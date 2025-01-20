تحصل شركة KnowBe4 على الاعتراف بأنها أفضل مكان للعمل في الإمارات العربية المتحدة من قِبل صحيفة Khaleej Times

تصنف KnowBe4 كأفضل مكان للعمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 من قبل صحيفة Khaleej Times

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم KnowBe4، منصة الأمن السيبراني الشهيرة على مستوى العالم والتي توفر حلولًا شاملةً لإدارة مخاطر الموارد البشرية، عن اختيارها كأفضل مكان للعمل في الإمارات العربية المتحدة لعام 2024 من قبل صحيفة Khaleej Times. ويحتفل هذا التكريم، الذي يضم الشركة إلى صفوف أصحاب العمل المعترف بهم عالميًا، بالتزام KnowBe4 الثابت بتعزيز بيئة عمل تعطي الأولوية لأعلى مستويات مشاركة الموظفين وتجربتهم ورفاهيتهم.

إن اختيار KnowBe4 ضمن قائمة Khaleej Times لأفضل الأماكن للعمل يحتفي بتجارب الموظفين الاستثنائية، والتي تنبع من التزام الشركة بتهيئة بيئة عمل ممتعة ومرحبة، وتعزيز مسابقات الصحة والعافية، وتقديم مزايا فريدة ومؤثرة مثل مسابقات تحفيزية للموظفين على مستوى الشركة.

وصرحت Ani Banerjee، رئيسة قسم الموارد البشرية في KnowBe4، قائلة: "مصلحة موظفينا هي جوهر كل خيار نتخذه. يعكس اختيارنا كأفضل مكان للعمل في Khaleej Times التزامنا الثابت بإنشاء بيئة يمكن للموظفين فيها النمو والنجاح. ومن خلال التركيز القوي على التطوير المهني والتدريب عالمي المستوى، نوفر لفريقنا الأدوات اللازمة لبناء أسس متينة للنجاح. وبالاقتران بمزايا قيّمة مثل تعويض الرسوم الدراسية ومكافآت الشهادات، نسعى جاهدين لخلق بيئة عمل تلهم وتُمكّن الجميع من تحقيق كامل إمكاناتهم".

تستند جوائز أفضل أماكن العمل في صحيفة Khaleej Times، التي يديرها خبراء في مجال استطلاعات آراء الموظفين والبيانات من شركة WorkL، إلى آراء حقيقية للموظفين، مما يضمن أن الاعتراف يعكس ثقافة مكان العمل الحقيقية. ويغطي الاستطلاع 27 موضوعًا ويقيس تجربة الموظفين باستخدام الدوافع الرئيسية للمشاركة في WorkL، مثل الفخر والرضا والرفاهية، لتحديد الشركات الرائدة في المنطقة التي تعزز بيئة داعمة وشاملة.

لمزيد من المعلومات حول الوظائف المُتاحة في KnowBe4، تفضل بزيارة https://www.knowbe4.com/careers.

نبذة عن شركة KnowBe4

تمكن KnowBe4 القوى العاملة من اتخاذ قرارات أمنية أكثر ذكاءً كل يوم. تحظى KnowBe4 بثقة أكثر من 70,000 مؤسسة حول العالم، وتساعد في تعزيز ثقافة الأمن وإدارة مخاطر الموارد البشرية. تقدم KnowBe4 منصة "الأفضل" الشاملة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تجمع بين أفضل الميزات لإدارة مخاطر الموارد البشرية، مما يخلق طبقة دفاعية تكيفية تعزز سلوكيات المستخدم التي يتخذها لمواجهة أحدث تهديدات الأمن السيبراني. تتضمن منصة HRM+ وحدات للتدريب على الوعي والامتثال، وأمن البريد الإلكتروني السحابي، والتدريب في الوقت الفعلي، ومكافحة التصيد الاحتيالي، ووكلاء الدفاع عن الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك. وباعتبارها المنصة الأمنية العالمية الوحيدة من نوعها، تستخدم KnowBe4 محتوى وأدوات وتقنيات حماية الأمن السيبراني المخصصة وذات الصلة لتمكين القوى العاملة وتحويلها من أكبر تهديد أمني إلى أكبر قوة أمنية للمؤسسة.

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Kathy Wattman

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