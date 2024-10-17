ترتقي Wondershare بالابتكار الرقمي بحلولها الصناعية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في معرض GITEX GLOBAL 2024

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 17 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- تركت شركة Wondershare، الشركة الرائدة عالمياً في مجال برامج الإبداع الرقمي، انطباعاً قوياً في معرض GITEX GLOBAL 2024 في دبي، إذ كشفت النقاب عن حزمة البرامج الرائدة الإبداعية والإنتاجية الرئيسية المطورة والمصممة للشركات والمبدعين على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك، قدّمت Wondershare حلولًا مبتكرة خاصة بما يتوافق مع القطاعات المختلفة، مما يعكس جدّيتها في تزويد المؤسسات بالتكنولوجيا المتقدمة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

Wondershare, a global leader in digital creativity software, is making a strong impression at GITEX GLOBAL 2024 in Dubai, unveiling its enhanced flagship creative and productivity suite designed for businesses and creators alike. In addition, Wondershare has introduced innovative industry-specific solutions, further demonstrating its dedication to equipping enterprises with advanced, AI-powered technology.

تماشياً مع التزامها بقيادة التحول الرقمي، قدّمت Wondershare حلولها الجديدة المصممة خصيصًا بما يتوافق مع القطاعات الرئيسية، مثل الطاقة والطب والقانون والتصنيع وأشباه الموصلات. تستفيد هذه الحلول من قدرات الذكاء الاصطناعي القوية التي وجدت طريقها لتندمج مع مجموعة منتجات Wondershare، مما يضفي الابتكار إلى مجالات تحرير الفيديو وإنشاء الرسم البياني وإدارة الوثائق. تهدف Wondershare من خلال تبسيط إنشاء محتوى الوسائط المتعددة وتعزيز كفاءة الاتصال إلى إحداث ثورة في بيئة العمل التعاونية، وتقديم حل من الجيل التالي لتعزيز الإنتاجية وتحسين سير العمل عبر هذه القطاعات.

وانطلاقًا من إيلائها الأولوية للابتكار والإبداع، عرضت Wondershare أيضًا خمسة منتجات برمجيات رائدة في معرض GITEX GLOBAL 2024، تضم Filmora وEdrawMax وEdrawMind وPDFelement وVirbo. صُمِّمت كل أداة من هذه لتمكين المهنيين المبدعين عبر تقديم ميزات متقدمة تهدف إلى تحسين إنشاء المحتوى وتبسيط سير العمل عبر قطاعات متنوعة.

يتضمن تطبيق Filmora 14، وهو أحدث إصدار من أداة تحرير الفيديو المستخدمة على نطاق واسع من Wondershare، على ميزات AI الرائدة للمستخدمين، بما في ذلك ميزة Smart Short Clips المبتكرة، والتي تتيح للمستخدمين استخراج أبرز لقطات الفيديو من المقطع الأصلي طويل المدة وتنقيحها وتحويلها إلى مقاطع قصيرة تلقائيًا بنقرة واحدة فقط. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل وجود أكثر من عشرة أدوات جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك Smart Scene Cut وAI Face Mosaic وAI Portrait Cutout، يعزز تطبيق Filmora 14 كفاءة التحرير وجودة الفيديو النهائية.

وفي نفس الوقت، يحافظ تطبيق EdrawMax من Wondershare على سمعته المعهودة من خلال تقديم تبويب EdrawMax الجديد الخاص بالذكاء الاصطناعي لإنشاء الرسوم البيانية والمخططات الفورية. عبر إدخال النصوص، يحصل المستخدمون على مخطط يمكن تنزيله وتعديله ليتناسب مع احتياجاتهم. ولقد توسعت ميزات تطبيق EdrawMax أيضًا لتشمل 24 نوعًا من مخططات الذكاء الاصطناعي، مثل المخططات الانسيابية والخرائط الذهنية والمخططات الزمنية وغيرها.

بالإضافة إلى ذلك، كشفت Wondershare عن تطبيق PDFelement 11، وهو التطبيق الأحدث من سلسلة PDFelement، الذي يقدّم ميزات ذكاء اصطناعي متميزة ويحسّن عملية مزامنة الأجهزة المتعددة لتقديم تجربة لا مثيل لها للمستخدمين. يستطيع مكوّن الذكاء الاصطناعي مقارنة المعلومات وتحليلها واستخراجها بسهولة عن طريق دردشة المستخدم مع ملفات PDF متعددة في وقت واحد. توفر أدوات الذكاء الاصطناعي الإضافية الترجمة والتحقق النحوي وتبرز أهم المعلومات الرئيسية في المستند.

خلال معرض GITEX، استقطب كشك Wondershare الكثير من المشاركة، حيث حرص الحضور على تجربة أحدث الميزات المعروضة بأنفسهم. كما لاحظ عمر عطالله قائلًا: "سرقت منتجات Wondershare الأضواء حقًا في معرض GITEX، والميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي في تطبيق Wondershare EdrawMax مثيرة للإعجاب للغاية، لأنها استطاعت تبسيط إنشاء الرسم البياني المعقد. أنا أخطط حتمًا لتجربة هذه الأدوات عندما أعود للمنزل".

وقال Rocky Tang، المدير العام لوحدة أعمال تطوير المؤسسات: "نحن متحمسون للالتقاء بالحضور في معرض GITEX GLOBAL 2024، وهو مكان رئيسي لعرض التقدمات التي أحرزتها شركة Wondershare وتعزيز علاقاتها مع الشركات العالمية. نتطلع إلى تمكين الشركات في جميع أنحاء العالم لتعزيز إنتاجيتها وإبداعها، ونحن ملتزمون بتقديم أدوات أكثر كفاءة وذكاء لتدفع الابتكار عبر مختلف الصناعات".

حول Wondershare

كشركة رائدة عالمية مشهورة في مجال حلول الإبداع والإنتاجية، تلتزم Wondershare بجعل التكنولوجيا المتطورة متاحة في متناول الجميع، وتعزيز تنمية الكفاءة والإبداع. لقد حصلنا على التقدير والتكريم لالتزامنا بالتميز عبر مجموعة من الجوائز المرموقة من منظمات مثل The Shorty Awards وG2 وGetApp. مع قاعدة مستخدمين تمتد على نطاق يشمل أكثر من 100 مليون شخص في 200 دولة ومنطقة، نقدم حلول برمجيات متنوعة تشمل تحرير الفيديو، ومعالجة ملفات PDF، واستعادة البيانات، وإنشاء المخططات البيانية، وتصميم الرسوم، وأكثر من ذلك، وجميعها ترتكز على مبدأ واحد: الإبداع ببساطة.

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