ترقية زايد علّول لمنصب الرئيس التجاري لشركة GTN لمنطقة الشرق الأوسط

دبي ، الإمارات العربية المتحدة, 19 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة GTN، وهي شركة عالمية للتكنولوجيا المالية تعيد تعريف مفاهيم التداول والاستثمار للجميع ، أن تعلن عن ترقية زايد علّول لمنصب الرئيس التجاري لمنطقة الشرق الأوسط. في هذا الدور الجديد ، ينضم زايد أيضًا إلى لجنة إدارة "جي تي إن" لمنطقة الشرق الأوسط؛ حيث سيلعب دورًا مهمًا في قيادة الاستراتيجية التجارية للشركة وجهود التوسع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وما ورائها.

Zaid Aloul

باعتباره الرئيس التجاري للشركة لمنطقة الشرق الأوسط ، سيقود زايد الأنشطة التجارية الرئيسية في المنطقة ، بما في ذلك إطلاق منتجات جديدة، وتوسيع نطاق فئات الأصول، وزيادة حصة الشركة في السوق.

وتعليقاً على ترقيته ، قال زايد: "يشرفني قيادة الأنشطة التجارية لشركة GTN في منطقة الشرق الأوسط. يركز هذا الدور على مواءمة مسار نمو المبيعات مع الرؤية الأوسع لمجموعتنا التي تهدف إلى تعزيز وضع الشركة كرائد في قطاع التكنولوجيا المالية. إنه وقت مثير للابتكار في قطاع الخدمات المالية ، خاصةً في قطاع التكنولوجيا المالية. أتطلع إلى العمل مع فرق العمل بالشركة لتعزيز العلاقات القائمة وبناء علاقات جديدة، وتقديم حلول متطورة للعملاء والشركاء تعزز تجربة المستخدم."

قال داميان بانس ، الرئيس التنفيذي لشركة GTN لمنطقة الشرق الأوسط: "هذا التعيين مستحق ويمثل اعترافًا بأهمية زايد للشركة وكذلك تأثيره في الصناعة. زايد مخضرم في قطاعات الوساطة وإدارة الثروات في دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشام. على مدى السنوات العشرين الماضية ، نجح في ترسيخ مجموعة ذات نطاق واسع جدًا من علاقات العملاء ، ولديه ذكاء تجاري ممتاز وبصيرة تجارية فريدة من نوعها في المنطقة. أتمنى له النجاح المستمر في المستقبل."

تؤكد هذه الترقية التزام GTN الراسخ تجاه المنطقة وإيمانها بأساسها الصلب للنمو المستقبلي؛ حيث تأتي عقب التعيينات الاستراتيجية الأخيرة لتعزيز مكانة الشركة الرائدة في منطقة الشرق الأوسط ، سعيًا لتوفير حلول استثمارية وتجارية مبتكرة للشركاء، والوسطاء، والبنوك، ومديري الثروات، والعاملين بقطاع التكنولوجيا المالية.

نُبذة عن GTN

GTN شركة رائدة في التكنولوجيا المالية تفخر بعقود من النجاح المتواصل؛ حيث تملك تراخيص الوسيط التاجر، وتراخيص خدمات أسواق رأس المال في ولايات قضائية متعددة من خلال الشركات التابعة لها. نحن ملتزمون بتمكين الوسطاء، والبنوك، ومديري الأصول، وشركات التكنولوجيا المالية من خلال حلول للاستثمار والتداول قابلة للتطوير ومبتكرة توفر إمكانية الوصول إلى شبكة شاملة من الأسواق العالمية وفئات الأصول المتعددة ، مما يجعل الاستثمار والتداول متاحين للجميع. توفر حلولنا للاستثمار والتداول إمكانية الدمج السلس مع الخدمات الحالية للشركات النظامية للخدمات المالية والشركات النظامية للتكنولوجيا المالية من خلال الواجهات الأمامية الخاصة بنا ذات العلامة التجارية المشتركة ومجموعة واجهة برمجة التطبيقات متعددة الاستخدامات. توفر مجموعة واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بنا، والمستوحاة من التمويل المدمج ، القدرة على التكيف لتطوير تطبيقات التداول/الاستثمار المخصَّصة أو دمج ميزات "جي تي إن" في المنصات الحالية ، مما يعزز من قيمتها. بالإضافة إلى ذلك ، يتضمن نظامنا البيئي العالمي الشامل للتداول الحلول الأفضل في فئتها لخدمات التنفيذ، والحفظ، وخدمات ما بعد التداول.

نحن نجمع فريقًا متنوعًا من أكثر من 500 شخص موهوب ينتشرون في جميع أنحاء دبي، وسنغافورة، وجنوب إفريقيا، وسريلانكا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، يجمعهم شغف واحد ومهمة مشتركة؛ وهي تمكين العملاء وإحداث نقلة نوعية في آليات إمكانية الوصول إلى فرص الاستثمار والتداول للجميع. نفخر بدعم مستثمرين استراتيجيين مثل "مؤسسة التمويل الدولية"، وهي منظمة عضو في "مجموعة البنك الدولي"، وشركة "إس بي آي فنتشرز سينجابور بي تي إي ليمتد" (SBI Ventures Singapore Pte. Ltd.)، وهي إحدى شركات مجموعة "إس بي آي هولدينجس إنك" (SBI Holdings ، Inc.)، إحدى كبريات شركات الخدمات المالية المدرجة في بورصة طوكيو للأوراق المالية. لمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقع الويب الخاص بنا www.gtngroup.com ، أو متابعة صفحتنا على لينكد إن (LinkedIn) .