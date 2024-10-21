تحركات الصين الديناميكية تساعدها على التعامل مع التحديات الاقتصادية

بكين, 21 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير من إعداد صحيفة China Daily:

أعرب المسؤولون عن ثقتهم في السوق المالية الصينية ودعوا إلى بذل المزيد من الجهود لضمان تطورها المستقر المستمر.

في الآونة الأخيرة، اتجه بنك الشعب الصيني إلى تنفيذ خفض في نسبة الاحتياطي الإلزامي، وخفض أسعار الفائدة، واعتماد أربع سياسات مالية عقارية وأداتين سياسيتين لدعم التنمية المستقرة لسوق رأس المال. لقد عززت هذه التدابير ثقة السوق كما قال Pan Gongsheng، وهو محافظ البنك المركزي الصيني، في حفل افتتاح المؤتمر السنوي لمنتدى الشارع المالي لعام 2024 الذي عقد في بكين يوم الجمعة.

The opening ceremony of the Annual Conference of Financial Street Forum 2024 is held in Beijing on Friday.provided to china daily

وصرّح Pan: "من الضروري من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية عالية المستوى والنمو المستدام فهم التوازن الديناميكي بين معدل النمو الاقتصادي وجودة النمو، والعوامل الداخلية والخارجية، والاستهلاك والاستثمار. يجب أن تركز السياسات الكلية أكثر على توسيع الاستهلاك، وتحسين إدارة العلاقة بين الحكومة والسوق، وخلق بيئة قانونية وتجارية مواتية".

تحت شعار "الثقة"، استقطب حفل افتتاح المؤتمر السنوي أكثر من 350 مشاركًا لتبادل وجهات نظرهم.

وباعتبارها وجهة مهمة للاستثمار المالي الدولي، شهدت بكين نمواً بأكثر من 5 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024؛ إذ أنشأت المدينة خلال هذه الفترة 40 مؤسسة مالية محلية وأجنبية جديدة، وجذبت تمويلًا مباشرًا قدره 600 مليار يوان (84.4 مليار دولار أمريكي) تقريبًا، كما شهدت تأسيس 1,255 شركة جديدة بتمويل أجنبي، بزيادة قدرها 16 في المائة.

وقال Yin Li، سكرتير لجنة الحزب الشيوعي الصيني لبلدية بكين: "بالنظر إلى المستقبل، سُتسرِّع بكين عملية بناء نظام مالي عصري وحيوي وتعزز مستوى خدمة وظائف الإدارة المالية في البلاد بشكل شامل".

وكمحفل مهم للانفتاح الوطني، يُعقد المؤتمر من يوم الجمعة إلى الأحد، ويجذب أكثر من 500 مشارك مرموقي الشأن من أكثر من 30 دولة ومنطقة لإجراء مناقشات تتمحور حول التعاون الدولي في أكثر من 40 نشاطًا.

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