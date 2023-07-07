تخفيضات Prime Day من EcoFlow تمكن العملاء من تبني حلول الطاقة المستدامة

تقدم تخفيضات Prime Day من EcoFlow تخفيضات في الأسعار على محطة الطاقة RIVER والحزمة المجمعة من محطة الطاقة RIVER والبطارية الإضافية

تتوفر عروض حصرية على Amazon خلال فترة محدودة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 7 يوليو 2023 /PRNewswire/ -- يسر EcoFlow شركة حلول الطاقة الصديقة للبيئة الرائدة أن تعلن عن تخفيضات Prime Day المرتقبة للغاية، والتي ستعقد في الفترة من 7 إلى 15 يوليو 2023. خلال هذا الحدث الذي سيعقد لفترة محدودة، يمكن للعملاء الحصول على تخفيضات كبيرة في الأسعار على مجموعة من منتجات EcoFlow، والتي تتضمن محطة الطاقة المحمولة RIVER والحزم المُجمعة RIVER & Extra Battery وRIVER Pro & Extra Battery والمزيد من المنتجات التي تم إطلاقها حديثًا.

يمكن الوصول إلى تخفيضات Prime Day من EcoFlow من خلال Amazon. من بين العروض الرائعة محطة الطاقة المحمولة RIVER وحزمة البطارية الإضافية ومحطة الطاقة المحمولة Delta Pro وحزمة البطارية الإضافية.

تتميز EcoFlow River بتقنية الشحن السريع X-Stream ويمكن شحنها من 0-80% في أقل من ساعة، أو بالكامل فيما لا يتعدى 98 دقيقة فقط، بحيث يكون لدى المستخدمين راحة البال للتركيز على مغامرتهم. خلال تخفيضات Prime Day، تتمتع الحزمة بخصم 44% من السعر الأصلي البالغ 2669 درهمًا إماراتيًا مما يؤدي إلى تخفيض السعر ليصل إلى 1499 درهمًا إماراتيًا. مع سعة قابلة للتوسيع تصل إلى 25 كيلو واط في الساعة، يمكن لـ DeltA Pro تشغيل الأجهزة الثقيلة مثل الثلاجات ومكيفات الهواء — حتى تصل إلى 240 فولت ويُمكن شحنها بالكامل في حوالي ساعتين. خلال تخفيضات Prime Day، يُمكن للعملاء الاستمتاع بخصم يصل إلى 9639 درهمًا إماراتيًا.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استكشاف DELTA Max من EcoFlow خلال تخفيضات Prime Day. يُمكن أن تمتد سعة المنتج إلى 6048 كيلو واط ساعة عند توصيله ببطاريتين إضافيتين ذكيتين – وهو ما يكفي لاحتياجات الأسرة المتوسطة من الطاقة في حالات الطوارئ لمدة يومين. تأتي DELTA Max في نموذجين بقدرات مختلفة. تتمتع حزمة DELTA Max 1600 والبطارية الإضافية، التي تم تسعيرها في الأصل بسعر 12868 درهمًا إماراتيًا، بخصم 30% أثناء التخفيض. يبلغ سعر حزمة DELTA Max 2000 والبطارية الإضافية 9999 درهمًا إماراتيًا خلال تخفيضات Prime Day بخصم 30%.

تهدف EcoFlow إلى إحداث ثورة في كيفية وصول الناس إلى الطاقة واستخدامها. مع إطلاق تخفيضات Prime Day، أصبح عدد متزايد من المنتجات في متناول الأشخاص الذين يرغبون في العيش بأسلوب حياة مغامر، والتحرر من حدود المساحات الداخلية واكتشاف متعة العيش خارج تغطية الشبكة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع EcoFlow ومتجر Amazon.

نبذة عن EcoFlow

EcoFlow هي شركة رائدة في مجال حلول الطاقة الصديقة للبيئة مع رؤية لتشغيل عالم جديد. منذ تأسيسها في عام 2017، تهدف EcoFlow إلى أن تصبح رفيقًا معتمدًا وموثوقًا به في مجال الطاقة للأفراد والعائلات في جميع أنحاء العالم، حيث توفر حلولًا للطاقة متجددة يمكن الوصول إليها في المنزل وفي الهواء الطلق وفي المساحات المتنقلة. اليوم، مع المقر التشغيلي الموجود في الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان، تمكنت EcoFlow من تمكين أكثر من 2.5 مليون مستخدم في أكثر من 100 سوق حول العالم.

لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة الموقع الرسمي لـ EcoFlow: www.ecoflow.com/me-ar

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2148259/EcoFlow_DELTA_DELTA_Pro_RIVER_Portable_Power_Stations.jpg

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