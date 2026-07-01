تستعرض شركة RISALA عطر FRAGABY في معرض "TONES OF BEAUTY 2026"، وتحدد حقبة جديدة من عطور الحمضيات المستوحاة من المجتمع

لندن, 1 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- في Tones of Beauty 2026، تقدمRisala Fragaby 1 و Fragaby 2 كمحفظة عطور حية تعكس تطور العطور الحديثة التي يشكلها تأثير المجتمع، والثقافة الرقمية، وأنماط الحياة الحضرية المعاصرة. تمثل مجموعة Fragaby شهادة على التزام Risala بإنشاء العطور ذات الصلة وذات التأثير العالي المصممة للمستهلك السريع الحركة اليوم. يقدم عطر Fragaby 1 هوية الحمضيات العطرية الحادة المبنية على الوضوح والدقة والانتعاش الأخضر. تفتح التركيبة العطرية بلمسة مشرقة من الحمضيات والأعشاب النابضة بالحياة، تتصدرها نكهة الليمون والريحان والنعناع والزعتر، مما يخلق إحساسًا فوريًا بالطاقة والانتعاش. يتطور قلب العطر إلى مزيج عطري من الشاي والروزماري والخزامى والفواكه الزهرية، مضيفًا بنية منظمة ونقاءً. تستقر القاعدة في المسك الناعم والجلود، مما يوفرعمقًا خفيفًا مع الحفاظ على بصمة عطرية عصرية ومنعشة بشكل عام. تم تصميم Fragaby 1 للأفراد الذين يقدرون الأداء النظيف والثقة والحضور المتواضع في الملابس اليومية.

Risala

يقدم عطر Fragaby 2 تعبيرًا متناقضًا داخل المجموعة، حيث يتحول نحو اتجاه حمضيات الفاكهة والزهرية مع شخصية أكثر دفئًا وأكثر تألقًا. يفتتح العطر مع الحمضيات والفواكه اللذيذة، مما يخلق انطباعًا فوريًا بالإشراق والحيوية. يتكشف القلب إلى باقة زهرية تُلطف التركيبة العطرية، في حين أن القاعدة المكونة من العنبر والمسك والنوتات الترابية تقدم الدفء والحسية. والنتيجة هي رائحة ناعمة ومتنوعة توازن بين الانتعاش والنعومة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام اليومي والمناسبات الاجتماعية.

معًا ، يمثل Fragaby 1 و Fragaby 2 استكشاف Risala لثنائية الانتعاش العصري، أحدهما منظم وعطري، والآخر مشرق ودافئ، وكلاهما متجذر في طاقة الحمضيات عالية التأثير المصممة لأساليب الحياة المعاصرة.



وقال محمد ظفر، المدير العام للمبيعات في Risala، في معرض Tones of Beauty 2026: "تعكس مجموعة Fragaby الاتجاه الذي تتخذه العطور الحديثة؛ حيث تشكّل الحوارات المجتمعية والتأثير الرقمي وصلاحية استخدامها في الواقع العملي كيفية تصميم العطور وتجربتها. مع Fragaby 1 و Fragaby 2 ، نقدم تفسيرين متميزين لطاقة الحمضيات التي تناسب حالات مزاجية مختلفة ولكنها تتشارك في فلسفة واحدة: الصلة والوضوح والاتصال بالمستهلك اليوم."

في Tones of Beauty 2026، تضع Risala عطر Fragaby كتعبير مباشر عن رؤيتها المتطورة عن العطور، حيث تلبي تركيبات الحمضيات التي يتصدرها الأداء معايير الأهمية الثقافية، مما يخلق عطورًا فورية وعملية وتتماشى بشكل عميق مع إيقاع الحياة الحضرية الحديثة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/3002486/Risala.jpg