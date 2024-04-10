تحديث بيانات تجربة وحدات هايبريون: ارتفاع مكاسب توليد الطاقة التراكمية الشهرية من وحدات الألواح الشمسية بتقنية التداخل المتغاير في المملكة العربية السعودية لتصل إلى 3.58%

نينغبو ، الصين, 10 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- بفضل الطلب العالمي المتزايد على الطاقة الشمسية، تشهد تقنيات الخلايا الكهروضوئية تطورًا متسارع الوتيرة؛ حيث يجري الآن تخطي تقنية تخميل الباعث والوصلة الخلفية (بيرك) التقليدية من النوع "P" بواسطة تقنيات الخلايا من النوع n""، مع بزوغ نجم خلايا تقنية التداخل المتغاير من النوع "n" باعتبارها أكثر خيار واعد على الإطلاق. وبفضل الاستفادة من أكثر من 40 عامًا من الأبحاث، مرَّ تصميم خلايا تقنية التداخل المتغاير والمواد المستخدمة فيها بتحسن مستمر، أدى إلى تحقيق مكاسب هائلة من حيث الكفاءة والموثوقية؛ إلى أن حققت خلايا التداخل المتغاير الآن كفاءات تحويل طاقة تتجاوز 26%، مما مكّن وحدات التداخل المتغاير من توفير مخرجات طاقة تتجاوز 700 واط في أوقات الذروة، لتصل إلى أكثر من 720 واط في أوقات الذروة.

Saudi Arabia HJT Hyper-ion modules VS TOPCon modules Power Monthly Power Generation-Saudi Arabia

وتعد شركة Risen Energy رائدة البحث والتطوير والتصنيع لتقنية التداخل المتغاير من النوع "n"؛ حيث إن لديها باعًا طويلاً في الابتكار بهذه التقنية. وبفضل ذلك، حققت الشركة العديد من الإنجازات منذ عام 2018: ففي عام 2019، كانت شركة Risen Energy أول من طبق تقنية القضبان المتعددة في تقنية التداخل المتغاير، الأمر الذي أدى إلى تقليل استهلاك الفضة في هذه التقنية إلى حد كبير (نحو 100 ملجم) وخفض تكاليفها. وفي عام 2022، طوّرت الشركة منتجاتها من تقنية التداخل المتغاير بفضل ريادتها في استخدام تقنية السليلوز دقيق التبلور مزدوج الجوانب، والتقنية الخالية من القضبان، والمواد مثل رقاقات السيليكون فائقة الرقة، والمعاجين قليلة الفضة، والأغشية عالية الفصل. وبعد إجراء اختبارات شاملة، طرحت الشركة وحدات هايبريون بتقنية التداخل المتغاير عالية الطاقة بقدرة تزيد على 700 واط في السوق.

تلتزم شركة Risen Energy بإجراء اختبارات صارمة لوحدات هايبريون لأغراض التحقق من فاعليتها بها. وقد اجتازت الوحدات ثلاثة اختبارات خارجية حسب مواصفات اللجنة الدولية الكهروتقنية واختبارات للتحقق من امتثالها لمواصفات اللجنة الدولية الكهروتقنية رقم IEC63209. وللتأكد من أدائها الواقعي في البيئات المتنوعة حول العالم، أجرت الشركة اختبارات لتوليد الطاقة في أكثر من 20 دولة ومنطقة. وعقب الإفراج عن بيانات الاختبارات المحلية، صارت بيانات تجربة الأداء للأشهر الثلاثة الماضية الصادرة عن منشأة الاختبار بالمملكة العربية السعودية متاحة الآن.

أيضًا، خلال الفترة من ديسمبر 2023 إلى فبراير 2024، حققت وحدات هايبريون بتقنية التداخل المتغاير متوسط إنتاج طاقة يومي قدره 4.25 واط/ساعة، متفوقةً بذلك على تقنية ملامسة خامل أكسيد النفق ("توب كون")، بما يعادل 2.82% من مكاسب توليد الطاقة. حتى في حالات الإشعاع الشمسي المنخفض نسبيًا، بواقع 3.55 كيلوواط/ متر مربع، ظل إجمالي توليد الطاقة الشهري لوحدات هايبريون متفوقًا على تقنية ملامسة خامل أكسيد النفق ("توب كون") بواقع 3.58%؛ مما يبرز مدى تفوق أداء وحدات هايبريون في توليد الطاقة.

وبما أنه لا غنى عن الابتكار من أجل بقاء الشركات في صدارة صناعة الطاقة الشمسية، تكرّس شركة Risen Energy جهودها للبحث والتطوير المستمرين، بالتعاون مع شركائها، لدفع عجلة التقدم على مستوى الصناعة ككل: إننا نعمل على تحليل البيانات المسجلة من مشروعات حقيقية لكي نعين مستخدمينا على اتخاذ اختيارات مستنيرة حول أنسب الألواح الشمسية لهم من حيث التكلفة المعقولة والأداء العالي. كما أن تركيزنا على الكفاءة والثبات يدعم اعتماد حلول الطاقة النظيفة على نطاق أوسع، مما يسرّع وتيرة التحول عالميًا نحو مستقبل أكثر اخضرارًا.

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