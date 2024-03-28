تحطيم الحدود: تستعد دبي لإعادة تعريف مفهوم تقنية Blockchain في WBS Dubai

دبي، الإمارات العربية المتحدة

28 مارس / آذار 2024

/PRNewswire/ -- تعود النسخة التاسعة والعشرون من القمة العالمية Blockchain، التي نظمتها Trescon وشاركت في استضافتها Sun Minimeal، إلى دبي يومي 22 و23 أبريل 2024 في فندق Marriott Hotel Marina الشهير. من المتوقع أن يصبح هذا الحدث المرتقب بمثابة نقطة محورية كبرى لمبتكري web3 وblockchain العالميين للإشادة بالجهود التي تبذلها المنطقة للمضي نحو مستقبل يعتمد على web3. ومن المتوقع أن تصبح هذه النسخة التي طال انتظارها مركزًا مهمًا لمبتكري web3 وblockchain العالميين، حيث يسلط الضوء على جهود دولة الإمارات العربية المتحدة للتقدم نحو مستقبل تقوده تكنولوجيا web3.

Dubai Set to Redefine Blockchain Technology at WBS Dubai

ترسخ دبي من مكانتها الرائدة باعتبارها مركزًا عالميًا لابتكارات blockchain، عبر الاستفادة من السياسات الحكومية الداعمة والتحول نحو الاقتصاد الرقمي، وهو ما يعزز بشكل عام من بنيتها التحتية الرقمية. تم إطلاق مجمع دبي للذكاء الاصطناعي وWeb3 من قبل مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، بالتعاون مع وكالة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي، وقد جذب هذا الإطلاق المستثمرين والمبتكرين العالميين الذين يتوقون إلى لعب دور محوري في خلق نظام بيئي رقمي ديناميكي داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

وضمَّت قائمة المتحدثين البارزين:

- Pascal Gauthier، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Ledger

- Roham Gharegozlou، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Dapper Labs

- Mike Belshe، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة BitGo

- Bertrand Levy، نائب رئيس الشراكات العالمية، SANDBOX

- George Gvazava، كبير مسؤولي التشفير في بنك Georgia

ومعلقًا على حماسهم للمشاركة بهذا الحدث، صرّح George Gvazava، كبير مسؤولي العملات المشفرة في بنك Georgia قائلًا: "في مجال الابتكار، لا تعد قمة Blockchain العالمية بمثابة نقطة تجمع للأفكار والعقول فحسب، بل بمثابة مركز إبداعي يتم فيه صياغة الأفكار في مجالات الاتصالات، ومشاكل المستخدمين، وتقنيات الغد."

صرَّح Sharath Kumar، المدير التجاري لشركة Trescon قائلًا: "تمثل تقنية blockchain حجر الأساس للتحول الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، في قلب المجال التقني الديناميكي في دبي. تلعب Trescon دورًا محوريًا، حيث تربط بين رواد الأعمال والشركات الناشئة العالمية وكبار المستثمرين والخبراء. وتوفر القمة العالمية لـ Blockchain حدثًا رئيسيًا للكشف عن أحدث الابتكارات والرؤى في مجال blockchain."

نبذة عن قمة Blockchain العالمية

تعدُّ WBS أطول سلسلة قمم تركز على blockchain والعملات المشفرة والويب في العالم. منذ إنطلاقنا لأول مرة في عام 2017، استضفنا أكثر من 20 إصدارًا في 11 دولة حيث سعينا جاهدين لبناء منصة مثالية للتواصل وعقد الصفقات لنظام Web3 التفاعلي. تجمع كل قمة بين القادة العالميين والشركات الناشئة الحديثة في هذا المجال، بما في ذلك المستثمرين، والمطورين، وقادة تكنولوجيا المعلومات، ورجال الأعمال، والسلطات الحكومية، وغيرهم.

للتواصل:

شادي ضاوي

مدير العلاقات العامة والشراكات، Trescon

[email protected]

+971 55 498 4989

الصورة: https://mma.prnewswire.com/media/2373054/Trescon_WBS_Dubai.jpg