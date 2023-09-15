تدخل صناديق الائتمان الخاصة عصر التخصيص

لندن، 15 سبتمبر 2023 --/PRNewswire/ تكشف أبحاث الصناعة الجديدة كيف يزود مديرو صناديق الائتمان الخاصة المستثمرين بشكل متزايد بتعرض مخصص لفئة الأصول. نشره Alternative Credit Council، الشركة التابعة للائتمان الخاص لـ Alternative Investment Management Association، وشركة المحاماة العالمية Dechert LLP، بالشراكة: تحدد الاتجاهات في هيكلة صناديق الائتمان الخاصة (" في الشراكة") ثلاثة اتجاهات رئيسية تقود هذا التغيير:

زيادة طلب المستثمرين على الهياكل التي توفر تعرضًا مخصصًا لاستراتيجيات الائتمان الخاصة ؛

تزايد الإقبال على الصناديق الهجينة والمتجددة؛ و

تزايد إقبال مديري صناديق الائتمان الخاصة لزيادة رأس المال من عملاء التجزئة.

تتضمن الشراكة بيانات حصرية ورؤى حول كيفية تشكيل هذه الاتجاهات لسوق الائتمان الخاص الآخذ في التوسع بقيمة 1.5 تريليون دولار أمريكي.

أبلغ 80% من مديري الائتمان الخاصين الذين شملهم الاستطلاع عن إدارة رأس المال من خلال مزيج من الصناديق المختلطة والأدوات الأخرى. تقدم جميع الشركات تقريبًا (95%) حسابات مدارة للمستثمرين الأفراد، حيث يتوقع 69% من جميع المستجيبين زيادة طلب المستثمرين على الاستثمار المشترك.

يسلط التقرير الضوء على كيفية تشغيل مديري صناديق الائتمان الخاصة للأموال مع مجموعة من ملفات تعريف السيولة ويستكشف الدور المتنامي لهياكل الصناديق الهجينة أو الدائمة الخضرة. 51% من المجيبين لديهم أموال تمنح المستثمرين بعض الحق في الاسترداد و48% يتوقعون زيادة طلب المستثمرين على السيولة. في الشراكة، وجد المستثمرون الذين يسعون إلى التعرض المستمر لقيمة الائتمان الخاص كيف يمكن للصناديق دائمة الخضرة أن توفر المرونة وتدعم زيادة رأس المال ونشره بكفاءة.

الرافعة المالية هي مجال آخر تقوم فيه صناديق الائتمان الخاصة بتخصيص عروضها، مع 41% من المستجيبين بما في ذلك الأكمام الرافعة وغير الرافعة و12% آخرين يفكرون في تقديم مثل هذه المرونة لجمع الأموال في المستقبل.

توفر الشراكة أيضًا رؤى حول الإقبال المتزايد لصناديق الائتمان الخاصة لجمع رأس المال من مستثمري التجزئة. يقوم ثلثا الشركات حاليًا، أو تفكر في ذلك، بجمع رأس المال من عملاء التجزئة لعروض الصناديق القادمة، مقارنة بـ 41% ممن لديهم عملاء تجزئة اليوم.

يعتمد البحث على بيانات استقصائية من 40 مديرًا لصناديق الائتمان الخاصة يمثلون ما يقدر بنحو 800 مليار دولار أمريكي من الأصول الائتمانية الخاصة الخاضعة للإدارة ومقابلات مع كبار مديري صناديق الائتمان الخاصة.

وتعليقًا على النتائج، قال جوس بلاك، الشريك في Dechert: "برز الائتمان الخاص كواحد من أهم فئات الأصول العالمية لأنه يمكن أن يوفر عوائد يمكن التنبؤ بها ومرونة في مواجهة تقلبات السوق. يسلط البحث الضوء على زيادة طلب المستثمرين إلى جانب الحاجة المتزايدة إلى التخصيص والمرونة عند زيادة رأس المال".

قال جيري كرول، الرئيس العالمي لـ Alternative Credit Council: "الائتمان الخاص هو عنصر أساسي دائم في نماذج التخصيص للعديد من المستثمرين العالميين. تلعب الهياكل المخصصة دورًا مهمًا في استيعاب هذا الطلب على التعرض المستمر لاستراتيجيات الائتمان الخاصة، وتضمن أن المستثمرين يمكنهم تكييف التعرض وفقًا لرغبتهم في المخاطرة".

https://www.dechert.com/knowledge/publication/trends-in-private-credit-funds-structuring.html

نبذة عن ACC

Alternative Credit Council (ACC) هو هيئة عالمية تمثل شركات إدارة الأصول في مجال الائتمان الخاص والإقراض المباشر. وهو يمثل حاليًا 250 عضوًا يديرون أكثر من 800 مليار دولار أمريكي من الأصول الائتمانية الخاصة.

ACC هي شركة تابعة لـ AIMA ويحكمها مجلس إدارة خاص بها يقدم تقاريره في النهاية إلى مجلس AIMA.

يوفر أعضاء ACC مصدرًا مهمًا لتمويل الاقتصاد. وهي توفر التمويل لشركات السوق المتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة والتطورات العقارية التجارية والسكنية والبنية التحتية وكذلك الأعمال التجارية والذمم المدينة.

تتمثل الأهداف الأساسية لـ ACC في توفير التوجيه بشأن المسائل السياسية والتنظيمية، ودعم جهود الدعوة والتثقيف الأوسع نطاقًا، وتوليد أبحاث الصناعة بهدف تعزيز استدامة القطاع والفوائد الاقتصادية والمالية الأوسع نطاقًا.

نمت صناديق الائتمان البديلة أو الديون الخاصة أو صناديق الإقراض المباشر بشكل كبير في السنوات الأخيرة وأصبحت جزءًا رئيسيًا من صناعة إدارة الأصول. تسعى لـ ACC إلى شرح قيمة الائتمان الخاص من خلال تسليط الضوء على فوائد الاستقرار الاقتصادي والمالي الأوسع للقطاع.

نبذة عن AIMA

Alternative Investment Management Association (AIMA) هي الممثل العالمي لصناعة الاستثمار البديل، مع حوالي 2100 عضو من الشركات في أكثر من 60 بلدًا. يدير أعضاء مديرو صناديق AIMA بشكل جماعي أكثر من 2.5 تريليون دولار أمريكي في صناديق التحوط والأصول الائتمانية الخاصة.

تعتمد AIMA على خبرة وتنوع عضويتها لتوفير القيادة في مبادرات الصناعة مثل المناصرة والمشاركة السياسية والتنظيمية والبرامج التعليمية وأدلة الممارسات السليمة. تعمل AIMA على رفع الوعي الإعلامي والعام بقيمة الصناعة.

أنشأت AIMA مجلس الائتمان البديل (ACC) لمساعدة الشركات التي تركز على الائتمان الخاص ومساحة الإقراض المباشر. وتمثل ACC حاليًا أكثر من 250 عضوًا يديرون 800 مليار دولار أمريكي من أصول الائتمان الخاصة على مستوى العالم.

تلتزم AIMA بتطوير المهارات ومعايير التعليم وهي أحد مؤسسي Chartered Alternative Investment Analyst designation (CAIA) – وهو المعيار التعليمي المتخصص الأول والوحيد لمتخصصي الاستثمار البديل. يحكم AIMA مجلسها (مجلس الإدارة).

نبذة عن Dechert

Dechert هي شركة محاماة عالمية تقدم المشورة لمديري الأصول والمؤسسات المالية والشركات بشأن القضايا الحاسمة لإدارة أعمالهم ورؤوس أموالهم – من التقاضي عالي المخاطر إلى المعاملات المعقدة والمسائل التنظيمية. نحن نجيب على الأسئلة التي تبدو غير قابلة للحل، ونطور هياكل الصفقات الجديدة في السوق ونحمي حقوق العملاء في المواقف القصوى. يركز محامونا الذين يزيد عددهم عن 1000 محامٍ في 21 مكتبًا على مستوى العالم على قطاعات الخدمات المالية والأسهم الخاصة والائتمان الخاص والعقارات وعلوم الحياة والتكنولوجيا.

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/1675243/Dechert_LLP_Logo.jpg

Dechert LLP SOURCE