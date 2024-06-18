تحويل الطاقة الخضراء: تأثير "الحزام والطريق" لشركة PowerChina في الإمارات العربية المتحدة

بكين, 18 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تقرير إخباري من CRIOnline:

في جبال أبو ظبي والفجيرة الوعرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تخترق توربينات الرياح البيضاء اللامعة التابعة للمشروع التجريبي لطاقة الرياح في الإمارات العربية المتحدة السماء الزرقاء الصافية. يمثل المشروع، وهو مشروع من شركة Power Construction Corporation of China (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ"PowerChina") يقع بشكل استراتيجي في تقاطع طرق الحرير البرية والبحرية التاريخية، خطوة كبيرة إلى الأمام في مسعى الإمارات العربية المتحدة لتحقيق الاستدامة البيئية.

حقق المشروع توليد الطاقة المتصل بالشبكة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يشير إلى بداية مرحلته التشغيلية. قامت PowerChina، على مدار تطورها، بإدارة العديد من التحديات بمهارة، بما في ذلك نشر الموظفين، ولوجستيات المعدات، والالتزام بجدول زمني صارم، وتخفيف المخاطر الكبيرة. لم يعرض هذا الجهد كفاءة PowerChina في مشاريع الطاقة المتجددة فحسب، بل عمل أيضًا كقناة لإدخال منهجيات التنمية المستدامة في الصين في الشرق الأوسط. وقد لوحظ تنفيذ المشروع لالتزامه بالممارسات المستدامة.

منذ دخوله الخدمة التجارية، أنتج المشروع 207 جيغاوات ساعة من الكهرباء، مما أطلق عصرًا جديدًا لطاقة الرياح في دولة الإمارات العربية المتحدة وقدم بشكل كبير أهداف البلاد في مجال تحويل الطاقة وتحقيق حيادية الكربون.

بصفتها مشاركًا مؤثرًا في مبادرة الحزام والطريق (BRI)، قدمت شركة الطاقة الصينية (PowerChina) تقدمًا كبيرًا في مجال الطاقة الخضراء في الإمارات العربية المتحدة.

قدمت PowerChina ممارسات مبتكرة ومنهجيات مستدامة تم تطويرها في الصين. تم تصميم الأساليب لتتماشى مع الأهداف البيئية والظروف الاقتصادية المحددة لدولة الإمارات العربية المتحدة. وبالإضافة إلى توفير حلول الطاقة الخضراء، تؤكد PowerChina أيضًا على المسؤولية الاجتماعية للشركات العالمية، وتعزيز التبادلات الثقافية والتطوير المهني في المناطق المتصلة بمبادرة الحزام والطريق.

مع تطور مبادرة الحزام والطريق نحو مرحلة الاستدامة طويلة الأجل، تعمل PowerChina على تعميق التزامها بالمسؤوليات العالمية. تلتزم الشركة بتعزيز نطاقها الدولي وقدراتها التشغيلية، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال مشاريع الهندسة والبناء المستدامة في البلدان التي تستهدفها المبادرة.