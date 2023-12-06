تدخل شركة Seaspan Corporation إلى قطاع جديد في السوق من خلال الطلب الاستراتيجي على سفن نقل السيارات والمركبات الجديدة ذات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي المسال LNG

فانكوفر، كولومبيا البريطانية، 6 ديسمبر، 2023 /PRNewswire/ -- تواصل شركة Seaspan Corporation (Seaspan)، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في تمليك وتشغيل سفن الحاويات، بالشراكة مع شركة Hyundai Glovis (Glovis) الرائدة في سوق نقل السيارات، في نموها بجودة من خلال برنامج إنشاء سفن نقل السيارات والمركبات (PCTC) الجديدة بسعة 10,800 وحدة حاوية مكافئة CEU ذات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي المسال LNG، مع إمكانية استخدام الأمونيا والميثانول في تشغيلها.

Atlas Corp. Logo Seaspan Corporation Logo PCTC Signing

ستتمكن شركة Glovis، كونها واحدة من أكبر شركات نقل السيارات في العالم وكجزء من مجموعة Hyundai Motor Group، بالاستفادة من الكفاءات المثبتة لدى شركة Seaspan في التفوق التشغيلي المستمر والشراكة الابتكارية مع العملاء والقوة المالية الراسخة. وستخضع السفن لعقد إيجار زمني طويل بعد التسليم، وستقدم لشركة Glovis جودة وحجمًا ومرونة لا مثيل لهم باعتبارها أكبر سفن PCTCs قيد التطوير حتى الآن.

قامت Seaspan بالتفاوض مع شركة Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding، وهي شركة بناء السفن الحكومية الصينية، لشراء السفن سالفة الذكر، مستفيدة من سجلها الحافل من العمل مع خطوط الشحن الرئيسية وكبرى شركات بناء السفن لتطوير محفظة سفن الوقود البديلة المستوحاة من العملاء. وستكون هذه السفن ذات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي المسال LNG من نوع PCTC جاهزة لاستخدام الميثانول والأمونيا، الأمر الذي يبرز تقدم شركة Seaspan في مجال مسارات التحول وتصميم السفن الابتكاري وتنفيذ بناء السفن الجديدة، بالإضافة إلى برنامج Seaspan الحالي الذي يشمل بناء 70 سفينة جديدة، منها 25 سفينة ذات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي المسال LNG.

وفي هذا الصدد، أكد السيد Bing Chen، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Seaspan، قائلًا: "إن هذه الصفقة تدل على ثقة عملائنا وقيمة التزام Seaspan وقدرتها على تنفيذ مبادرات الوقود البديلة. وتستعد Seaspan، من خلال دمج خبراتها الواسعة في مجال الحاويات ذات الوقود المزدوج العاملة بالغاز الطبيعي المسال LNG وبالتعاون الفعّال مع الجهات المعنية في هذه الرحلة نحو الحياد الكربوني، بشكل فريد للمساهمة في وضع المعايير وتقدم الشحن المستدام".

ومن جانبه، صرح السيد Kun Li، الرئيس التنفيذي التجاري لشركة Seaspan، قائلًا: "نحن فخورون للغاية بالشراكة المبرمة مع Glovis، الشركة الرائدة في سوق سفن وحاويات PCTC، والاستفادة من منصتنا المتكاملة لتسهيل نجاحها الاستراتيجي. ومن جانبنا، نرى أنه في سعي السلطات للانتقال من المركبات التي تعتمد على الوقود التقليدي إلى المركبات الكهربائية فرصة سانحة لتلبية الطلب الحالي على حلول الشحن المستدامة وأيضًا لدعم المبادرة العالمية نحو بدائل النقل النظيفة".

البيانات التطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" (بالمعنى المقصود في القسم 21 هـ من قانون سوق الأوراق المالية لعام 1934، بصيغته المعدلة)، فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية. إن البيانات التطلعية هي البيانات التي تعتمد على أحداث أو ظروف مستقبلية أو تشير إليها، أو التي تتضمن كلمات مثل "سوف"، "يتوقع"، "ينوي"، "يخطط"، "يعتقد"، "يقدر"، "يهدف"، "يتنبأ"، وتعبيرات أخرى مماثلة. وينبغي على المطلعين على هذه البيانات توخي الحذر بعدم التعويل والاعتماد عليها بشكل مطلق. تستند هذه البيانات إلى التوقعات الحالية للأحداث المستقبلية، وليست ضمانات للأداء المستقبلي وتخضع للمخاطر والشكوك وعوامل أخرى، وبعضها خارج عن سيطرة شركة Atlas Corp (Atlas) ويصعب التنبؤ بها. تشمل هذه المخاطر والشكوك، على سبيل المثال لا الحصر، العوامل الواردة من وقت لآخر في تقارير الشركة الدورية والإيداعات لدى هيئة الأوراق المالية والبورصة، بما في ذلك تقرير Atlas السنوي في نموذج Form 20-F للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022. لا تتحمل Atlas أي التزام ولا تعتزم تحديث هذه التصريحات المتعلقة بالتوقعات لعكس الأحداث أو الظروف التي قد تحدث بعد هذا البيان. قد تختلف الأحداث الفعلية اختلافًا جوهريًا عن توقعات أطلس، وذلك حال ثبت أن الافتراضات الأساسية غير دقيقة أو أن المخاطر أو أوجه عدم اليقين غير معروفة. نحن لا نقدم أي تنبؤ أو بيان حول أداء أي من أوراقنا المالية.

نبذة عن Atlas Corp

تعتبر شركة Atlas إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة المتخصصة في مجال إدارة الأصول، وتتميز بمكانتها كأفضل شركة مالكة ومشغلة في فئتها مع التركيز على الاستخدام المنضبط لرأس المال لخلق قيمة مستدامة للمساهمين. وتستهدف Atlas تحقيق عوائد طويلة الأمد ومعدلة بالمخاطر عبر أصول البنية التحتية عالية الجودة في قطاع النقل البحري وقطاع الطاقة والقطاعات الأخرى للبنية التحتية. وتشمل الشركات التابعة لشركة Atlas والمملوكة بالكامل لها كل من شركة APR Energy وشركة Seaspan Corporation. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع atlascorporation.com.

نبذة عن شركة Seaspan Corporation

شركة Seaspan هي أكبر شركة عالمية لتأجير سفن الحاويات، مع التركيز الرئيسي على عقود الإيجار طويلة الأجل وبأسعار ثابتة مع أكبر شركات الشحن البحري في العالم. ويتألف أسطول العمليات التجارية الخاص بشركة Seaspan، في 30 سبتمبر 2023، من 142 سفينة بسعة إجمالية تبلغ 1410800 وحدة حاوية قياسية TEU، بالإضافة إلى 47 سفينة قيد الإنشاء على أن يتم تسليمهم بنهاية ديسمبر 2024، مما يزيد من السعة الإجمالية للأسطول إلى 1927800 وحدة حاوية قياسية TEU، بناءً على أساس التسليم الكامل. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع seaspancorp.com.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل مع: Cailey Murphy، رئيسة قسم الاتصالات المؤسسية، communications@seaspancorp.com

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2292887/Atlas_Corp__Seaspan_Corporation_enters_new_market_segment_with_s.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2292888/Atlas_Corp__Seaspan_Corporation_enters_new_market_segment_with_s.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2293107/Atlas_Corp__Seaspan_Corporation_enters_new_market_segment_with_s.jpg