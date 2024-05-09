تحتفل يوجرين بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيسها من خلال عروض حصرية في الشرق الأوسط

شنجن, الصين، 9 مايو 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة UGREEN الشركة الرائدة عالمياً في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية وتخزين الطاقة، أن تحتفل هذا العام بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيسها. للاحتفال بهذا الحدث المهم، تُقدم UGREEN مزايا حصرية كمبادرة تقدير واحتفال مع عملاؤنا الموقرين في أسوق الشرق الأوسط المميزة.

UGREEN Marks 12th Anniversary with Exclusive Sales Events in the Middle East

منذ تأسيسها، أعطت UGREEN دائمًا الأولوية لفلسفة الشركة "التي تركز على المستخدم". بفضل شبكة مبيعات عالمية تمتد لأكثر من 200 دولة وقاعدة مستخدمين تتجاوز 100 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم، أصبحت UGREEN علامة تجارية معترف بها عالميًا وموثوق بها على مستوى العالم. يمكن أن يرجع هذا النجاح إلى التزامها الثابت بتلبية احتياجات العملاء، فضلاً عن تفانيها في الابتكار والتطوير المستمر.

سبب نجاح UGREEN يكمن في التزامها بفهم وتلبية طلبات المستخدمين من خلال البحث والتطوير القوي والمنتجات المبتكرة وتقديم الخدمات المتميزة. بالإضافة إلى ذلك، توسعت UGREEN لتشمل فئات جديدة، تتضمن حلول تخزين الطاقة والتخزين المتصل بالشبكة (NAS)، من خلال سلسلة منتجات NASync الجديدة التي جمعت أكثر من 6 ملايين دولار من أكثر من 12000 داعم في حملة Kickstarter في مارس.

علاوة على ذلك، تميزت UGREEN باستمرار خطوط إنتاجها الأساسية، لا سيما مع شواحن (GaN)، التي تم ترقيتها الآن إلى سلسلة Nexode Pro المزودة بتقنية AirPyraTM للحصول على الكثافة المدمجة والشرائح عالية الأداء لتحسين كفاءة الشحن.

انطلاقًا من التزامها بتلبية الاحتياجات الفريدة لعملائها، أطلقت UGREEN شاحن Nexode RG 65W، وهو جهاز ذو تصميم روبوت مميز. حيث انه يوفر وظائف أساسية ويعد إضافة جذابة لأي مكتب أو طاولة. يُسلط هذا الإطلاق الضوء على تفاني UGREEN في التخص ص والابتكار، مما يميزها عن المنافسين.

للاحتفال بالذكرى السنوية الثانية عشرة لتأسيسها، تقدم UGREEN أكبر خصم لها في العام، مع خصم يصل إلى 40٪ متاح على Amazon في المملكة العربية السعودية و الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى متجر UGREEN الرسمي على منصة Noon . سيتم أيضًا إجراء عروض ترويجية بعيدًا عن مواقع الإنترنت في مكاتب UGREEN في المنافذ الرئيسية للبيع بالتجزئة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل Lulu و Sharaf DG و Virgin و Jumbo. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف UGREEN فعاليات ترويجية في Sharaf DG و Virgin Megastore و Jumbo في Mall of Emirates في دبي، مما يوفر تجربة تسوق تفاعلية.

اليوم أصبحت UGREEN اسمًا معروفا في عالم صناعة التكنولوجيا. ومع استمرار UGREEN في النمو والتطور، من المؤكد أنها ستواصل قيادة الطريق في توفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة لقاعدة عملائها العالمية.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/2405261/1680x800.jpg