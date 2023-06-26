تحقيق أقصى استفادة من كل شعاع | Huawei تطلق منتجات وحلول كهروضوئية ذكية جديدة لجميع السيناريوهات، وتستمر في قيادة الصناعة

ميونيخ، 26 يونيو 2023 /PRNewswire/ - خلال معرض إنترسولار أوروبا 2023 الذي عقد في ميونيخ، ألمانيا، استضافت هواوي بنجاح حدث إطلاق منتجاتها وحلولها الكهروضوئية الذكية الجديدة. كشف غو أو غوانغ تشين، رئيس Smart PV & ESS Business في Huawei Digital Power، عن استراتيجية الكهروضوئية الذكية والعلامة التجارية الكهروضوئية الذكية الجديدة كلياً FusionSolar.

ثلاثة إعلانات استراتيجية رئيسية

Opening ceremony Guogunang Chen releases new strategy FusionSolar brand upgrade Steve Zheng Mingming Zhong Steven Zhou White paper

التركيز على تقارب تقنيات 4T (واط/بت/حرارة/بطارية)، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير، والابتكار المستمر لقيادة التكنولوجيا، وتسريع تطوير صناعة الطاقة الشمسية

التعاون مع الشركاء لوضع معايير الصناعة عالية الجودة وتعزيز التنمية الصحية للصناعة

التعاون مع ستة شركاء عالميين في النظام البيئي لإنشاء ومشاركة والفوز معًا، مما يؤدي إلى الاستدامة والتنمية عالية الجودة في الصناعة

في سيناريوهات المصانع على نطاق المرافق، دفعت Huawei انتقال الصناعة من التكلفة المنخفضة إلى القيمة العالية من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية وابتكار إلكترونيات الطاقة في حلولها الكهروضوئية الذكية على مدى العقد الماضي. وقد وضع هذا محولات السلسلة الذكية باعتبارها التيار الرئيسي العالمي.

في السيناريوهات التجارية والصناعية (C&I)، تعمل Huawei على تنمية الصناعة بعمق وتحقيق النجاح من خلال "الذكاء". تشجع Huawei الابتكار التكنولوجي لوضع السلامة النشطة كمعيار، وتمكين الكهرباء الخضراء في مختلف الصناعات، مما يساعد العملاء على تحقيق استدامة الأعمال وتقليل انبعاثات الكربون.

في السيناريو السكني، تهدف Huawei إلى قيادة المستقبل من خلال تعزيز تطور الطاقة المنزلية من خلال ابتكار المكونات والتحديثات التكنولوجية. من خلال النسخ الاحتياطي للطاقة خارج الشبكة، فإن الجدولة الذكية للطاقة المنزلية بواسطة مساعد إدارة الطاقة AI (EMA) والربط البيني لمحطة الطاقة الافتراضية المستقبلية (VPP) ستمكن من استقلال الطاقة والاكتفاء الذاتي للمنازل.

ترقية شاملة للعلامة التجارية FusionSolar

كصورة جديدة تمامًا للعلامة التجارية، تضع FusionSolar نفسها كشركة رائدة في الابتكار المتكامل في مجال الطاقة الكهروضوئية. فهو يجمع بين القدرات المبتكرة للتكنولوجيا الرقمية وإلكترونيات الطاقة، ودمج قدرات السلسلة الصناعية والذكاء، وتوفير منتجات آمنة ومستقرة وتسعى جاهدة لتقديم تجربة المستخدم في نهاية المطاف. ويهدف إلى العمل مع شركاء الصناعة لبناء نظام بيئي صناعي مفتوح ومربح للجانبين، وتسريع الطاقة الكهروضوئية لتصبح مصدر الطاقة الرئيسي، وتمكين الكهرباء الخضراء لإفادة الآلاف من الصناعات والأسر.

إطلاق منتجات وحلول جديدة في ثلاثة سيناريوهات رئيسية

تناول ستيف تشنغ، رئيس Utility Smart PV & ESS Business، Huawei Digital Power، التحديات الكبيرة المفروضة على استقرار الشبكة في صناعة الطاقة الشمسية سريعة النمو، مما يجعل دمج PV وESS أمرًا لا مفر منه. كما ستجلب سيناريوهات "PV + x" المختلفة المزيد من التحديات. استجابةً للاتجاهات والتحديات المذكورة أعلاه، قدمت Huawei حل FusionSolar Smart PV - باستخدام الجيل الجديد من وحدة التحكم الكهروضوئية الذكية 1500V من SUN2000 -330KTL كنواة، إلى جانب إمكانات اقتران التيار المتردد منخفض الجهد PV - ESS، والتحكم في الانصهار الذكي على مستوى الصفيف، وقدرات توصيل الشبكة الرائدة في الصناعة، وتصميم السلامة متعدد المستويات PV - ESS "5+ 4" وتشخيص الانصهار الذكي. توفر هذه العروض للعملاء ثلاث قيم رئيسية: انخفاض تكلفة الكهرباء (LCOE)، والموثوقية العالية المتوافقة مع الشبكة، والرقمنة الشاملة.

كشف مينغمينغ تشونغ، رئيس C&I Smart PV & ESS Business، Huawei Digital Power، النقاب عن حل نظام C&I Optimizer+PV + ESS + Charger+Management للتطبيقات التجارية والصناعية. ويشمل الحل الشامل أول محسن 1300 واط في الصناعة متوافق مع وحدات 182/210، والسلسلة الأولى من العاكسون التي تحقق موثوقية إمدادات الطاقة على مستوى المؤسسة، وأول 200 كيلوواط ساعة نظام تخزين الطاقة التجارية والصناعية باستخدام بنية السلسلة الذكية، وأول 720 كيلوواط وحدات كل السائل تبريد نظام الشحن الفائق، وأول نظام الإدارة الذكية التجارية والصناعية التي تربط مع منظمة العفو الدولية من نهاية إلى نهاية.

أطلق ستيفن تشو، رئيس Residential Smart PV & ESS Business، Huawei Digital Power، الحل الكهروضوئي الذكي السكني 4.0. يعتمد هذا الحل الشامل إطار عمل 1+ 4+X، حيث يمثل "1" وحدة التحكم في الطاقة الذكية الأساسية، ويمثل "4" وحدة التحكم في الوحدة الذكية، والسلسلة الذكية ESS، والشاحن الذكي، ونظام إدارة الكهروضوئية الذكية، ويتكون "X" من النظام البيئي للأجهزة المنزلية، مثل مكيف الهواء، ومضخة الحرارة، وهلم جرا. يهدف الحل إلى رفع الاستهلاك الذاتي المنزلي للطاقة الشمسية إلى 90% + والتطور التدريجي نحو 100%، وتقديم القيم الأساسية مثل حرية الكهرباء، وتجربة التحكم الذكية، والسلامة النشطة.

في حدث الإطلاق هذا، أصدرت TÜV Rheinland وHuawei بشكل مشترك "الورقة البيضاء للأمن لجميع السيناريوهات"، للتحقق من أن حلول FusionSolar لجميع السيناريوهات تفي بمعايير السلامة في جميع الأبعاد، ووضع معايير سلامة الصناعة للتطبيقات الكهروضوئية وESS.

واعتبارًا من نهاية مارس 2023، ساعدت Huawei Digital Power في توليد 770 مليار كيلوواط ساعة من الكهرباء الخضراء في جميع أنحاء العالم، مما قلل من انبعاثات الكربون بمقدار 355 مليون طن، وهو ما يعادل زراعة 485 مليون شجرة. ومن الآن فصاعدًا، ستواصل هواوي التعاون مع العملاء والشركاء، وتسريع اعتماد الكهروضوئية كمصدر رئيسي للطاقة. سيضمن ذلك وصول فوائد الكهرباء الخضراء إلى كل صناعة وأسرة، مما يدفع التنمية الصحية عالية الجودة للصناعة وبناء مستقبل أكثر خضرة وأفضل بشكل جماعي.

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