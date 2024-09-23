تستعرض شركة الطاقة الصينية الجديدة VREMT عضلاتها في معرض EVA

فرانكفورت، ألمانيا، 23 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- اختُتم معرض المركبات الكهربائية في Automechanika بنجاح في 14 سبتمبر 2024. إنها المرة الأولى التي تشارك فيها مجموعة Geely القابضة بعلاماتها التجارية في المعرض. عرضت VREMT، بصفتها شركة تابعة لشركة Geely ولاعبة رئيسية في إستراتيجية الطاقة الجديدة لشركة Geely "حلول البطارية والمحرك والتحكم الإلكتروني 800V في جميع المجالات"، وهو ما لفت الأنظار إلى تقدم الصين في تكنولوجيا الطاقة الجديدة.

في المعرض، عرضت VREMT مزاياها الرائدة من بطاريات وخلايا ذهبية 800V، وأنظمة دفع SiC ذات الأربعة محركات عالية الأداء 800V، ومنصة شحن HPC-V3 ذات التبريد السائل فائقة السرعة 800V. جذبت البطارية الذهبية من الجيل الثاني التي تحدثت عنها صحيفة Handelsblatt مؤخرًا الكثير من الاهتمام، فهي تمتلك أسرع معدل شحن إنتاجي في العالم؛ إذ يُعاد شحنها من 10٪ إلى 80٪ في 10.5 دقائق فقط، متفوقةً على جميع بطاريات الليثيوم الثلاثية المنتَجة على نطاق واسع حاليًّا، وهذا يعني "5 دقائق من الشحن، وساعتَين من القيادة بسرعة عالية".

تتميز البطارية أيضًا بمعدل تفريغ نبضي 3 ثوانٍ يصل إلى 22C، مما يتيح تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في غضون 3 ثوانٍ؛ وذلك لتلبية احتياجات المستخدمين للسرعة القصوى، كما أنها تراعي أعلى معايير السلامة العالمية، ومجهزة بثماني تقنيات للسلامة الحرارية (السحابة، والمنع، والعزل، والامتصاص، والتبريد، والتنبيه، والفصل، والطرد) لمنع التسرب الحراري وضمان الإدارة الدقيقة طوال دورة حياتها. لقد اجتازت البطارية بنجاح ثلاثة اختبارات سلامة قصوى هي الأولى من نوعها في الصناعة، بما في ذلك 240 ثانية من الحريق الخارجي المستمر، واختراق الضغط الزائد، وستة ظروف قاسية متتابعة، لتضمن السلامة المطلقة.

تقدم VREMT أيضًا نظام الدفع بأربعة محركات SiC عالي الأداء 800V، مما يوفر نظام الدفع الكهربائي الموزع بأربعة محركات الذي يُنتَج بكميات كبيرة مع أعلى كثافة طاقة وعزم دوران في العالم (ذروة إنتاجية تبلغ 930kW وذروة عزم دوران تبلغ 1,280Nm). يسمح ذلك لسيارة ZEEKR 001FR بإجراء "المناورات الدبابية" و"المناورات المتعرجة"، بالإضافة إلى التسارع من 0 إلى 100 كم/ساعة في 2.02 ثانية فقط.

ومن أبرز الميزات الأخرى منصة شحن HPC-V3 ذات التبريد السائل فائقة السرعة 800V، مع أعلى قوة خرج فردية في العالم، وأقصى جهد 1,000V، وأقصى تيار 800A وقوة خرج فردية قصوى تعادل 800kW. ويمكن للمستخدمين تجديد الطاقة بسرعة تصل إلى 10 دقائق، مما يضع رقمًا قياسيًّا عالميًّا لكفاءة الشحن على مستوى الدقيقة.

إن التطوير والإنتاج الداخلي لـ VREMT في جميع المجالات، جنبًا إلى جنب مع سلسلة الصناعة الفعالة، يجعلها المفضلة في السوق بسبب أدائها الممتاز وموثوقيتها، والتي تتميز بمنتجات Lotus، وPolestar، وVolvo، وZEEKR، وSmart، وLynk & Co، وGeely Galaxy، وGeometry. تلتزم VREMT مستقبلاً بدفع الابتكار التكنولوجي وتمكين تطوير صناعة الطاقة الجديدة العالمية.

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