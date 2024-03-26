تحقيق ون زعبيل لقب غينيس للأرقام القياسية™ "كأطول برج كابولي" في العالم

دبي، , 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- يفتخر ون زعبيل - المشروع الأيقوني المطور من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية " ICD"- بتحقيقه لقب غينيس للأرقام القياسية™ عبر حصول برج ذا لينك على لقب "أطول برج كابولي" في العالم مع ردهته البانورامية الساحرة. حصل ذا لينك على هذا اللقب بشكلٍ رسمي في الأول من مارس لعام 2024، وبهذا الإنجاز يكون ون زعبيل أحدث مشروع يضيف لمسة فريدة ومبتكرة إلى القائمة الطويلة لمباني دبي التي حطمت الأرقام القياسية.

One Za'abeel achieves the Guinness World Records™ title for the 'Longest Cantilevered Building' in the world One Za'abeel achieves the Guinness World Records™ title for the 'Longest Cantilevered Building' in the world

يبلغ طول مبنى ذا لينك الإجمالي 230 مترًا، ويتصل بالبرجين الشاهقين لون زعبيل على ارتفاع 100 متر عن سطح الأرض. ويمتد القسم الناتئ الذي حطم الرقم القياسي في غينيس بمقدار 67.277 مترًا خارج البرج الرئيسي للمشروع.

تمّ إنجاز عمليات بناء ورفع ذا لينك على مرحلتين توزّعتا على 16 يومًا دون أي تعطيل لحركة المرور في الشارع الحيوي الواقع أسفل ذا لينك والمكون من 4 مسارات لعبور السيارات. استغرقت المرحلة الأولى 12 يومًا، وتعد إحدى أثقل عمليات الرفع في المنطقة، حيث تم رفع الهيكل الفولاذي الذي يزن أكثر من 8,500 طن إلى مكانه على مدار 12 يومًا. استخدم في هذه العملية أكثر من 110 رافعة (رافعات عادية ورافعات للمعدات الثقيلة). تطلّب القيام بالمشروع جهودًا متضافرة من فريقنا الذي ضم خبراء عالميين متخصّصين في مجالات البناء والهندسة والمقاولات. أما المرحلة الثانية التي دامت لأربعة أيام، فقد شهدت رفع القسم الناتئ الذي يزيد وزنه عن 900 طن إلى مكانه.

يقف ذا لينك - البالغ طوله 230 مترًا - شامخًا في سماء دبي محتضنًا 8 مطاعم مستوحاة من نجمة ميشلان ومسبحٍ فاخر يعد أطول مسبح إنفينيتي في دولة الإمارات وباراتٍ راقية. يوفر ذا لينك إطلالات بانورامية على إمارة دبي بنطاق 360 º، وقد اكتسب شهرةً واسعةً كأحد أهم معالم دبي في فترةٍ وجيزة، وتحول إلى إحدى أفضل الوجهات الحالية للباحثين عن تحربةٍ فاخرة في وجهات تناول الطعام الراقية مع الإطلالات الخلابة على إمارة دبي.

وعلق عصام كلداري، مدير ون زعبيل بمناسبة هذا الاحتفال قائلًا: "شهدنا بفخرٍ النشاط والحركة والحيوية التي تملأ أرجاء ون زعبيل في الأشهر القليلة الماضية. وحصدنا ثمار مساعينا وجهودنا المتواصلة في جعل ون زعبيل عنوانًا للطموح والابتكار والتميّز، وإن تحقيق ذا لينك لقب غينيس للأرقام القياسية™ كأطول مبنى كابولي في العالم ما هو إلا شهادة تقديرٍ لنا وتعكس التزامنا بالوعود التي قطعناها منذ بدء العمل على المشروع."

وأضاف قائلًا: "يسعدنا تكريم ذا لينك كأعجوبةٍ معمارية وهندسية ونتطلع قدمًا للترحيب بالزوار الكرام ليتعرّفوا بأنفسهم وعن قرب على هذا البرج المعلّق الذي حطم الأرقام القياسية العالمية".

وعلّق شادي جاد، مدير تسويق أول في غينيس للأرقام القياسية قائلاً: "تحولت دبي إلى ميدان لتحطيم الأرقام القياسية العالمية، محتفظة بحصة الأسد من الأرقام القياسية العربية ومجسدةً بذلك نموذجاً يحتذى به في تخطي الحدود وتجاوز المستحيل. يُجسِّد ون زعبيل عبر ذا لينك هذه العزيمة والرؤية المبتكرة التي تتسم بها الإمارة. حيث نحتفي اليوم بهذا الإنجاز الباهر ونتطلع نحو الأفق المشرق للفرص اللامحدودة التي تزخر بها دبي، الرائدة دوماً في مسار الابتكار والإبداع".

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