ترينا سولار والراعبي توقّعان مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص مشاريع طاقة شمسية بقدرة 1.5 جيجاواط في اليمن

أحدث تقنيات ترينا سولار من وحدات الجيل الثالث TOPCon 3.0 لدعم مشاريع طاقة شمسية واسعة النطاق محتملة في اليمن بين عامي 2026 و2029

الإمارات العربية المتحدة ,20 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- وقّعت شركة ترينا سولار، الشركة الرائدة عالميًا في توفير الحلول الذكية في مجال الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، مذكرة تفاهم مع شركة الراعبي للتجارة والمنظومات الشمسية، لاستكشاف فرص تعاون محتملة بشأن محفظة مشاريع طاقة شمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 1.5 جيجاواط في اليمن خلال الفترة ما بين 2026 و2029.

Trinasolar and Al-Raebi Sign MoU to Explore 1.5 GW Solar Project Pipeline in Yemen

وبموجب مذكرة التفاهم، ستعمل ترينا سولار والراعبي على تقييم فرص دعم مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط. ويشمل التعاون التوريد المحتمل لأحدث تقنيات ترينا سولار من وحدات الجيل الثالث TOPCon 3.0، والمصممة لدعم توليد الطاقة الشمسية بكفاءة عالية لمشاريع المرافق والمشاريع التجارية الكبرى في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط.

وتضع الاتفاقية إطارًا لمزيد من المباحثات بين الشركتين، في إطار تقييم فرص المشاريع والمتطلبات الفنية ونماذج التعاون المستقبلية. كما تعكس تركيز الجانبين على توسيع الوصول إلى طاقة شمسية موثوقة في اليمن، حيث يواصل الطلب على حلول طاقة نظيفة وموثوقة ومستدامة.

وفي تعليق له على الاتفاقية، قال تود لي، رئيس ترينا سولار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا:

"تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة مهمة لتعزيز حضور ترينا سولار في اليمن ودعم تطور قطاع الطاقة المتجددة في البلاد. ومن خلال الجمع بين تقنيات وحدات الطاقة الكهروضوئية من ترينا سولار وخبرتها العالمية في تنفيذ المشاريع، ومعرفة شركة الراعبي العميقة بالسوق المحلية، نتطلع إلى استكشاف فرص يمكن أن تسهم في تعزيز أمن الطاقة ودعم التنمية المستدامة في اليمن ومنطقة الشرق الأوسط على المدى الطويل."

من جانبه، قال عبدالله محمد الراعبي، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة الراعبي للتجارة والمنظومات الشمسية:

"نحن سعداء بتأسيس هذا الإطار للتعاون مع ترينا سولار، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تقنيات الطاقة الشمسية. ويعكس هذا التعاون التزامنا بتوفير حلول طاقة شمسية عالية الجودة وموثوقة للسوق اليمنية، والمساهمة في تلبية الطلب المتزايد في البلاد على الطاقة النظيفة والميسورة."

ومع استمرار نمو الطلب على الكهرباء في اليمن والحاجة إلى بنية تحتية أكثر مرونة للطاقة، من المتوقع أن تؤدي مشاريع الطاقة الشمسية واسعة النطاق دورًا متزايد الأهمية في تنويع مصادر إمدادات الكهرباء في البلاد. ويمكن لمحفظة المشاريع البالغة 1.5 جيجاواط أن تدعم هذا التحول من خلال تقنيات الطاقة الكهروضوئية المتقدمة، والخبرة المحلية في تنفيذ المشاريع، والتعاون طويل الأمد بين الجهات الدولية واليمنية العاملة في قطاع الطاقة الشمسية.

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