تختتم شركة TCab Tech الدورة التمويلية الأولى بمبلغ إضافي قدره 20 مليون دولار أمريكي

شنغهاي، 26 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة TCab Tech عن إضافة مبلغ إضافي بمقدار 20 مليون دولار أمريكي إلى دورتها التمويلية الأولى. ويأتي هذا الاستثمار الحصري من صندوق استثماري إستراتيجي يخطط لإطلاق تطبيق التاكسي الجوي في منطقة الشرق الأوسط.

TCab Tech E20 eVTOL

إن طائرة E20 eVTOL الحاملة للركاب من TCab هي طائرة دوارة مائلة، مزودة بـ 5 مقاعد (1 طيار + 4 ركّاب) ومجهزة بستة أقراص دوّارة، وأربعة أذرع قابلة للإمالة ودوارتين للرفع، وجناح نورس مرتفع، مع ذيل بتصميم تقليدي. تهدف eVTOL إلى تحقيق أقصى مدى تصميمي بمسافة 200 كيلومتر، وسرعة تبلغ 260 كيلومترًا في الساعة. مما يجعلها أكثر كفاءة للتنقل بين مسافات 30 إلى 150 كيلومترًا.

تعتقد شركة TCab Tech أيضًا أن هناك طلبًا قويًا على E20 eVTOL في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا ومناطق "الحزام والطريق" لأن هذه المناطق سريعة النمو ستستفيد من دمج سيارات الأجرة الجوية في البنية التحتية لوسائل النقل الخاصة بها بهدف مشاهدة المعالم الجوية والسفر بين المدن، وذلك إلى جانب الصين التي تم تعريفها على أنها أكبر سوق منفرد لتطبيقات سيارات الأجرة الجوية من قبل العديد من التقارير.

وتعتزم TCab Tech من خلال هذا التمويل تسريع عملية تطوير طائرات E20 وأهداف شهادات جودة الطيران وأخيرًا تسويق E20 eVTOL في نهاية المطاف.

نبذة عن

TCab Tech تعد TCab Tech شركة مطوِّرة لطائرات eVTOL وتتمثل مهمتها في توفير خدمات النقل الجوي الآمنة والمريحة للجمهور. تعني كلمة TCab: "خدمات تنقل موفرة للوقت وبسعر معقول". تركز الشركة على تطوير طائرة eVTOL الحاملة للركاب والتي تتميز بنظام دفع موجه تسمى E20، وتستهدف بشكل أساسي سوق النقل الجوي في مناطق الصين والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

للتواصل: [email protected]

Website: https://tcabtech.com

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