تركيز عالمي على التعليم المهني في مؤتمر تيانجين

بكين, 23 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تقرير أعدته صحيفة China Daily:

جمع المؤتمر العالمي لتطوير التعليم المهني والتقني لعام 2024 حوالي 1000 مندوب في تيانجين في شمال الصين هذا الأسبوع، وذلك من يوم الأربعاء إلى الجمعة. وقد تناولت المناقشات في المؤتمر موضوعات مثل التكامل بين الصناعة والتعليم والتنمية المستدامة وتدريب المعلمين والتعلم مدى الحياة.

ويهدف المؤتمر، الذي تستضيفه كلًا من وزارة التعليم الصينية واللجنة الوطنية الصينية لليونسكو وحكومة بلدية تيانجين، إلى تعزيز التعليم المهني بوصفه محركًا للابتكار والتنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم.

The 2024 World Vocational and Technical Education Development Conference has been taking place in Tianjin this week. [Photo/china.com.cn]

يقدم الحدث ست مبادرات رئيسية لتشكيل مشهد التعليم المهني على الصعيد العالمي: مؤتمر شامل يعرض خطابات رئيسية، وطاولات مستديرة وزارية ومحادثات ثنائية؛ تحالف عالمي يوحّد المؤسسات المهنية والصناعات والمنظمات التعليمية؛ تقديم جائزة التعليم المهني العالمية؛ مسابقة مهارات دولية تضم 42 مسارًا؛ معرض يسلط الضوء على الإنجازات في التعليم المهني والتراث الثقافي غير المادي والتعاون الدولي؛ وإطلاق "التعليم المهني والتقني العالمي"، وهي مجلة تنتجها جامعة تيانجين للتكنولوجيا والتعليم.

في خطاب وجهته إلى المؤتمر عبر الفيديو، سلطت Stefania Giannini، مساعدة المدير العام للتعليم في اليونسكو، الضوء على التعليم المهني كمحفز للتحول. وأشارت إلى توصية اليونسكو الأخيرة بشأن التعليم من أجل السلام وحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، والتي تؤكد على التعليم المهني كمحرك للتغيير.

ودعت Giannini إلى زيادة الاستثمار والابتكار في التعليم المهني لمواجهة التحديات العالمية، قائلةً إن المهارات هي جواز سفر للتنقل في عالم اليوم المعقد.

قال Huai Jinpeng، وزير التعليم الصيني، إن التعليم المهني يجب أن يتماشى مع اتجاهات العصر، ويدعم جوهر التعليم ويحافظ على خصائصه الفريدة. وأضاف أنه يجب أن يرسي أهدافه التنموية وسط الفرص والتحديات المتطورة، ويسعى إلى تحقيق إنجازات مبتكرة.

حدد Huai رؤية للتعليم المهني باعتباره تعليمًا "5I" - شاملًا وموجهًا للصناعة ومبتكرًا وذكيًا ودوليًا - يهدف إلى خدمة الجميع والتكامل مع الصناعات ودفع الابتكار وتبني التقنيات الذكية وتعزيز التعاون العالمي.

لضمان سلاسة خدمات التطوع خلال المؤتمر، وظّفت رابطة شباب بلدية تيانجين 1,448 متطوعًا شابًا من تسع جامعات، بما في ذلك جامعة نانكاي. امتدت واجباتهم إلى أكثر من 30 دورًا، بما في ذلك تسجيل الضيوف وتنسيق المؤتمرات والترجمة واستقبال وسائل الإعلام والمساعدة الطبية.

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