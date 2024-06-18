تستعرض شركة Hisense براعتها التكنولوجية ونموها العالمي في بطولة كأس الأمم الأوروبية ™2024

تشينغداو، الصين، 18 يونيو 2024 /PRNewswire/ -- تُشارك شركة Hisense ، وهي علامة تجارية عالمية للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية، حاليًا للمرة الثالثة في بطولة أوروبا لكرة القدم. باعتبارها المزود الرسمي لشاشة بطولة كأس الأمم الأوروبية ™2024 لتقنية حكم الفيديو المساعد ((VAR، تُظهر شركة Hisense التزامها بالتقدم التكنولوجي مع تسليط الضوء في الوقت نفسه على أهميتها العالمية المتزايدة.

Hisense is the official partner of UEFA EURO 2024™ Hisense TV remains global No.2 and 100'' TV global No.1

تم عرض شعار "لا ترضى أبدًا بالمركز الثاني عالميًا" طوال المباراة التي أقيمت مساء يوم 15 يونيو، مما جذب اهتمامًا واسع النطاق وأظهر التطور المستمر لشركة Hisense والتزامها بالابتكار التكنولوجي ورؤيتها في تقديم أفضل خدمة للمستهلكين العالميين بمنتجاتها.

بفضل شراكتها مع كل بطولة أمم أوروبا UEFA منذ عام 2016، نجحت شركة Hisense في تكوين علاقة قوية ودائمة مع الحدث الكروي الأهم في أوروبا. تم الإعلان عن شركة Hisense كمزود الشاشة الرسمي لتقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) في بطولة كأس الأمم الأوروبية ™2024 - وهي المرة الأولى التي يمنح فيها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حقوقًا حصرية لأحد رُعاته. وتقدم الشركة حلول شاشة متطورة في غرفة VAR المركزية للبطولة في لايبزيج بألمانيا، للمساعدة في قرارات التحكيم على أرض الملعب. تلتزم شركة Hisense بمواصلة دفع التطور التكنولوجي مع استمرارها في الارتقاء بتجربة المشاهدة.

باعتبارها الشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية ™2024، تُواصل شركة Hisense الابتكار في المنتجات والخدمات عالية الجودة من خلال تطوير تكنولوجيا الأجهزة المنزلية الرائدة في السعي إلى تحسين الحياة اليومية. يُعد تلفزيون Hisense ULED Mini LED U7N هو التلفزيون الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™، ويتميز بوضع Game Mode Pro بمعدل تحديث 144 هرتز ووضع AI Sports Mode، مما يوفر جودة صورة وأداءً متميزين، مما يَغمر المشاهدين في كل الأحداث.

وتعمل شركة Hisense حاليًا على توسيع استراتيجيتها العالمية وتحسين حضورها العالمي من خلال تشغيل 34 حديقة صناعية و26 مركزًا للبحث والتطوير مع تحقيق نتائج متميزة في الوقت نفسه. وفقًا لمعهد أبحاث السوق الدولي الرائد Omdia، احتلت شحنات أجهزة التلفاز العالمية لشركة Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم من عام 2022 إلى الربع الأول من عام 2024. احتلت شحنات أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة من Hisense المرتبة الأولى عالميًا في الربع الأول من عام 2024 بنسبة 56% من سوق أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة العالمية.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة للأجهزة المنزلية والإلكترونيات الاستهلاكية والشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™. وفقًا لـ Omdia، احتلت Hisense المرتبة الثانية عالميًا في شحنات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في أجهزة التلفزيون مقاس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. وتوسعت الشركة بسرعة لتعمل في أكثر من 160 دولة وتتخصص في السلع المتعددة الوسائط والأجهزة المنزلية ومعلومات تكنولوجيا المعلومات الذكية.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2440056/Hisense_official_partner_UEFA_EURO_2024.jpg