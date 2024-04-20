تحطيم الرقم القياسي العالمي لأربعة مرات إعلان شركة ويتشاي للطاقة عن إصدار أول محرك ديزل في العالم تبلغ كفاءته الحرارية 53.09%

264309200

webwxgetmsgimg

تيانجين، الصين, 20 أبريل / نيسان 2024 افتتح المؤتمر العالمي لمحركات الاحتراق الداخلي لعام 2024 بشكل رائع في مدينة تيانجين في الصين في 20 أبريل 2024، حيث تم إصدار أول محرك ديزل في العالم تبلغ كفاءته الحرارية 53.09٪ في العالم، والذي تم تطويره من قبل شركة ويتشاي للطاقة، وهو أحدث إنجاز تكنولوجي صناعي. وقد منحت كل من مجموعة تووف سوود الألمانية (TÜV SÜD)، المؤسسة الاختبارية الدولية المعتمدة، وشركة المركز الصيني لأبحاث السيارات وتكنولوجيتها، المؤسسة الاختبارية المهنية لمحركات الاحتراق الداخلي في الصين، لشركة ويتشاي للطاقة تقرير الاختبار والشهادة، مما يشير إلى أن الكفاءة الحرارية لمحرك الديزل - المؤشر الاقتصادي الهام - قد سجلت رقما قياسيا عالميا مرة أخرى.

سعى جميع العاملين في المجال العلمي والتكنولوجي الصناعي دائما إلى تحسين الكفاءة الحرارية، حيث تمثل هذه الجهود حلما يمتد على مدى حياتهم على مدار 127 عاما منذ ظهور محرك الديزل. ويعتبر تحسين هذه الكفاءة تحديا هندسيا ذا الأنظمة المعقدة، كما أنه يعتبر رمزا للقوة الشاملة لمحركات الاحتراق الداخلي في أي دولة. وأصبح تحسينه المستمر مشكلة دولية منذ زمن بعيد.

أنشأت شركة ويتشاي للطاقة فريق بحث علمي للمحرك العالي الكفاءة الحرارية، يتألف من أكثر من مائة دكتور شاب وألف مهندس. وقامت الشركة بالتعاون مع أقوى الخبراء وشركاء الشركات والجامعات ومراكز البحث العلمي في داخل الصين وخارجها لإجراء البحوث التقنية ومواجهة التحديات باستمرار منذ عام 2015. وفي 16 سبتمبر 2020، أصدرت شركة ويتشاي للطاقة محرك ديزل تجاري تبلغ كفاءتها الحرارية 50.23% لأول مرة في العالم. وزادت الشركة هذه الكفاءة إلى 51.09% مرة أخرى في 8 يناير 2022؛ ثم زادتها الشركة إلى 52.28% لتجاوز الحد الأقصى السابق للمرة الثالثة في 20 نوفمبر 2022، مما أدى إلى قيادة صناعة محركات الاحتراق الداخلي نحو الترقية التكنولوجية في العالم.

بناء على ذلك، بذل فريق البحث العلمي التابع لشركة ويتشاي للطاقة جهودا لأكثر من 500 يوم لتذليل الصعوبات المتعلقة بأربعة أنظمة رئيسية، مثل نظام الاحتراق والهواء والوقود والاحتكاك، فحقق اختراقا في أربع تكنولوجيات هامة، مثل تكنولوجيا الاحتراق العالي التضخم، وتكنولوجيا الشاحن التوربيني المختلط التدفق وتكنولوجيا حقن الوقود الفعال وتكنولوجيا تقليل الاحتكاك وخفض مقاومة المانع. وتقدم الفريق بصعوبة بنسبة زيادة تراكمية تصل إلى 0.1%، وسجل رقما قياسيا بنسبة 53% لأول مرة في العالم، وهو إنجاز يماثل إنسانا يركض لمسافة 100 متر خلال 9 ثوان. وخلال عملية البحث والتطوير، حصلت الشركة على 176 براءة اختراع تم اعتمادها، بالإضافة إلى 68 براءة اختراع جديدة ذات فائدة عملية.

عبر فابيان شوبير، الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة تووف سوود الألمانية في منطقة شمال آسيا عن تهانيه لشركة ويتشاي للطاقة عبر الفيديو، حيث قال إن هذا الإنجاز يعتبر متقدما للغاية على المستوى العالمي، ولا تعكس قوة البحث العلمي لشركة ويتشاي للطاقة فحسب، بل تبرز قوتها التكنولوجية في صناعة محركات الاحتراق الداخلي أيضا. كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يضيف هذا الإنجاز التكنولوجي قيمة إلى هدف "الكربون المزدوج" والتنمية الخضراء في الصين، وتسهم في التنمية المستدامة والحفاظ على الطاقة وتقليل الانبعاثات الصناعية في العالم كذلك.

بناء على العدد الحالي لمحركات الديزل في الصين كما جاء في التقرير المعني، يمكن لمحرك الديزل ذي الكفاءة الحرارية بنسبة 53% رفع الفوائد الاقتصادية بنسبة تقارب 14%، مقارنة بمحرك الديزل الذي تتراوح كفاءته الحرارية بين 45% و46%. وبالتالي، يمكن توفير حوالي 31 مليون طن من الوقود وتقليل انبعاثات الكربون بمقدار حوالي 97 مليون طن سنويا. ويمكن توفير حوالي 12 ألف لتر من الديزل سنويا لشاحنة الجرار الثقيلة، التي تقطع مسافة 250 ألف كيلومتر كل سنة. ويبلغ سعر الديزل الحالي في السوق 7.8 يوان للتر واحد، فيمكن أن يوفر ذلك الوقود حوالي 98 ألف يوان سنويا لصاحب شاحنة الجرار الثقيلة. وسيتم تطبيق هذا الإنجاز التكنولوجي في مجال الآلات الهندسية والمعدات الزراعية والسفن وأجهزة توليد الطاقة وغيرها في المستقبل، بالإضافة إلى تطبيقه في مجال المواصلات والنقل. وسيقدم مساهمات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

قال تان شوغوانغ، نائب رئيس الجمعية الصينية لمحركات الاحتراق الداخلي ومدير المختبر الوطني الرئيسي لمحركات الاحتراق الداخلي وأنظمة الطاقة ورئيس مجلس الإدارة لشركة ويتشاي للطاقة، إن الفضل في تحطيم شركة ويتشاي للرقم القياسي العالمي للكفاءة الحرارية لمحركات الديزل لأربع مرات على التوالي إلى الذكاء الجماعي والجهود المضنية التي بذلها مهندسو الشركة لمعالجة المشكلات الرئيسية خلال ما يقرب من 4000 نهار وليلة، ويعود إلى التعاون المفتوح مع أفضل الجامعات ومعاهد البحوث في العالم، كما يعود إلى الابتكار التعاوني مع سلاسل الصناعة والتوريد في العالم. لذا لا ينتمي هذا الإنجاز إلى شركة ويتشاي للطاقة فحسب، بل ينتمي إلى كل الصناعة في العالم!

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2392707/264309200.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2392708/webwxgetmsgimg.jpg