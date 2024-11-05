تستثمر BingX Labs في AgentLayer من أجل تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي المستقل والاقتصاد اللامركزي

فيلنيوس، ليتوانيا 5 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- تعلن BingX Labs، الذراع المبتكر لشركة BingX والمُخصّص لتحديد ورعاية مشاريع البلوكشين (سلسلة الكتل) التحويلية، بكل فخر عن استثمارها في AgentLayer، وهو مشروع رائد يركز على بناء شبكة لامركزية مفتوحة لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين. تم إطلاق المشروع بنجاح على منصة BingX Launchpool في أوائل سبتمبر 2024، إلى جانب أنشطة التداول والمتاحة حاليًا للتداول في البورصة. ومن خلال الاستفادة من النماذج اللغوية الكبيرة والذكاء الاصطناعي التوليدي، تستعد AgentLayer لإحداث ثورة في منظومة الذكاء الاصطناعي من خلال تمكين التعاون السلس بين الوكلاء المستقلين، وتوفير شبكة آمنة وموثوقة لتنفيذ المهام بأقل تدخل بشري.

BingX Labs Invests in AgentLayer to Drive Autonomous AI and Decentralized Economy

تعالج رؤية AgentLayer الطموحة العديد من الاحتياجات الملحة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال إنشاء منظومة يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي من خلالها العمل كصنّاع قرار، وتعزيز علاقة تكافلية مع الإنسانية، وتعزيز الإنتاجية والإبداع. تسهّل المنصة اقتصادًا جديدًا للوكلاء من خلال الرمز المميز للوكيل، والذي يشكل جوهر نموذجها الاقتصادي. يُستخدم الرمز المميز في تشغيل العديد من الوظائف الأساسية، ويشمل ذلك المعاملات عبر الإنترنت، والحوكمة، والتحصيص، ومنح حقوق الحوكمة، وتقديم الحوافز للمطورين ومشغلي العقود لتشكيل مستقبل منظومة AgentLayer بشفافية وعدل.

كما توفر المنصة للمطورين أدوات قوية مثل AgentHub لضمان إدارة سلسة وفعالة للوكلاء وAgentStudio لبناء الوكيل المرئي، مما يتيح للمبدعين تصميم ونشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بسهولة. ومن خلال دمج العقود الذكية على السلسلة وحزم تطوير البرامج Python وTypeScript، توفر منصة AgentLayer خيارات قوية ومرنة لدمج وكلاء الذكاء الاصطناعي بكفاءة. يمكن للمطورين نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي كروبوتات تيليجرام، وفتح مسارات جديدة للتفاعل وتوسيع نطاق الوصول داخل منظومة تيليجرام/شبكة تيليجرام المفتوحة (TON).

تقول فيفيان لين، رئيس BingX Labs: "نعتقد أن AgentLayer رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال الجمع بين قوة تقنية البلوكشين والوكلاء المستقلين في منظومة متماسكة. إن نهج المنصة المبتكر في التعاون مع وكلاء الذكاء الاصطناعي ومفهوم اقتصاد الوكلاء لديه القدرة على تغيير طريقة عمل قطاعات الأعمال، وكيفية إدارة الشركات، وفي النهاية، كيفية تفاعل البشر مع الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية. في BingX Labs، نرى أن هذه خطوة استثنائية نحو مستقبل يكون فيه الذكاء الاصطناعي أداة موثوقة وشريكًا موثوقًا للبشرية."

أعرب البروفيسور ليو يانغ، المؤسس المشارك لمنصة AgentLayer، عن حماسه للشراكة الاستراتيجية مع BingX Labs، مؤكدًا على تعزيز الابتكار للذكاء الاصطناعي اللامركزي. وأضاف قائلاً: "تجلب شركة BingX Labs خبراتها ومواردها التي ستكون حاسمة في تسريع رؤيتنا لمنصة AgentLayer. وبدعمها، سنعمل على تطوير التقنية وكذلك تعزيز نموذج جديد حيث يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين التعاون بأمان وفعالية لخلق قيمة حقيقية لمختلف قطاعات الأعمال والأفراد على حد سواء".

منذ إطلاقها في أغسطس 2024، التزمت BingX Labs دعم المشاريع الرائدة التي لديها القدرة على إعادة تشكيل مشهد البلوكشين. ومن خلال الدعم الفني والتوجيه الاستراتيجي والموارد المالية، توفر BingX Labs إطارًا شاملاً يمكّن الشركات الناشئة من التنقل في تعقيدات تطوير البلوكشين، بدءًا من المفهوم الأولي وحتى الإطلاق في السوق. يمثل الاستثمار في AgentLayer خطوة مهمة في رحلة BingX Labs لتعزيز المشاريع من خلال حلول قابلة للتطوير ومؤثرة وتتطلع إلى المستقبل. ومن خلال دعم AgentLayer، تواصل BingX Labs التزامها بتطوير صناعة البلوكشين من خلال الاستثمارات الاستراتيجية في المشاريع المبتكرة. يهدف الدعم المقدم من BingX Labs إلى تسريع مسار نمو AgentLayer، مما يمهد الطريق لإنشاء منظومة قائمة على الذكاء الاصطناعي تفيد المبدعين والمستخدمين ومجتمع صناعة البلوكشين الأوسع نطاقًا.

عن BingX

تأسست BingX في عام 2018، وهي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة التي تخدم أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. تقدم BingX منتجات وخدمات متنوعة، بما في ذلك التداول الفوري، والمشتقات، والتداول بالنسخ، وإدارة الأصول - وكلها مصممة لتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة، من المبتدئين إلى المحترفين. تلتزم BingX بتوفير منصة موثوقة تمكّن المستخدمين من خلال أدوات وميزات مبتكرة لرفع مستوى مهارتهم في التداول. في عام 2024، أصبحت BingX شريكًا رئيسيًا لنادي تشيلسي لكرة القدم، مما يمثل بداية مثيرة في عالم الرياضة.

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