تحتفل شركة Learning Tree International بالاعتراف الرابع عشر كأفضل 20 شركة تدريب تقني لتكنولوجيا المعلومات في عام 2024

هيرندون، فرجينيا، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تحصل شركة Learning Tree International (المتداولة خارج البورصة OTC تحت الرمز LTRE) مرة أخرى على الاعتراف بكونها واحدة من أفضل 20 شركة تدريب تقني في مجال تكنولوجيا المعلومات حسب Training Industry لعام 2024. تمثل هذا الجائزة المرموقة المرة الرابعة عشرة التي تحقق فيها الشركة مثل هذا الاعتراف، مما يؤكد نصف قرن من الابتكار التحويلي والتأثير البالغ والتميز الثابت.

في Learning Tree، نعطي المنظمات والأفراد القدرة على القيادة بثقة في عالم ديناميكي دائم التغيّر. تتجاوز حلولنا التدريبية المبتكرة التعلم التقليدي وترقى إلى التميز والتقدم التكنولوجي في المجالات المحورية مثل الأمن السيبراني والحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. من خلال برامجنا الشاملة، نقوم برعاية التفكير المتجاوب، والمرونة، والقدرة على التكيف بسرعة، مما يساعد الشركاء على ألا يجاروا مطالب التغيير فحسب، بل يتفوقوا عليها ويسبقوها خطوة.

بالاعتراف الذي حصلت عليه من Training Industry لأدائها وابتكارها المتفوقين، تتميز Learning Tree بكونها حليفًا موثوقًا به ملتزمًا بالتميز التعليمي الرائد. معًا، نرسي مستقبلًا واعدًا بالاحتمالات والفرص، ونعيد تعريف النجاح والتقدم الملهم في مشهد دائم التغير.

قال David Brown، الرئيس التنفيذي لشركة Learning Tree International: "يسرنا أن نتلقى هذه الجائزة التي تؤكد التزامنا بوضع عملائنا على رأس قائمة أولوياتنا. إن هذا الإنجاز يعكس تفانينا في تقديم الحلول التي تلبي احتياجاتهم حقًا، سواء كان ذلك عبر دعم المنظمات أو المؤسسات أو المتعلمين الأفراد. من خلال التركيز على تمكين عملائنا عبر توفير المهارات والأدوات اللازمة للنجاح، نؤمن أننا نحدث تأثيرًا عميق المغزى ونساعدهم على تحقيق أهدافهم".

تحتفل Learning Tree International بمرور 50 عامًا على تأسيسها، وتقدم مجموعة شاملة من الدورات وتتابع التزامها بتقديم حلول التدريب الاستثنائية التي تمكّن الأفراد والمنظمات على مستوى العالم، بدعم من مدربين خبراء يقدمون رؤى واقعية ويمهدون طريق النجاح في المستقبل.

حول Learning Tree International

تعتبر Learning Tree International شريكًا موثوقًا للتعلم متخصصًا في تطوير المهارات، والتدريب على القيادة، والاعتماد. لمساعدة الأفراد والمنظمات على تحقيق أهدافهم ، تقدم Learning Tree مجموعة شاملة من الدورات التي تشمل التدريب على المهارات التقنية، وتطوير القيادة، والأمن السيبراني، وإدارة المشاريع، وغيرها. لدعم رؤية Learning Tree في توفير أفضل تدريب في فئته يلبي احتياجات القوى العاملة حاليًا، يتوفر فريق من المدربين والخبراء المتخصصين ذوي الخبرة العملية، الذين يبرعون في تحويل محتوى مكتبة الشركة الكبيرة، التي تزخر بالمحتوى الخاص بها وبشركائها، إلى ممارسات وأنشطة عملية حيوية وشيّقة. تفضل بزيارة www.LearningTree.com.

شاهد فيديو Learning Tree على YouTube: https://youtu.be/Yznj30hco-s?rel=0

للتواصل الإعلامي:

Saveeta Pillai

مديرة التسويق العالمي

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