تحتفل Hisense بتجارب مشاهدة التلفزيون التي لا يمكن تفويتها في افتتاح بطولة أمم أوروبا 2024™ مع حملة الرسوم الجدارية "BEYOND GLORY"

كينغداو، الصين، 17 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- مع انطلاق بطولة أمم أوروبا 2024™ الليلة الماضية، احتفلت Hisense، وهي علامة تجارية عالمية رائدة في الأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، بمشاركتها كشريك رسمي في بطولة أمم أوروبا 2024™ ومزود شاشة التحكيم بمساعدة الفيديو VAR الرسمي في البطولة مع إطلاق حملة الرسوم الجدارية "Beyond Glory" الخاصة بها.

Hisense billboard at the opening match

لضمان استمتاع المشجعين في جميع أنحاء العالم بلحظات بطولة أمم أوروبا 2024™ التي لا يمكن تفويتها، قامت Hisense بتحديث تجارب مشاهدة المباريات السمعية والبصرية مع تلفزيون ULED Mini LED. مع 144Hz Game Mode Pro وAI Sports Mode، يوفر تلفزيون U7N TV من Hisense جودة صورة وأداء متميزين، مما يغمر جماهير المشاهدة في كل الأحداث.

وقد شهد هذا الالتزام بالابتكار المستمر تصنيف شحنات Hisense العالمية للتلفزيون في المرتبة الثانية في العالم من عام 2022 حتى الربع الأول من عام 2024. احتلت شحنات تلفزيون Hisense مقاس 100 بوصة المرتبة الأولى على مستوى العالم في الربع الأول من عام 2024 حيث تمثل 56٪ من سوق 100 بوصة العالمية. بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان 2024، احتلت مبيعات تلفزيون Hisense المرتبة الثلاثة الأولى في الأسواق الأوروبية الرئيسية بما في ذلك ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة.

قبل الإثارة التي شهدتها المباراة الافتتاحية للبطولة، أطلقت Hisense حملتها الجدارية "Beyond Glory" حيث كشفت النقاب عن جداريات السفير التي تضم سفراء حملة Hisense العالمية وأسطورتي حراسة المرمى إيكر كاسياس ومانويل نوير. أطلقت العلامة التجارية أيضًا مسابقة اجتماعية Scavenger Hunt Murals على أرض الواقع. من خلال رموز الاستجابة السريعة، يمكن أيضًا مسح الجداريات الصغيرة ضوئيًا للكشف عن مقطع فيديو مجمع للحظات التي تجاوز فيها حراس المرمى والمدافعون في بطولة أوروبا المجد.

يمكن لعشاق البطولة أيضًا زيارة الحملة الترويجية "Hisense Beyond Glory Tour"، والتي ستتجول في 5 مدن مضيفة لبطولة كأس الأمم الأوروبية 2024، مع فرصة لاختبار مهارات حراس المرمى الخاصة بهم ضد سلسلة من تحديات التصويب، مع استكشاف مجموعة مثيرة من منتجات التلفزيون المتطورة من Hisense وأجهزتها المنزلية.

تشكل هذه الحملة امتدادًا لشراكة Hisense الناجحة مع بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، حيث تعد هذه البطولة هي الثالثة على التوالي التي ترعاها شركة Hisense، وهو الأمر الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز ارتباط علامة Hisense التجارية بالعملاء حول العالم.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة أمم أوروبا 2024™. وفقًا لبيانات Omdia، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم من حيث شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.