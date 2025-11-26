تحصد جائزة «شريك مايكروسوفت للعام 2025» على مستوى البحرين Noventiq Bahrain

المنامة، البحرين, 26 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت Noventiq Bahrain، الشركة الرائدة في مجالي التحول الرقمي وحلول الأمن السيبراني، بكل فخر حصولها على جائزة «شريك مايكروسوفت للعام 2025» على مستوى البحرين. وتُمنَح هذه الجائزة المرموقة لـ Noventiq Bahrain تقديرًا لدورها في تقديم حلولٍ وخدماتٍ استثنائية قائمة على تقنيات مايكروسوفت، بما يعزِّز الابتكار ويمكِّن المؤسسات في مختلف أنحاء المنطقة من تحقيق تحوّل رقمي آمن وفعّال.

وقال تورغريم تاكل، الرئيس التنفيذي لشركة Noventiq Holdings PLC:

Noventiq Bahrain celebrates Microsoft Country Partner of the Year with Mr. Amit Nandi and Sh' Saif Al Hosni.

«يجسِّد هذا التكريم متانة الشراكة بين مايكروسوفت وNoventiq، والتزامنا المشترك بتمكين العملاء من خلال تحوّل رقمي آمن ومبتكر. وتُعدّ البحرين سوقًا نامية ذات إمكانات هائلة، وتسلِّط هذه الجائزة الضوء على تفاني فرقنا الإقليمية في ترسيخ التميّز، وبناء الثقة، وتقديم قيمة تجارية ملموسة لعملائنا».

وقال أميت ناندي، المدير العام لـ Noventiq GCC

«يشرفنا أن نحظى بهذا التكريم من مايكروسوفت. وتعكس هذه الجائزة التزامنا الراسخ بتمكين المؤسسات في البحرين من خلال أحدث الحلول التقنية التي تسرِّع وتيرة النمو، وتعزِّز مستويات الأمن، وتفتح آفاقًا وفرصًا جديدة. ويواصل فريقنا التزامه بتقديم نتائج أعمال قابلة للقياس، وتعزيز التميّز الرقمي في المنطقة».

تحتفي جوائز «شريك مايكروسوفت للعام» بالشركاء الذين أظهروا تميّزًا في الابتكار وفي تصميم وتنفيذ حلول للعملاء تعتمد على الخدمات السحابية من مايكروسوفت وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وقد جرى اختيار الفائزين من بين آلاف الترشيحات على مستوى العالم، تقديرًا للشركاء الذين حققوا تأثيرًا ونموًا ملحوظَيْن في أسواقهم.

نبذة عن Noventiq Bahrain

تُعد Noventiq Bahrain جزءًا من Noventiq Holdings PLC، وهي شركة عالمية رائدة في حلول التحوّل الرقمي والأمن السيبراني، ويقع مقرها الرئيس في لندن. وبفضل حضورها القوي في الأسواق سريعة النمو، تربط Noventiq المؤسسات بأفضل مورِّدي حلول تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب خدماتها الخاصة، بما يمكِّن الشركات من العمل بأمان وكفاءة في اقتصاد رقمي مواكب النمو.

للتواصل:

