ترياكي سوريا والصندوق السيادي السوري يبرمان اتفاقية تعاون لتعزيز الصناعة الزراعية

اسطنبول, 12 يونيو / حزيران 2026 /PRNewswire/ -- أبرمت شركة ترياكي سوريا، العاملة تحت مظلة ترياكي أناضولو، وهي شركة مملوكة بالكامل لشركة ترياكي أغرو، اتفاقية تعاون استراتيجية مع الصندوق السيادي السوري تهدف إلى تعزيز قطاع الصناعات الزراعية التحويلية في سوريا ودعم الأمن الغذائي.

حضر مراسم التوقيع معالي السيد مازن الصالحاني، رئيس مجلس إدارة الصندوق السيادي السوري، والسيد باسل أيوب، رئيس قطاع الغذاء والأعلاف في الصندوق السيادي السوري، والسيد هاشم شعشاعة، المدير العام لشركة ترياكي، بالإضافة إلى ممثلين عن الدائرتين القانونية والمالية في الصندوق.

Representatives from Tiryaki Syria and the Syrian Sovereign Fund during the strategic cooperation agreement signing ceremony

وتشمل الاتفاقية الإطار التشغيلي لمنشأة العالمية لصناعة الزيوت في محافظة حماة. ومن المتوقع أن تشكل المنشأة مركزاً صناعياً محورياً لقطاعات الزيوت الغذائية والأغذية والأعلاف والدواجن والثروة الحيوانية في سوريا.

وبموجب إطار التعاون، من المخطط أن تقوم المنشأة بمعالجة ما يقارب 300 ألف طن من فول الصويا و100 ألف طن من بذور دوار الشمس سنوياً. ويعادل ذلك قيمة تقديرية سنوية للمنتجات المعالجة تبلغ نحو 500 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تسهم الطاقة الإنتاجية المخطط لها بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي في سوريا، وزيادة الإنتاج الزراعي المحلي، ودعم تطوير سلاسل القيمة المتكاملة.

واستناداً إلى أكثر من 60 عاماً من الخبرة الدولية في مجالات الخدمات اللوجستية والتوريد وإدارة العمليات وتطوير سلاسل القيمة الزراعية، ستسهم ترياكي أغرو بخبراتها الفنية ومعرفتها التشغيلية لضمان التشغيل الكفؤ والفعّال للمنشأة.

ويُعد تطوير رأس المال البشري أحد الركائز الأساسية لهذا التعاون. ومن المتوقع أن يشكل المواطنون السوريون ما لا يقل عن 75% من إجمالي القوى العاملة، بما في ذلك الوظائف الفنية والإدارية. وستقوم ترياكي بتنفيذ برامج تدريبية منظمة وبرامج لبناء القدرات لدعم الكفاءات المحلية وتمكينها من تشغيل المنشأة وإدارتها وتسويق منتجاتها بشكل مستقل مع مرور الوقت.

وتغطي الاتفاقية فترة تشغيلية تمتد إلى 10 سنوات، وتعكس رؤية مشتركة لبناء قدرات صناعية مستدامة، وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأمد، وزيادة فرص العمل في سوريا.

نبذة عن ترياكي أغرو

تُعد ترياكي أغرو، التي تمتد مسيرتها لأكثر من 60 عاماً، واحدة من الشركات الرائدة عالمياً في سلاسل إمداد السلع الزراعية. وتعتمد الشركة نموذج أعمال فريداً يمتد من الإنتاج الزراعي في الحقول إلى البذور المعتمدة، ومن التصنيع إلى الخدمات اللوجستية، ومن التجارة إلى الوصول إلى المستهلك النهائي، وذلك بهدف توفير حلول غذائية حول العالم وبناء مستقبل غذائي متناغم مع الطبيعة.

وتدير ترياكي أغرو 30 منشأة للإنتاج والتصنيع والتخزين في 11 موقعاً عبر أربع قارات، تتركز بشكل رئيسي في تركيا. كما تقوم الشركة بتوريد المنتجات الزراعية من 40 دولة عبر خمس قارات، وتوفر سنوياً ما يقارب 6 ملايين طن من المنتجات لعملائها في 50 دولة على أربع قارات. وتعمل ترياكي أغرو في 40 ميناءً في دول مختلفة، تمتلك أحدها بشكل مباشر، فيما تعمل ثلاثة موانئ أخرى بموجب اتفاقيات حصرية.

ومنذ عام 2018، عززت ترياكي أغرو مكانتها الريادية من خلال الاستحواذ على حصة أغلبية في شركة صن رايز فودز إنترناشيونال (Sunrise Foods International)، إحدى الشركات الرائدة في توزيع الأعلاف العضوية والبذور الزيتية.

أما ترياكي أناضولو، التي تأسست عام 2023 كشركة مملوكة بالكامل بهدف توحيد عمليات ترياكي أغرو في تركيا ضمن هيكل مؤسسي واحد، فتعمل وفق نموذج متكامل عبر سلسلة الإمداد الزراعية. وتقوم بتوريد المنتجات من أكثر من 25 دولة، وتنتج سنوياً نحو 15 ألف طن من البذور المعتمدة، كما تُعد، بفضل امتلاكها 60 ألف دونم من الأراضي الزراعية، واحدة من أبرز الشركات الزراعية الخاصة في تركيا.

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