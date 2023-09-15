تحت شعار "التحوّل" - الاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والعشرين لمجموعة TIENS وعقد قمة الكرنفال العالمية لعام 2023 TIENS Group 15 سبتمبر, 2023, 10:29 AST شارك هذا المقال شارك هذا المقال تيانجين، الصين، 15 سبتمبر 2023 /PRNewswire/ -- التحوّل - تم تنظيم الاحتفال بالذكرى السنوية الثامنة والعشرين لتأسيس شركة TIENS وعقد قمة الكرنفال العالمية لعام 2023 تحت شعار "التحوّل" بنجاح في شهر سبتمبر. اجتمع هنا أكثر من 5000 موزع غير متصل بالإنترنت من جميع أنحاء العالم للمشاركة في الحدث الكبير. خلال المؤتمر، ستُجري مجموعة TIENS بثًا مباشرًا ومتزامنًا وتنقل الحدث إلى أكثر من 110 دول ومناطق حول العالم، وذلك لتحقيق مشاركة العولمة على مستوى الحدود واللغات المتعددة والثقافات المتنوعة. شارك أكثر من 20 مليون شخص عبر الإنترنت في افتتاح فعالية "ريادة الأعمال الثالثة والتحوّل الجديد" لمجموعة TIENS معًا! Continue Reading

Li Jinyuan, Chairman of the Board of Directors of TIENS Group, presented the portrait of Laozi to political figures and celebrities H.E. Ms. Marisol Espinoza, the Former First Deputy President of Peru, Director of the Peruvian Congress Office H.E. Mr. Ivo Josipovic, the Former President of Croatia H.E. Mr. Jiri Paroubek, the Former Prime Minister of Czech Republic

في ظل التوجيه الاستراتيجي لشعار "جسد واحد، أجنحة مختلفة"، زادت مجموعة TIENS من تطوّرها العالمي من خلال اتباع استراتيجية "تسويق جميع الموظفين، والبث المباشر لجميع الموظفين، واستثمار جميع الموظفين". سترحب القمة أيضًا بعدد كبير من الوجوه الشابة والفعّالة الجديدة، ما يفتح بابًا جديدًا للابتكار والتغيير، واكتشاف فرص وأسواق تجارية جديدة معًا. في ظل العولمة الاقتصادية، تساهم مجموعة TIENS باستمرار "بحكمة TIENS" في ازدهار وتنمية مختلف المناطق من منظور عالمي وشامل. لقد أتاحت عشرات الملايين من فرص العمل وريادة الأعمال على مستوى العالم، وأدّى ذلك بدوره إلى مساهمات كبيرة في تحسين نوعية الحياة والصحة البدنية والعقلية للمليارات من البشر. وكذلك بث زخم جديد في التطوّر النشط للصناعة الصحية الكبيرة.

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صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2208180/H_E_Ms_Marisol_Espinoza_Former_First_Deputy_President_Peru.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2208181/H_E_Mr_Ivo_Josipovic_Former_President_Croatia.jpg

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2208182/H_E_Mr_Jiri_Paroubek_Former_Prime_Minister_Czech_Republic.jpg

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