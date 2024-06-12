تحت شعار "ALL ON"! FEELM تطلق سلسلة الحلول المبتكرة في دبي

عقد المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية بنجاح 6 معارض سجائر إلكترونية في جميع أنحاء العالم وهو واحد من أكثر أحداث الصناعة تأثيراً على مستوى العالم. هذا العام، تضاعفت مساحة المعرض ثلاث مرات مقارنة بالعام الماضي، حيث جمعت أكثر من 25000 مشارك وأكثر من 400 علامة تجارية للسجائر الإلكترونية، تغطي جميع العلامات التجارية الرائدة تقريبًا في السوق الحالي.

مع إطلاق FEELM Pro، يدخل سوق TPD مرحلة جديدة من التطوير

مع تخطيط دول مثل فرنسا والمملكة المتحدة لحظر السجائر الإلكترونية القابلة ذات الاستعمال الواحد، عادت فئة الكبسولة، التي تعد أكثر صداقة للبيئة وفعالية من حيث التكلفة، كخيار مهم لتجار التجزئة والمستهلكين، مما قاد سوق TPD إلى مرحلة جديدة من إعادة التنظيم.

استجابة بسرعة لطلب السوق، أطلقت FEELM رسمياً، FEELM Pro، الجيل القادم من حلول السجائر الإلكترونية من نوع الكبسولة، في دبي. يلبي هذا الحل سعي المستهلكين للحصول على نكهة متفجرة من خلال استخدام أحدث تقنية لفائف السيراميك FEELM، والتي تتضمن لفائف سيراميكية أكثر رقة للقوة المتفجرة. هذا يضمن إمدادات كافية من السائل الإلكتروني مع كل نفخة، وتجنب فقدان الرائحة أثناء التفريغ وتوفير إعادة إنتاج نكهة أعلى وأكثر استقراراً.

بالإضافة إلى ذلك، يتميز FEELM Pro بهيكل كبسولة مبتكر مع تدفق هواء أقصر لإخراج أكثر سلاسة. يتم زيادة حجم جزيئات الهباء الجوي بنسبة 35٪ مقارنة بالمنتجات المماثلة. ونتيجة لذلك، يتم تشغيل الرائحة والحلاوة بسهولة أكبر، مع اتساق طعم عالي يصل إلى 95٪. سيشعر المستخدمون بسهولة بإحساس ملء الفم والمذاق.

كما أن جهاز FEELM Pro سهل الاستخدام للغاية، حيث يعالج مشكلة السوق حيث تتطلب المنتجات المماثلة فترة انتظار بعد إدخال الكبسولة. يوفر الاستخدام الفوري، ويمكن للمستخدمين رؤية مستوى السائل الإلكتروني في الوقت الفعلي من خلال الخزان الواضح، مما يوفر راحة البال.

بالإضافة إلى FEELM Pro، قدمت FEELM سلسلتان مختلفتان من حلول النفخ الكبيرة في معرض دبي: المحلول ذي الاستعمال الواحد TANKER المتوافق مع TPD والذي يحتوي على 5000 نفخة ومحلول السيجارة الإلكترونية من نوع الكبسولة المتوافق مع TPD والذي يحتوي على 3200 نفخة QUAD SHOT Pro. يقدم الأول وضعي Balance وTurbo، مما يسمح للمستهلكين بتجربة اختلافات في الذوق في ظل أوضاع مختلفة؛ يستخدم الأخير حل FEELM Turbo، لتحقيق قفزة نوعية في تفجير النكهة مقارنة بالمنتجات المماثلة، كونها ناعمة وحلوة على حد سواء.

"في ظل الامتثال، نسعى جاهدين إلى الابتكار التكنولوجي في تفجير النكهة، وإعادة إنتاج النكهة، والتفاعل بين الإنسان والآلة، والقدرة على التكيف"، كما قال ريكس تشانغ، مساعد الرئيس في FEELM. "نأمل أن نتعاون مع المزيد من العملاء في المستقبل، متجذرين في سوق تابع لتوجيهات منتجات التبغ (TPD)، لتلبية الاحتياجات الشخصية للمستهلكين المختلفين ومساعدة الصناعة على الوصول إلى مرحلة جديدة من التنمية".

إطلاق حلول السلسلة الستة، ميزة FEELM التنافسية المتميزة التي تم تسليط الضوء عليها في الأسواق غير التابعة لتوجيهات منتجات التبغ (TPD)

بالمقارنة مع التطور الواضح بشكل متزايد للسوق التابع لتوجيهات منتجات التبغ (TPD) بسبب توقعات السياسة، يبدو تطور أسواق غير التابعة لتوجيهات منتجات التبغ (TPD) أكثر تنوعًا. لا تزال أسواق بعض المناطق في بداياتها وتحتاج إلى تطوير عاجل، في حين أصبحت المنافسة في مناطق أخرى شرسة.

الشاشة الكبيرة، الملفات المزدوجة، التفجير العالي، التفاعل - يمكن لكل عنصر "+" فتح سوق على الفور، وجذب دفعة من المستهلكين ورعاية المنتج الشهير التالي. كما قال ديكنز، إنه أفضل الأوقات، إنه أسوأ الأوقات.

بغض النظر عن كيف يتغير الوقت، فإن FEELM مستعد للرد. في معرض دبي هذا، جلب FEELM ستة حلول سلسلة مختلفة، تغطي جميع عناصر "+" المبتكرة الحالية في السوق، ومن خلال التحديثات التكنولوجية، وتحقيق مجموعات مختلفة من عناصر "+" وتحديثات الخبرة.

على سبيل المثال، تجلب أول 30000 نفخة في العالم ذات الاستعمال الواحد مع شاشة محيطة بأربعة جوانب وحل طاقة عالية للغاية "Galaxy Display + Quattro Mesh" مزيجًا عالي التكوين من شاشة محيطية بأربعة جوانب بطول 4.8 بوصة وشبكة رباعية مجمعة مع طاقة عالية تبلغ 40W + 6 أوضاع لنفخات مختلفة. مع هذا الجهاز، يمكنك تجربة جميع الابتكارات التكنولوجية المتطورة، والوقوع في حبها على الفور.

مثال آخر هو حل تصميم وحدات متعددة الوظائف لأول 18000 نفخة في العالم "Off Charge". إنه يسعى جاهداً إلى اللعب النهائي، ويجلب أفكارًا جديدة مع تصميم وحدات وإضافة شاشة عرض ذكية. اضغط على زر لتجربة نكهات مختلفة. بعد تفكيك الوحدة، يمكنك تدخين الكبسولة أثناء شحن هاتفك باستخدام EPS، إنه أمر ممتع وعملي.

بالإضافة إلى ذلك، يواصل حل الملفات السيراميكية ذات الطاقة المزدوجة في العالم "FEELM Turbo DUO" ذو 20000 نفخة بتفجير نكهة عالية لسلسلة FEELM Turbo، مما يضاعف تفجير النكهة مع الملفات السيراميكية المزدوجة. هذا يسمح لك أن تندهش من التجربة الجميلة التي جلبتها قوة انفجار النكهة مرة أخرى. علاوة على ذلك، أصبح إعداد وضعين مختلفين للطاقة أحد أبرز نقاط هذا الحل "+" المبتكر.

كما قال مستهلك اختبر جميع منتجات FEELM في الموقع، "دخول كشك FEELM يشبه التجول داخل متجر كبير. بغض النظر عن مدى انتقاءك، هناك دائمًا منتج سيثير انتباهك، مما يجعلك تستمر." ربما، هذه هي النية الأصلية لـ FEELM لتعميق الابتكار في تكنولوجيا الذرية بشكل مستمر، ملتزمة بجلب تجارب الذرية الأفضل للعملاء والمستهلكين.

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