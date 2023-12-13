تحتضن هونغ كونغ (قمة الأولوية) المنظمة من مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار في السابع والثامن من ديسمبر والتي تجمع القادة معًا لمواجهة التحديات الكبرى التي ستواجه البشرية

الرياض، المملكة العربية السعودية

13 ديسمبر / كانون أول 2023

/PRNewswire/ -- تجمع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمارفي (قمة الأولوية) في هونغ كونغ اليوم المستثمرين والمبتكرين وصانعي السياسات العالميين للتصدي لتهديدات التكنولوجيا والمناخ والاقتصاد.

Fiii hong kong investor summit 7/8 december brings leaders together to address humanity’s biggest challenges

اجتمع المستثمرون والقادة من جميع أنحاء آسيا في هونغ كونغ مع نظرائهم من جميع أنحاء العالم في قمة دولية لمعالجة التحديات العالمية، وحشد الاستثمار كقوة تعمل من أجل خير البشرية.

افتتح معالي المحافظ ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار((FII، القمة الآسيوية الافتتاحية لمبادرة مستقبل الاستثمار (قمة الأولويات).

كما حضر معالي الوزير خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، القمة وشارك في حلقة نقاش أكّد فيها أن جنوب العالم يدفع حركة الاقتصاد العالمي، مدفوعًا بالتركيبة السكانية والنمو الاقتصادي.

ورحّب John Lee، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بمعهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) في هونغ كونغ بحضور السيد Paul Chan، وزير المالية، والسيدة Laura M Cha، رئيسة مجلس إدارة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية (HKEX). وألقى John Lee خطابًا خاصًا للمندوبين سلّط فيه الضوء على دور هونغ كونغ بصفتها "مضيفًا فائق القيمة" للاقتصادات والثقافات والشعوب من الشرق والغرب، والذي أصبح ممكنًا بفضل المبدأ الفريد "دولة واحدة ونظامان".

وتنعقد القمة، التي تقام بالشراكة مع هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية ((HKEX، في قاعة HKEX Connect اليوم الخميس 7 ديسمبر وغدًا الجمعة 8 ديسمبر 2023.

وأشار Nicolas Aguzin، الرئيس التنفيذي لـ هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية، إلى التغييرات الجذرية في المشهد الجيوسياسي، مع تحوّل مركز القوة شرقًا، والأهمية المتزايدة للتبادلات المحلية وحتمية الابتكار المستمر في الأسواق المالية.

وخلال جلسة "مجلس صانعي التغيير"، شرَح Richard Li، رئيس مجلس إدارة مجموعة Pacific Century Group، كيف تعمل الرقمنة على إضفاء الطابع الديمقراطي على الخدمات المالية، مما يمكّن حتى الذين لديهم دخل من جميع المستويات من الوصول إلى المنتجات المالية المصممة خصيصًا لتلبية كل المتطلبات.

أشار الحفل التقليدي إلى اللحظة التاريخية التي فتحت فيها الأسواق بحضور السيدة Laura M. Cha رئيسة مجلس إدارة هونغ كونغ للمقاصة وتداول الأوراق المالية، والرئيس التنفيذي لـهونغ كونغ، John Lee، ووزير المالية في هونغ كونغ Paul Chan، إلى جانب رئيس مجلس إدارة معهد مستقبل الاستثمار((FII، معالي ياسر الرميان ورئيسه التنفيذي Richard Attias، بحضور أكثر من 1000 مشارك في القمة وجمهور من جميع أنحاء العالم.

تتناول القمة، التي عُقدت تحت شعار "الاتجاهات الكبرى التي تشكّل الإنسانية"، الآثار المترتبة على صعود آسيا كقوة تكنولوجية واقتصادية وجيوسياسية؛ وتطورات الذكاء الاصطناعي، والتغيرات العميقة في الحياة كما كنا نعرفها؛ بالإضافة إلى الدعوات المتزايدة للإنسانية والتعاطف كركائز للاقتصاد والمجتمع في عالم ممزق يعتريه عدم اليقين.

كما وصف Nicholas Ho، مفوض (الحزام والطريق) في حكومة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة بأن منطقة هونغ كونغ تمثل "مركز عالمي حقيقي" وحدد رؤيته لتعزيز هونغ كونغ كمقر إقليمي لأعمال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشارت السيدة Laura M. Cha إلى أنه من بين أكبر 15 صندوقًا للثروة السيادية، هناك خمسة في آسيا وستة في الشرق الأوسط. وتمتلك الصين رأس مال غير مُستغل من حيث الادخار الشخصي بقيمة 30 تريليون دولار أمريكي، كما يمتلك الشرق الأوسط إمكانات مماثلة بسبب صعود السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وقالت: "سيكون اتصالًا رائعًا لم يسبق أن أقيم في الماضي؛ والآن حان الوقت لحركة المرور أن تسير في اتجاهين من حيث رأس المال والتجارة".

وتجري مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار أبحاثًا مستمرة لتحديد القضايا التي تهم المواطنين في جميع أنحاء العالم. نذكر منها استطلاع أجري هذا العام لعينةً مكونة من 50,000 شخص من 23 دولة لتحديد أولويات البشرية. ثم استخدمت النتائج لتشكيل جدول أعمال سياسة وبرنامج القمة. على سبيل المثال، كشف بحثُ هذا العام عن انخفاض عالمي كبير بنسبة 20 ٪ في مستويات الرضا، والسخط عبر مجموعة من القضايا، بما في ذلك تكلفة المعيشة والوحدة والتكنولوجيا والمخاوف المناخية.

وفي ظل صعود الذكاء الاصطناعي وتنظيمه، يصف Eric Pulier، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Vatom Corporation، الطريقة التي يجب فيها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام مجموعات البيانات ذات الصلة محليًا والتي تحافظ على التراث المحلي إذا كان مستقبل الذكاء الاصطناعي سيتمحور حول الإنسان عالميًا.

وفي سياق متصل، ناقشت Solina Chau، المؤسس المشارك لشركة Horizons Ventures، أهمية العقول المتسمة بالتفكير الفضولي والتفكير المضاد لتجنب التحيزات والسياسات السيئة في عالم دائم التغير. كما تناولت انخفاض عدد النساء في مجال التمويل والحاجة إلى مواصلة السعي لتحقيق المساواة ودعم بعضهن البعض.

وضمن أحداث القمة، وقّعت شركة BOC إنترناشيونال اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة SPIC للتمويل الدولي المحدودة في (هونج كونج) من أجل زيادة تعزيز التعاون في مجال التمويل الصديق للبيئة (الأخضر) والاستثمار في السندات وإصدارها وعمليات رأس المال الدولية. وشهد على هذه الاتفاقية السيد Paul Chan، الأمين المالي لمنطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، حيث يواصل معهد مبادرة مستقبل الاستثمار (FII) عقد اجتماعات لكيانات عالمية في مؤتمرات القمة في جميع أنحاء العالم لدفع العمل الإيجابي بشأن قضايا مثل الاستدامة.

وعرضت مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار حالتين لمبادرتين شعبيتين في هونغ كونغ تركّزان على الاستدامة والنظام البيئي المحلي. منها Redress وهي منظمة بيئية تهدف إلى تسريع التغيير إلى صناعة أزياء دائرية. ومزرعة ضمن المدينة (Farm the City) التي تقوم ببناء المزارع الحضرية وإدارتها لتحويل المناطق غير المستغلة بشكل كافٍ لخلق مصادر للأغذية المغذية والعضوية.

وتواصل (قمة الأولوية) في هونغ كونغ المحادثات التي انعقدت في الرياض الشهر الماضي. وهي جزء من برنامج عالمي مستمر للقمم، من المقرر عقده في ميامي في شهر (فبراير) ولندن في شهر (أبريل) والبرازيل في شهر (يونيو).

وقال ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار:

"إن الاتجاهات الكبرى تعيد صياغة شكل وجودنا. وتفتح التطورات في الذكاء الاصطناعي والأتمتة وسلسلة الكتل (blockchain) الأبواب أمام المستقبل الذي لم نتخيل شكله بعد. وفي ظل التغير الحاصل بالعالم واحتلال آسيا لمقعد القيادة، فإننا نناقش القضايا العالمية التي تهم 8 مليارات شخص يعيشون على هذا الكوكب، ونركّز اهتمام المستثمرين على الإجراءات السياسية ".

نبذة عن مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار (FII Institute)

"مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار" هو مؤسسة عالمية غير ربحية تعتمد على البيانات ولها ذراع استثماري وجدول أعمال واحد: ألا وهو التأثير في الإنسانية. نحن مؤسسة عالمية وشاملة ونعمل على تعزيز العقول العظيمة من جميع أنحاء العالم ونحول الأفكار إلى حلول واقعية في أربعة مجالات مهمة: الذكاء الاصطناعي (AI) والروبوتية والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2296103/FIII_Hong_Kong_Investor_Summit.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1811613/4445856/FII_Institute_Logo.jpg