تدخل upGrad منطقة المحيط الهادئ لتأسيس أكبر معهد للعلوم الطبية

أتلانتا، 14 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت upGrad، أكبر شركة لتطوير مهارات التعلم والقوى العاملة في آسيا، عن إنشاء معهد upGrad للعلوم الطبية (UIMS)، وهو حرم جامعي غير متصل بالكامل في جمهورية فانواتو لجذب المواهب العالمية وتدريبها مع الكفاءات السريرية الحديثة وبناء المجموعة التالية من الممارسين الطبيين المهرة. الشركة تخصص 10 ملايين دولار لإطلاق الجامعة.

من المتوقع أن يدعو معهد upGrad للعلوم الطبية (UIMS) للتسجيل من النصف الثاني من شهر يونيو/حزيران من هذا العام.

(L-R) Phalgun Kompalli Co-founder, Mayank Kumar Co-founder & MD, and Ronnie Screwvala, Chairperson & Co-founder, upGrad

يأتي هذا الإعلان بعد وقت قصير من كشف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي النقاب عن أجندة تنمية من 12 نقطة لدول جزر المحيط الهادئ مع جعل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة والأمن السيبراني مجالات التركيز للتنمية. كما خصص ميزانية كبيرة لبناء مستشفى متخصص في أمراض القلب في فيجي.

"لقد عملنا مع وزارة الصحة والحكومة في فانواتو على جميع المستويات لاحتضان حرم جامعي غير متصل بالإنترنت بالكامل لجلب المناهج ذات المستوى العالمي والمعترف بها إلى سكان المنطقة وتعزيز تدويل التعليم العالي. هذه المبادرة جزء من إستراتيجيتنا متعددة الحرم الجامعي حيث نهدف إلى إنشاء ما لا يقل عن 3 كليات طب في منطقة المحيط الهادئ إلى جانب كليات أخرى في مناطق جغرافية محددة. مع تقدم محادثتنا، جاء دعم GOI في الوقت المناسب مسلطا الضوء على الالتزام المشترك بتقديم ركائز نمو قوية للبلد. سيؤدي توسعنا أيضًا إلى تسريع أوجه التآزر عبر الحدود بين البلدين ووضع فانواتو على خريطة العالم لجميع الأسباب الوجيهة،" قال غوراف كومار، رئيس تطوير الشركات وعمليات الاندماج والشراء في upGrad.

كما سلط البيان الرسمي الضوء على أن ما يصل إلى 10 من المرشحين الجديرين من فانواتو سيحصلون على منحة دراسية بنسبة 100٪ على الرسوم الدراسية، كما ستقوم كلية الطب المقترحة بتدريب الأطباء في مستشفى بورت فيلا بشكل دوري على التطورات الجديدة في الطب ورعاية المرضى. انضمت upGrad إلى Debtirtha Banerjee لقيادة العمليات في منطقة المحيط الهادئ وعبر مناطق جغرافية محددة لإنشاء كليات طبية أخرى. خلال ما يقرب من عقدين من الخبرة العملية، أمضى ديب 13 عامًا في التعليم وعمل في قطاعات الإعلان والسيارات والنشر والرعاية الصحية.

"إن فانواتو في قلب الثورة التعليمية مما يجعلها جغرافية جاهزة للأعمال بالنسبة لنا. نحن في مهمة لجعل علم أصول التدريس الذي يركز على النتائج ظاهرة عالمية وسيسمح لنا توسعنا الاستراتيجي ببناء معهد تعليمي عالي التجهيز ليراه العالم. لدينا حضور قوي في أستراليا، وهذه الخطوة في فانواتو، التي تشترك في القرب مع أستراليا ونيوزيلندا، ستكون جزءًا مهمًا في تعزيز بصماتنا في جنوب المحيط الهادئ"، هكذا ختم روني سكروفالا، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة بِـ upGrad.

كما التزم عملاق المهارات في مقر الهند بمبلغ 50000 دولار لصندوق إغاثة رئيس وزراء فانواتو لزيادة تعزيز خدمات الرعاية الصحية في مستشفى بورت فيلا المركزي في المنطقة. وستزود حكومة فانواتو بشريحة جديدة من التكنولوجيا والمعونة المالية والقدرة على تجاوز الحدود.

نبذة عن شركة upGrad

بدأت upGrad في عام 2015، وهي أكبر شركة متكاملة للتعلم والمهارات وتنمية القوى العاملة في آسيا. وتتراوح خدمات الشركة بين الدورات التدريبية وبرامج الدرجات العلمية المختلطة عبر الإنترنت ومسارات التعلم، بالإضافة إلى برامج الدراسة في الخارج والمعسكرات التدريبية وبرامج الحصول على شهادات الدبلومة والماجستير والدكتوراه للمهنيين العاملين. كما تقدم الشركة معظم هذه البرامج لعملاء المؤسسات من خلال برامج الأعمال الموجّهة للشركات B2B إلى جانب خدمات التوظيف المهني واستقدام العمالة. حتى الآن، التحق upGrad بأكثر من 10 ملايين متعلم من أكثر من 70 دولة، ويفتخر بشبكة تضم أكثر من 300 شريك جامعي عالمي مباشر، وتشكيلة واسعة من 2500 + اتصالات المسار، وأكثر من 20000 شريك توظيف، وذراع مؤسسي يضم 3000 شريك من الشركات في جميع أنحاء العالم. www.upgrad.com

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