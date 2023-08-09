تحتل أوبو المرتبة الأولى في الأسواق الصينية والمرتبة الرابعة عالميًا في شحنات الهواتف الذكية للنصف الأول من عام 2023 بعد النجاح اللافت الذي حققه هاتف فايند N2 فليب القابل للطي

تصدرت أوبو سوق الهواتف الذكية الصيني، وحصدت المرتبة الرابعة عالميًا من حيث شحنات الهواتف الذكية العالمية في النصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد النجاح الكبير لهواتف أوبو الشهيرة فايند N2 فليب القابل للطي وفايند X6 .

في النصف الأول من 2023 تمكنت أوبو من السيطرة على 10% من الحصة السوقية للهواتف الذكية حول العالم مع 51.9 مليون شحنة، فيما وصلت حصتها السوقية في الصين إلى 18٪، مما يجعلها العلامة التجارية الأبرز في الصين

أسهم النجاح الكبير الذي حققته الهواتف الذكية القابلة للطي، وعلى رأسهم هاتف فايند N2 فليب القابل للطي في تعزيز نمو وتوسع أوبو

Mainland China foldable smartphone

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 أغسطس 2023 – حصلت أوبو، العلامة التجارية الرائدة في مجال التكنولوجيا، على المركز الأول في سوق الهواتف الذكية الصيني في النصف الأول من عام 2023 والمركز الرابع عالميًا خلال نفس الفترة، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته سلسلة فايند N2 وفايند X6، أحدث سلسلة هواتف ذكية من أوبو.

وفقًا لبيانات شركة الأبحاث السوقية الرائدة، Canalys، استحوذت أوبو على 10٪ من الحصة السوقية لسوق الهواتف الذكية العالمي في النصف الأول من العام 2023 وذلك بــ 51.9 مليون شحنة. وقد حصلت أوبو على 18٪ من الحصة السوقية للهواتف الذكية في الصين في النصف الأول من عام 2023، لتصبح العلامة التجارية الأكثر مبيعًا في البلاد خلال النصف الأول من العام.

وقد ساهم النجاح الكبير الذي حققته فئة الهواتف الذكية القابلة للطي في تعزيز نجاح أوبو، خصوصاً كون قطاع الهواتف الذكية القابلة للطي قد شهد نموًا سريعًا هذا العام ولا يزال يُظهر إمكانات نمو كبيرة. هذا ويقدر مركز Counterpoint للأبحاث معدل النمو السنوي المركب لشحنات العالمية للهواتف الذكية القابلة للطي من 2019 إلى 2025 بنسبة 114٪، مع توقع زيادة الأرقام أربعة أضعاف بين عامي 2022 و2025، لتصل إلى 55 مليون وحدة. وقد سارعت شركات تصنيع المعدات الأصلية الصينية، بما في ذلك أوبو إلى التوسع وتعزيز وجودها في سوق الهواتف القابلة للطي، مما ساهم في تحقيق الصين لحصتها السوقية الرائدة البالغة 26٪ من السوق في عام 2022.

توقعات عدد شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي

معدل نمو سنوي مركب يقدر بـ 114%

وكما كشفت البيانات الجديدة من شركة الأبحاث Canalys أيضًا أن الحصة السوقية لأوبو من سوق الهواتف القابلة للطي في الصين خلال الربع الأول من عام 2023 وصلت إلى 31٪، وذلك بما يعزز مكانة أوبو الرائدة في هذا المجال، وقد تفوق هاتف فايند N2فليب القابل للطي على الهواتف الأخرى القابلة للطي، حيث شكلت مبيعاته 15٪ من مبيعات الهواتف الذكية القابلة للطي في الصين من يناير إلى مايو 2023، وذلك وفقًا لـ Counterpoint. ومن الجدير بالذكر أن هاتف فايند N2فليب القابل للطي يعد أول هاتف قابل للطي بشكل رأسي ويتميز بشاشة غطاء كبيرة، وقد تم تصميمه ليلبي احتياجات المستخدمين العملية واليومية، حيث يتميز الهاتف بطية دقيقة وبطارية متينة وتصميم متكامل لواجهة المستخدم، إلى جانب العديد من الميزات المبتكرة. وقد ساهمت هذه الابتكارات إلى جانب النجاح التجاري لهاتف فايند N2فليب القابل للطي في تحقيق نجاح يتجاوز معدل نمو السوق العالمي القابل للطي هذا العام، حيث ارتفعت الحصة السوقية لأوبو من 5٪ في الربع الأول من عام 2022 إلى 13٪ في الربع الأول من عام 2023، وفقًا لشركة Canalys.

شحنات الهواتف الذكية القابلة للطي في بر الصين الرئيسي

من الربع الأول للعام 2022 وحتى الربع الأول للعام 2023

ومن الجدير بالذكر أن أوبو تلتزم بقيادة نمو سوق الهواتف الذكية القابلة للطي من خلال التركيز على الابتكار التقني والتميز في الأداء لضمان تجربة استخدام لا مثيل لها.

لمحة عن أوبو

تُعد أوبو علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة الذكية، فقد حرصت منذ إطلاقها لأول هاتف محمول لها " سمايلي فيس" (هاتف الابتسامة) في العام 2008 على تحقيق التوازن المثالي بين الابتكار التكنولوجي والتصميم المتميز، حيث تُقدم أوبو مجموعة متنوعة من الأجهزة الذكية أشهرها سلسلة هواتف فايند وسلسلة هواتف رينو. وإلى جانب هواتفها الرائدة، توفر أوبو لمُستخدميها أيضًا نظام تشغيل ColorOS المتكامل وخدمات الإنترنت مثل أوبو كلاود وأوبو+. وتتواجد أوبو في أكثر من 60 دولة ومنطقة حول العالم، وتضم أكثر من 40,000 موظف يتطلعون لتوفير حياة أفضل للعملاء في جميع أنحاء العالم.

لمحة عن أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا

دخلت أوبو سوق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2015. وتتمتع أوبو حاليًا بحضور فعلي في أكثر من 13 سوقًا في المنطقة، بما فيها مصر والجزائر وتونس والمغرب و البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وسلطنة عُمان وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا ودول الشام.

وسعيًا لتعزيز حضورها في المنطقة وتماشيًا مع استراتيجيتها لتكييف منتجاتها مع متطلبات الأسواق المحلية، عملت أوبو على تطوير وتحسين منتجاتها بناء على متطلبات الجمهور المستهدف وآرائه في كل منطقة، كما حرصت دومًا على تخصيص حملاتها الترويجية وفقًا للثقافة المحلية، وما يناسب فئة المستهلكين الشباب في كل دولة. كما تحرص الشركة على الدوام على العمل مع فرق محلية للتعرف بشكل أفضل على المستهلكين المحليين وتوفير خدمات على أعلى مستوى من الجودة.

وبدأت أوبو خلال العام الماضي بتعديل خط منتجاتها بما يتلاءم مع منطقة الشرق الأوسط تحديدًا، حيث أطلقت هاتفها الذكي الرائد ضمن سلسلة أوبو فايند X وطرحت سلسلة هواتف أوبو رينو. وستواصل أوبو تطوير خط منتجاتها المحلية لتوفير المزيد من سلاسل الهواتف الممتازة للمستهلكين في المنطقة.

وتعمل أوبو، انطلاقًا من مكانتها كشركة عالمية رائدة في مجال الابتكار والتكنولوجيا، على اتباع أعلى معايير الاستدامة للحفاظ على البيئة وتوفير مستقبل أفضل للأجيال القادمة، وسعت إلى إحداث تغييرات إيجابية عبر إطلاق مبادرات اجتماعية وإنسانية محلية، فضلًا عن الحملات الخيرية.

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