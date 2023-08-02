تزور قيادة Shanghai Electric شركة Siemens في ألمانيا لتعزيز التعاون الأخضر منخفض الكربون

شنغهاي، 2 غشت/آب 2023 /PRNewswire/ -- توجهت السيدة لينج ويتشينغ، رئيسة مجلس إدارة شركة Shanghai Electric، مؤخرًا إلى ألمانيا لعقد محادثات مع كريستيان بروخ، الرئيس والمدير التنفيذي والمسؤول التنفيذي الرئيسي لشركة Siemens Energy AG، خلال الفترة الممتدة من 25 إلى 27 يوليوز/تموز، لتعزيز التعاون الصناعي والابتكار المشترك وتعزيز التحول والتطوير نحو طاقة منخفضة الكربون وعالية الجودة. عقد الاجتماع بعد أربعة أشهر من زيارة كريستيان بروش، الرئيس والمدير التنفيذي وكبير مسؤولي الاستدامة في شركة Siemens Energy لمقر شركة Shanghai Electric.

Ms. Leng Weiqing, Chairwoman of Shanghai Electric, recently visited Siemens in Germany to Further Forge New Green, Low-Carbon Cooperation.

خلال الاجتماع، قدم السيد بروخ إستراتيجية تطوير وتصميم شركة Siemens Energy بإيجاز. تقديراً لمكانة Siemens Energy كشركة عالمية رائدة في مجال تكنولوجيا الطاقة ومزود معدات مشهور، سلط السيد بروخ الضوء على أحدث التقنيات الأساسية، بما في ذلك التحليل الكهربائي للمياه لإنتاج الهيدروجين والشبكات الذكية ومحطات التعزيز البحرية.

يشمل نطاق الأعمال الواسع لشركة Siemens توليد الطاقة التي تعمل بالغاز، ونقل الطاقة، وطاقة الرياح، والصناعات منخفضة الكربون. في ظل الاتجاه العالمي المتمثل في خفض نسبة الكربون، يتمتع قطاع الطاقة بإمكانات كبيرة. أعربت شركة Siemens عن تفاؤلها الكبير وأكدت على أهمية سوق الكربون المزدوج في الصين. كشريكتين استراتيجيتين، تطمح Shanghai Electric وSiemens إلى اغتنام فرص التعاون والتحول، والبحث عن سبل جديدة للتعاون العملي عبر مجالات متعددة. والهدف من ذلك هو الإسراع في تعزيز تحول الطاقة الخضراء ومنخفضة الكربون، مما يدل على تفانيهم في مستقبل مستدام.

أعربت السيدة لينج ويتشينغ عن امتنانها الصادق لشركة Siemens Energy، قائلة: "تعتبر Shanghai Electric أن البيئة الخضراء ومنخفضة الكربون هي محور التنمية المستقبلية، ووفقًا لاستراتيجية المسار الجديدة، فإننا نركز على تخطيط مجالات الطاقة الجديدة الرئيسية الأربعة الرياح والضوء وتخزين الطاقة والهيدروجين، مع تعزيز تطوير الطاقة الخضراء والتحول منخفض الكربون بشكل شامل. في مجال التكنولوجيا الخضراء، تعمل Shanghai Electric على تسريع تشكيل القدرة التنافسية الأساسية من خلال التعاون المفتوح والتآزر. كشريك استراتيجي تعاون بإخلاص لما يقرب من 30 عامًا، نأمل في تعميق التعاون التقني وتبادل المواهب مع شركة Siemens Energy، وابتكار نماذج التعاون، والتكاتف مع مفاهيم التنمية الموجهة نحو المستقبل، والابتكارات التكنولوجية، وحافظات المنتجات، والحلول. نطمح معًا إلى التعاون لبناء مستقبل جديد للطاقة، مع الالتزام التام بتحقيق مستقبل مستدام خالٍ من الكربون بالكامل".

خلال الزيارة في ألمانيا، قامت السيدة لينج ويتشينغ والوفد المرافق لها بجولة في مصنع Siemens Energy Transformers، ومصنع PEM لإنتاج الهيدروجين، ومصنع التوربينات الغازية، ومركز الابتكار. شاركوا في مزيد من المناقشات الودية مع كريم أمين، نائب الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة التنفيذية لشركة Siemens Energy، واكتسبوا رؤى قيمة في تطوير صناعة الطاقة في شركة Siemens، وقدرات البحث والتطوير، فضلاً عن تنظيم الإنتاج الفعال ونماذج الإدارة.

نبذة عن Shanghai Electric

شركة Shanghai Electric Group Company Limited (SEHK:2727, SSE:601727)، وهي شركة رائدة عالميًا في مجال توفير حلول نظام صناعي ذكي صديقة للبيئة على المستوى الدولي، ولديها حضور في جميع أنحاء العالم، وتكرّسُ أيضا مجهوداتها في الطاقة الذكية والتصنيع الذكي والتكامل الرقمي. مع التركيز على التنمية منخفضة الكربون والتحول الرقمي من خلال فتح ساحات جديدة وتعزيز محركات النمو الجديدة، ستسعى Shanghai Electric جاهدة لتكون رائدة في السعي لتحقيق ذروة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قبل عام 2030 وتحقيق الحياد الكربوني قبل عام 2060، وإنتاج معدات الطاقة الجديدة، وتوطين المعدات المتطورة، والاستفادة من الفرص غير المحدودة في نظام بيئي صناعي مبتكر جنبًا إلى جنب مع الشركاء العالميين.

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