تحسين تجربة العملاء: GAC MOTOR تعزز سرعة النقل والإمداد من خلال مركز جديد لتوزيع أجزاء السيارات في الشرق الأوسط

غوانزو، الصين, 1 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- 28 يوليوز ، أعلنت شركة GAC MOTOR عن افتتاح مركز الشرق الأوسط لتوزيع أجزاء السيارات في المنطقة الحرة بجبل علي، الإمارات العربية المتحدة. وشهد حفل الافتتاح أكثر من 30 ممثلاً من المقر الرئيسي لشركة GAC MOTOR، وقسم الشرق الأوسط، والتجار، ومقدمي الخدمات، والشركاء الإعلاميين. يمثل إنشاء المركز علامة فارقة مهمة لشركة GAC MOTOR في تنفيذ مهمة "العميل أولاً، الخدمة أولاً، أجزاء السيارات أولاً". إنها تشكل عنصرًا رئيسيًا في إستراتيجيتها للتوسع في الخارج.

رفع كفاءة الخدمة لإزالة مخاوف العملاء

تتمثل المهمة الأساسية لشركة GAC MOTOR في إنشاء خدمات عالية المستوى تغطي دورة حياة السيارة بالكامل للتخلص من مخاوف العملاء. يعد توريد أجزاء السيارات في الوقت المناسب هو المحصلة النهائية لخدمة ما بعد البيع، وهو أمر بالغ الأهمية لتطوير العلامة التجارية على المدى الطويل.

مع وجود أكثر من 2000 نوع من أجزاء السيارات في المخزون، بقيمة تزيد عن 1.5 مليون دولار أمريكي، تتيح هذه المستودعات المحلية الحديثة الاستجابة بسرعة للتغيرات في طلب السوق المحلي دون انتظار الشحن.

تم تشغيل المركز، الذي يديره نظام تنظيمي واضح ومنظم يعطي الأولوية للأجزاء المستخدمة في النماذج الجديدة والتردد المتوسط إلى العالي، في التشغيل التجريبي منذ 1 يونيو. تم تقليل وقت دورة الطلب من 25 إلى 7 أيام، مما أدى إلى تحسن كبير في الكفاءة اللوجستية.

ستتيح المستودعات المحلية تسليم أسرع وخدمة عملاء أكثر استجابة وتضمن الاحتفاظ بـ GS3 وGS5 وGS8 المشهورة مع تشجيع مبيعات الموديلات الجديدة مثل EMKOO وEMZOOM.

تحسين التخزين الدولي: تمهيد الطريق للتوسع العالمي

مركز توزيع أجزاء السيارات في الشرق الأوسط هو الأول من بين سبعة مستودعات لأجزاء سيارات GAC MOTOR سيتم إنشاؤها في الخارج. إنها تلعب دورًا مهمًا في تطوير مخطط الأعمال العالمي لشركة GAC MOTOR.

شركة السيارات، التي تهدف إلى تحقيق "تريليون يوان GAC" بحلول عام 2030، تدخل الآن مرحلة محورية في التطوير. يعد توسيع شبكتها العالمية لتشمل نظامًا شاملاً لخدمات ما بعد البيع وتوريد أجزاء السيارات خطوة أساسية نحو تحقيق الهدف.

ستلتزم GAC MOTOR باستمرار بالنمو والتغيير، مما يوفر حياة متنقلة أفضل وأسرع وأكثر إمتاعًا لكل مشترٍ وعائلته.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2164882/IMG_0483.jpg

GAC MOTOR SOURCE