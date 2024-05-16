تحتفل منصة CoinEx بيوم شراء البيتزا بالبيتكوين بحملة "وان بايت أوف بيتكوين"

هونج كونج، 16 مايو 2024 / PRNewswire / -- تطلق منصة CoinEx حملة "وان بايت أوف بيتكوين" في يوم شراء بيتزا بالبيتكوين، حيث تدعو مجتمع العملات الرقمية العالمي إلى الاحتفال وتجربة الأجواء الاحتفالية.

يأتي احتفال يوم شراء البيتزا بالبيتكوين في 22 مايو من كل عام، بمناسبة الحدث التاريخي عندما تبادل Laszlo Hanyecz 10,000 بيتكوين مقابل اثنين من البيتزا في 22 مايو 2010، مما يرمز إلى نقطة تحول كبيرة في الاستخدام العملي لعملة البيتكوين.

كاحتفال، سيتم إقامة حملة "وان بايت أوف بيتكوين" عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، مع الفعاليات الآتية:

سطر واحد عن بيتكوين: إن المشاركون مدعوين لابتكار شعارات تضم وجهات نظرهم عن تطلعاتهم بشأن بيتكوين في المنشور المحدد على حساب CoinEx الرسمي عبر Twitter/X. سيحصل الشعار الأكثر ابتكارًا وإبداعًا على 10,000 من العملة الرمزية لدى CoinEx، هدية من CoinEx.

شارك شريحتك: يتم دعوة المشاركين إلى مشاركة صورة لهم مع البيتزا الخاصة بهم، أو مشاركة صورة بيتزا تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، أو باستخدام أي أدوات أخرى، في تعليق المنشور المحدد على حساب CoinEx الرسمي على Twitter/X. سيحصل أفضل عمل على جائزة بقيمة 10,000 عملة رمزية لدى CoinEx.

اجتماع على أرض الواقع: ستُعقد اجتماعات على أرض الواقع في مواقع مختارة، من بينها البرازيل، والكاميرون، والهند، وإندونيسيا، وماليزيا، ونيجيريا، والفلبين، وإسبانيا، وفيتنام. وستُعقد الاجتماعات بأشكال متنوعة لدمجها مع الثقافة المحلية، مثل الاجتماعات في مطاعم البيتزا، وبجانب عربات الطعام، مع تقديم البيتزا. ستجد المزيد من التفاصيل على حساب CoinEx الإقليمي عبر Twitter/X.

لمعرفة المزيد عن الحملة، يُرجى زيارة موقع CoinEx الرسمي أو متابعتنا على قنوات وسائل التواصل الاجتماعي.

نبذة عن CoinEx

تأسست منصة الأصول الرقمية CoinEx عام 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة ملتزمة بتسهيل عمليات التداول. وتوفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والهامشي والعقود الآجلة والمبادلات وصانع السوق الآلي (AMM) وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

مع استراتيجيات الإدراج القائمة على "الجودة والسرعة والشمولية"، أدرجت CoinEx أكثر من 1,000 عملة رمزية وأكثر من 1400 زوج تداول. يتيح هذا الاختيار الواسع للمستخدمين الوصول إلى أحدث العملات المشفرة في طليعة الابتكار. فمنذ تأسيسها، عملت CoinEx بمبدأ خدمة "المستخدم أولاً". والتزمت بهدفها المتمثل في رعاية بيئة تداول العملات المشفرة العادلة ذات السمعة النظيفة والآمنة، وتُمكِّن CoinEx الأفراد من ذوي مستويات الخبرة المختلفة من الوصول بسهولة ويسر إلى عالم العملات المشفرة عبر تقديم منتجات سهلة الاستخدام.