinitiative.org

لتسجيل الإعلاميين – الرجاء التسجيل عبر الرابط التالي) الرابط(

الموقع الرسمي للمؤتمر: https://humancapabilityinitiative.org

حسابات المؤتمر في منصات التواصل الاجتماعي:

· @HCI_KSA (Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn, TikTok)

· HCIKSA (Facebook)

- عن رؤية السعودية 2030:

بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، انطلقت المملكة في رحلة نحو مستقبل أكثر إشراقًا مع رؤية السعودية 2030، التي وضعها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتكون خارطة طريق تعزز نقاط القوة في المنطقة، والمتمثلة في: الموقع الاستراتيجي، والقوة الاستثمارية، والمركز المهم في العالمين العربي والإسلامي.

https://www.vision2030.gov.sa

- عن برنامج تنمية القدرات البشرية:

انطلق برنامج تنمية القدرات البشرية في عام 2021م كاستراتيجية وطنية طموحة تسعى إلى تعزيز تنافسية المواطن عالميا من خلال تنمية قدراته بدءاً من مراحل الطفولة المبكرة، مروراً بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والتدريب التقني والمهني، ووصولاً إلى التدريب والتعلّم مدى الحياة، بمشاركة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي. وقد عمل برنامج تنمية القدرات البشرية على ضمان جاهزية المواطنين في جميع مراحل الحياة من خلال الاستثمار في المواهب والكفاءات الوطنية، وضمان المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتعزيز ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وتطوير وإعادة تأهيل المهارات، إضافةً إلى ترسيخ القيم وتعزيزها، ونشر اللغة العربية والعناية والاعتزاز بها؛ للوصول إلى اقتصاد مزدهر تقوده قدرات وطنية ذات كفاءة عالية.

https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/hcdp/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2281808/Human_Capability_Development.jpg