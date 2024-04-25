تستخدم AMN كوكبة Starlink التابعة لشركة SpaceX لربط القرى الريفية في نيجيريا

LONDON, 25 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة AMN أن تعلن أن أول محطة أساسية لـ AMN تعمل الآن باستخدام وصلة LEO من Starlink التابعة لشركة SpaceX .

في عام 2023، أعلنت AMN عن اتفاقية تجارية لاستخدام Starlink، مجموعة الأقمار الصناعية التابعة لشركة SpaceX في مدار أرضي منخفض، لربط المحطات الأساسية لشبكة الهاتف المحمول التابعة لـ AMN بخدمات النطاق العريض عالية السرعة ومنخفضة وقت الاستجابه.

من خلال استخدام محطات Starlink لتوفير وصلة ربط عبر الأقمار الصناعية ذات زمن وصول منخفض، نحن قادرون على توفير القدرة الكاملة لعقدة الوصول الراديوي الفريدة متعددة الموجات الخاصة بـ (ARN) AMN مع G3 وG4 بالإضافة إلى G2، مع كميات متزايدة باستمرار من عرض النطاق الترددي و أحجام البيانات التي يطلبها المشتركون مع الحفاظ على الاستدامة اقتصاديًا. تمهد شبكة LEO أيضًا الطريق أمام AMN لتقديم خدمات G5، المستهدفة قبل نهاية عام 2024.

بدأت AMN في طرح محطات قاعدية ريفية في نيجيريا في عام 2018، وتمتلك الشركة الآن وتدير 1600 محطة قاعدية في جميع أنحاء البلاد. كان ييبو أول مجتمع ريفي يتم توصيله باستخدام محطة AMN الأساسية التي تعمل بالطاقة الشمسية في كل مكان. وتقع القرية على بعد حوالي 80 كيلومترًا من أبوجا، ولكن يمكن أن يستغرق الوصول إليها أربع ساعات بسبب ظروف الطريق. يبو هي في الغالب مجتمع زراعي، مع سوق يوفر للمزارعين المحليين الفرصة لبيع سلعهم.

منذ ربط المجتمع في نوفمبر 2018، عالجت AMN أكثر من 9 ملايين دقيقة صوتية في ييبو، مع نمو كبير في عامي 2022 و2023 بعد ترقية BTS إلى عقدة الراديو الخاصة بـ (ARN) AMN . أصبحت AMN شركة تصنع المعدات الأصلية لمعدات RAN في عام 2020 بعد الاستحواذ على Range Networks، وتقوم الآن بتشغيل أكثر من 1200 ARN عبر إفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويبدو تأثير هذه الخطوة الاستراتيجية واضحا في يبو. وفي عام 2023، عالج الموقع ما يقرب من ثلاثة أضعاف حجم حركة المرور عما عالجه في عام 2020.

"لقد تم ترك مجتمع Yebu متخلفًا ومكفوفًا، لكن ظهور Africa Mobile Networks في عام 2018 جعلنا نحقق الكثير من الأشياء مثل مركز قسم الشرطة، وإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية على مدار 24 ساعة، واتصالات ثابتة في جميع أنحاء العالم. قبل ذلك لم يكن هناك شيء من هذه الخدمات المدرجة." صالح نيابة عن مجتمع يبو"

تعتقد AMN أن جميع المجتمعات مهما كان حجمها يجب أن تتمتع بإمكانية الوصول إلى خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية لإفادة السكان تعليمياً واقتصادياً واجتماعياً. قامت AMN بنشر أكثر من 4000 محطة قاعدية في جميع أنحاء أفريقيا وأمريكا اللاتينية. ويستمر تركيب المواقع الجديدة طوال عام 2024 في نيجيريا وجمهورية الكونغو الديمقراطية والكاميرون ومدغشقر وساحل العاج وبنين ورواندا. في AMN، نقدر أن أي حل لسد الفجوة الرقمية يجب أن يكون مستدامًا اقتصاديًا ويقدم خدمة بنفس الجودة كما هو الحال في المناطق الحضرية. بدءًا من تصميم وتصنيع BTS الخاصة بنا، والتي تم تطويرها بشكل فريد للموقع الريفي الذي يعمل بالطاقة الشمسية، إلى تقديم حلول التوصيل المتطورة، نحن ملتزمون بتوفير اتصال عالي الجودة لأولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية وشبه الريفية.

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