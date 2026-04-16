تحتفل شركة Milesight بالذكرى الخامسة عشرة لتأسيسها، وتؤكد إستراتيجيتها تحت شعار "التعمّق في البناء عبر الرؤية والذكاء والموثوقية (V.I.R)"

شيامن، الصين، 16 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Milesight، المزود لحلول المراقبة بالفيديو المدعومة بالذكاء الاصطناعي، اليوم عن احتفالها بمرور 15 عامًا على تأسيسها، مع إعادة التأكيد على إستراتيجيتها طويلة الأمد تحت شعار "التعمّق في البناء عبر الرؤية والذكاء والموثوقية (V.I.R)".

مع استمرار تطور صناعة الأمن، تؤكد Milesight أن التقدم المستدام يعتمد على تطوير القدرات الأساسية بعمق. وعلى مدار السنوات الخمس عشرة الماضية، عملت الشركة باستمرار على تطوير ثلاثة ركائز أساسية لأنظمة الأمن الحديثة — هي الرؤية، والذكاء، والموثوقية — والتي تُعرف مجتمعة الآن باسم V.I.R.

بدلًا من تقديم توجُّه جديد، فإن إستراتيجية الرؤية والذكاء والموثوقية (V.I.R) هي التي بنت عليها شركة Milesight بشكل مستمر، وستواصل تعزيزها.

في هذا الإطار، تعمل Milesight على تطوير ما يلي:

الرؤية : تقديم صور أكثر وضوحًا في البيئات الصعبة، بما في ذلك الإضاءة المنخفضة، والحركة العالية، والمساحات الواسعة

الذكاء : تمكين دقة أعلى في الكشف، وتقليل الإنذارات الخاطئة، وتوفير رؤى قابلة للتنفيذ من خلال الذكاء الاصطناعي على الحافة ( edge-based AI )

الموثوقية: ضمان استقرار الأنظمة على المدى الطويل، بدءًا من متانة الأجهزة وصولًا إلى حماية الأمن السيبراني

وقد تم بالفعل تطبيق هذه القدرات في مشاريع عالمية، مع الاستمرار في تطويرها لتلبية متطلبات الواقع المتغيرة.

[استكشف إستراتيجية الرؤية، والذكاء، والموثوقية (V.I.R) من Milesight]

قال Alan Shen، الرئيس التنفيذي لشركة Milesight: "في Milesight، كل ما نقوم به يبدأ من سيناريوهات العالم الحقيقي واحتياجات التشغيل الفعلية. نحن نركز على فهم المشكلة، والاستجابة لها بشكل هادف، وبناء حلول تتوافق بدقة مع كل تطبيق. ومن مرحلة التطوير إلى النشر، مرورًا بعمليات التحقق والتحسين المستمرة، فإن كل خطوة تُدار من خلال تعاون وثيق مع شركائنا. إن الملاحظات القادمة من المشاريع الواقعية ليست مجرد مدخلات، بل هي ما يشكّل ابتكارنا".

في الوقت نفسه، تؤكد شركة Milesight أن إستراتيجية الرؤية، والذكاء، والموثوقية (V.I.R) تستند إلى فلسفة "Born Open" (الانفتاح منذ البداية)، والتي تمثل الأساس المعماري للنمو المستقبلي. يشمل ذلك توافقًا واسعًا مع أبرز أنظمة إدارة الفيديو، وتعاونًا أعمق مع شركاء المنظومة التقنية، إضافة إلى منصة ذات بنية مفتوحة تتيح نشر تطبيقات الطرف الثالث وخوارزميات الذكاء الاصطناعي مباشرة على الكاميرات.

ومن خلال هذا النهج، تهدف Milesight إلى دعم مستويات أعلى من المرونة وقابلية التوسع والابتكار عبر مختلف مشاريع الأمن.

وبالنظر إلى المستقبل، يظل توجه الشركة واضحًا: التعمّق في البناء عبر إستراتيجية الرؤية، والذكاء، والموثوقية (V.I.R) من خلال تعزيز القدرات التي تُميز تقنياتها بالفعل، مع التكيف مع بيئات تزداد تعقيدًا وديناميكية.

نبذة عن Milesight

تقدم Milesight منتجات استشعار متعددة الإمكانات لالتقاط أي بيانات ذات معنى. وتطبِّق بشكل مبتكر تقنيات الذكاء الاصطناعي (Al)، وشبكات الجيل الخامس (5G)، وإنترنت الأشياء (loT) لتحقيق تأثير حقيقي على التطبيقات المتنوعة. تلتزم Milesight بجعل الاستشعار أمرًا مهمًا، وتستجيب بشكل سريع لمتطلبات العملاء وتعمل بشكل وثيق مع منظومة شركاء متنامية لتحقيق قيمة من البيانات.

للتواصل:

Angel Cai

مديرة التسويق، في Milesight

5922772-592-86

البريد الإلكتروني: [email protected]

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2441385/Milesight_Logo.jpg