تدشين علامة ديبال لمركبات الطاقة الجديدة التابعة لشانجان في سلطنة عُمان مع مجموعة متطورة من المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد

مسقط، سلطنة عُمان ,9 يونيو 2026 ,/PRNewswire/ -- أعلنت ديبال، العلامة المتخصصة في مركبات الطاقة الجديدة التابعة لمجموعة شانجان، عن دخولها الرسمي إلى السوق العُماني من خلال إطلاق طرازات إس05 وإس07 وجي318. وجاء ذلك خلال حفل تدشين خاص استضافته شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE)، حيث تقدم العلامة إلى سلطنة عُمان مجموعة من المركبات الذكية الجديدة للطاقة، والتي حققت حضورًا لافتًا وانتشارًا متزايدًا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

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ويأتي هذا الإطلاق استنادًا إلى الحضور القوي الذي رسخته شانجان في السلطنة منذ دخولها السوق العُماني عام 2020، حيث خدمت أكثر من 10,000 عميل، واحتلت المركز الثاني بين العلامات الصينية للسيارات لمدة أربع سنوات متتالية، كما أسست ثماني صالات عرض مستقلة وشبكة تضم أكثر من 14 مركز خدمة وصيانة في مختلف أنحاء السلطنة.

وتُعد ديبال، التي تم إطلاقها عالميًا عام 2022، العلامة المتخصصة في مركبات الطاقة الجديدة التابعة لمجموعة شانجان، وتركز على تقديم حلول تنقل ذكية ومستدامة تتمحور حول احتياجات المستخدم. ومنذ إطلاقها، توسعت العلامة في العديد من الأسواق الرئيسية في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا، مقدمة مركبات جديدة للطاقة تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والأداء العملي لتلبية متطلبات السائق العصري.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال الفاضل. ممثل شركة شانجان للسيارات: "إن ما نشهده اليوم ليس مجرد إطلاق علامة سيارات جديدة، بل هو تأكيد على ثقتنا الطويلة الأمد في هذا السوق. أكثر من 10,000 عميل في سلطنة عُمان يقودون سيارات شانجان يوميًا، وتمثل ديبال الفصل الجديد في هذه المسيرة. ومن خلال تقنياتنا المتقدمة في مجال الأنظمة الكهربائية والأنظمة الذكية، نقدم مركبات أكثر ذكاءً وأمانًا وملاءمة لاحتياجات السائقين في عُمان والمنطقة. ونؤمن بأن السلطنة سيكون لها دورًا مهمًا في تحقيق طموحات شانجان العالمية، ويسعدنا أن نقدم أفضل ما توصلنا إليه من ابتكار ورؤية مستقبلية إلى هذا السوق."

من جانبه، قال متحدث باسم شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE): "تمثل ديبال فصلًا جديدًا ومهمًا لمجموعة شانجان في سلطنة عُمان. فهذه المركبات الكهربائية ذات المدى الممتد تمنح العملاء كفاءة القيادة الكهربائية، والأداء المطلوب لقيادة واثقة خلال الرحلات الطويلة، إلى جانب مستويات الراحة المتوقعة من المركبات العصرية الفاخرة، والتكنولوجيا التي تجعل كل رحلة أكثر ذكاءً وأمانًا. ومن خلال طرازات إس05 وإس07 وجي318 المزود بنظام دفع بكامل العجلات، نقدم حلول تنقل عملية وجاهزة للمستقبل تتناسب مع طرق السلطنة وأنماط الحياة ومتطلبات القيادة لمسافات طويلة."

وتشمل مجموعة ديبال في سلطنة عُمان طرازات إس05 وإس07 وجي318، لتوفر للعملاء خيارات متنوعة من حلول التنقل الذكية المصممة لتلبية مختلف أنماط الحياة والتفضيلات واحتياجات القيادة.

تم تصميم ديبال إس05 كسيارة SUV عصرية للمدينة، تجمع بين التكنولوجيا الذكية والاتصال المتطور وحرية القيادة الكهربائية الممتدة، لتوفر حلاً عمليًا للتنقل اليومي والرحلات الطويلة على حد سواء.





أما ديبال إس07، فقد تم تطويرها للعملاء الباحثين عن مستويات أعلى من الراحة والتنوع، حيث تقدم تجربة SUV راقية مدعومة بميزات ذكية وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق ومدى قيادة ممتد.





ولعشاق المغامرات، تأتي ديبال جي318 المزودة بنظام دفع بكامل العجلات لتجمع بين القدرات القوية على مختلف التضاريس والتكنولوجيا الذكية والأداء المتميز في الرحلات الطويلة، ما يجعلها مناسبة لمختلف ظروف القيادة في سلطنة عُمان.

وتغطي جميع طرازات ديبال في السلطنة بضمان من الشركة المصنعة لمدة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان بطارية الطاقة لمدة 8 سنوات أو 250,000 كيلومتر (أيهما يأتي أولاً)، مما يعزز ثقة العملاء في المجموعة الجديدة. وتتوفر الطرازات حاليًا عبر صالات عرض ديبال في القرم وصحار، إلى جانب مراكز المبيعات في صلالة والموالح وعبري ونزوى وبركاء وصور.

وتواصل ديبال التزامها بتقديم منتجات مبتكرة وخدمات متميزة وتجربة امتلاك ترتكز على احتياجات العملاء، دعمًا لمستقبل التنقل المستدام في سلطنة عُمان. وبالتعاون مع شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات، تدعو العلامة العملاء ووسائل الإعلام إلى اكتشاف أحدث تقنياتها وتجربتها عن قرب.

طرازات ديبال المتوفرة في سلطنة عُمان

ديبال إس05

تم تصميم ديبال إس05 كسيارة SUV عصرية للمدينة تجمع بين التكنولوجيا الذكية وحرية القيادة الكهربائية الممتدة. وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بسحب هواء طبيعي يعمل كمولّد لزيادة المدى، مدعوم ببطارية LFP ليثيوم فوسفات الحديد بسعة 27.28 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يصل إلى 160 كيلومترًا وفق معيار NEDC، ومدى قيادة إجمالي مدمج يتجاوز 1000 كيلومتر وفق معيار WLTC. كما تقدم السيارة قوة قصوى تبلغ 214 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، لتمنح السائق أداءً يوميًا سلسًا واستجابة واثقة مع مدى قيادة ممتد.

وتشمل أبرز التجهيزات عجلات ألمنيوم قياس 20 بوصة بإطارات كونتيننتال، ونظام تصوير بانورامي مع هيكل شفاف، وباب خلفي كهربائي، وسقفًا زجاجيًا بانوراميًا، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، ومقاعد جلدية، وشاشة معلومات وترفيه قياس 15.4 بوصة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز AR-HUD، وشاحنًا لاسلكيًا، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto، وتحديثات OTA، بالإضافة إلى التحكم الذكي بالمركبة عبر التطبيق.

ديبال إس07

توفر ديبال إس07 تجربة SUV أكثر رحابة ورقيًا مع مستويات متقدمة من الاتصال الذكي والراحة. وتعتمد على محرك سعة 1.5 لتر بسحب هواء طبيعي يعمل كمولّد لزيادة المدى، وبطارية بسعة 31.74 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يبلغ 160 كيلومترًا وفق معيار WLTP، ومدى قيادة إجمالي مدمج يصل إلى 950 كيلومترًا. كما تولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 235 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 320 نيوتن متر، ما يوفر تسارعًا سلسًا وأداءً واثقًا على الطرق السريعة وراحة أكبر في الرحلات الطويلة.

وتشمل أبرز التجهيزات شاشة مركزية دوّارة قياس 15.6 بوصة، وشاشة عرض أمامية بتقنية الواقع المعزز AR-HUD، ونظامًا صوتيًا فاخرًا مكوّنًا من 14 سماعة، ودعم Apple CarPlay وAndroid Auto ، وتحديثات OTA، ونظام تثبيت السرعة التكيفي، وسقفًا بانوراميًا، وبابًا خلفيًا كهربائيًا، ومقاعد أمامية مزودة بخاصية التهوية والتدفئة، وأنظمة متقدمة لمساعدة السائق، ونظام رؤية محيطية 360 درجة مع الهيكل الشفاف.

ديبال جي318

للعملاء الباحثين عن حضور أقوى على الطريق وقدرات أعلى للمغامرة، يأتي طراز ديبال جي318 كأكثر الطرازات قوة وصلابة ضمن المجموعة. وتتوفر سيارة الـSUV بنظام دفع بكامل العجلات، مع محرك تيربو لتمديد المدى سعة 1.5 لتر، ومحركين كهربائيين، وبطارية بسعة 35.07 كيلوواط/ساعة، لتوفر صافي مدى كهربائي يبلغ 138 كيلومترًا ومدى إجمالي مدمج يصل إلى 848 كيلومترًا وفق معيار WLTC. كما تولد السيارة قوة إجمالية تبلغ 430 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 575 نيوتن متر.

وتعزز جي318 قدراتها على الطرق الوعرة من خلال أنماط قيادة مخصصة لمختلف التضاريس والظروف، بما في ذلك الطمي والرمال وعبور المياه. كما تولي السيارة اهتمامًا كبيرًا بالراحة، عبر مزايا تشمل تهوية المقاعد ووظيفة التدليك لمقعد السائق، لتجعل الرحلات الطويلة أكثر راحة واسترخاءً.

ضمان الشركة المصنعة

تقدم ديبال ضمانًا على المركبات الجديدة لمدة 6 سنوات أو 250,000 كيلومتر، بالإضافة إلى ضمان بطارية الدرع الذهبي لمدة 8 سنوات أو 250,000 كيلومتر (أيهما أسبق).

عن ديبال

ديبال هي علامة الجيل الجديد للمركبات الكهربائية التابعة لمجموعة شانجان، وتركز على تطوير مركبات ذكية ومستدامة تعتمد على البرمجيات وتلبي احتياجات الاستخدام الواقعي. ومع توسع حضورها العالمي، تواصل ديبال إعادة رسم مستقبل التنقل لجيل جديد من السائقين في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

عن شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE)

توفر شركة الخليج العربي للسيارات والمعدات (AGAE) صالات عرض حديثة ومتطورة لعلامة ديبال في كل من القرم وصحار وصلالة، إلى جانب مراكز مبيعات إضافية في الموالح وصحار وعبري ونزوى وبركاء وصور. كما قامت الشركة بإنشاء 13 مركزًا للخدمة والصيانة في مختلف أنحاء سلطنة عُمان، بما في ذلك مركز الخدمة الرئيسي في العذيبة بمسقط، لتقديم خدمات الصيانة والإصلاح الشاملة. لمزيد من المعلومات، يمكن التواصل مع ديبال عُمان عبر الرقم المجاني 80050800، أو عبر الواتساب على الرقم 96620435، أو زيارة صالة العرض الجديدة في القرم. كما يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني www.deepaloman.com لحجز تجربة قيادة، أو طلب معاودة الاتصال، أو استكشاف أحدث طرازات ديبال والعروض المتاحة.

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