تستعين منصة CapBridge بـ Moomoo Singapore لتعزيز وصول المستثمرين المعتمدين إلى الاستثمار

سنغافورة، 5 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت CapBridge Pte Ltd ("CapBridge")، وهي منصة رائدة في مجال التحالف الاستثماري والمنتجات المالية وعضو في "FOMO Group") FOMO Global Holdings Pte Ltd أو "المجموعة")، عن شراكة مع Moomoo Singapore، وهي شركة تكنولوجيا مالية متقدمة تحول تجربة الاستثمار من خلال منصة الوساطة الرقمية وإدارة الثروات الخاصة بها.

يهدف هذا التعاون إلى تمكين عملاء CapBridge من خلال توفير الوصول المباشر والآمن إلى منتجات Moomoo الاستثمارية الشاملة عبر خدمة الوصاية المرخصة بالكامل من.CapBridgeCapBridge Nominee Pte Ltd

CapBridge taps Moomoo Singapore to enhance investment access for Accredited Investors

يمكن لعملاء CapBridge الآن الاستثمار بسلاسة في مجموعة متنوعة من منتجات السوق العامة التي تقدمها Moomoo، بما في ذلك الأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة وصناديق من أسواق الولايات المتحدة وسنغافورة وهونغ كونغ، عبر منصة الاستثمار الرقمية المتكاملة التابعة لـشركة .CapBridgeوتتماشى هذه الخطوة مع استراتيجية CapBridge لزيادة منتجاتها الاستثمارية لتشمل كل من الأصول التقليدية والرقمية المستمدة من كبار الموردين، مما يوفر أفضل فرص استثمارية في فئتها للمستثمرين.

بصفتها مرخصة لتقديم خدمات أسواق رأس المال التي تنظمها السلطة النقدية في سنغافورة ((MAS، تقدم CapBridge حلولًا مالية متكاملة من خلال توفير خدمات الاستثمار في السوق الاحتياطية الخاصة والعامة، والتي تغطي الأوراق المالية والصناديق. يضمن هذا النهج الموحد تلبية كافة احتياجات العملاء من تخصيص محفظتهم الاستثمارية تحت سقف واحد، وتبسيط العمليات وإزالة الحاجة إلى التعامل مع العديد من مقدمي الخدمات.

قال Mr. Johnson Chen، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة CapBridge، "نحن سعداء بالتعاون مع Moomoo للارتقاء بمستوى تجربة الاستثمار لعملائنا. من خلال دمج عروض Moomoo الاستثمارية المتنوعة في منصتنا، نهدف إلى توفير فرص استثمارية غير مسبوقة في السوق العام على نطاق عالمي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لعملائنا الاستمتاع بزيادة الكفاءة والراحة من خلال توحيد خدمات الاحتفاظ والاستثمار تحت مزود واحد ضمن مجموعة كاملة من المنتجات المالية لـ CapBridge. وهذا يمكن أن يؤدي إلى تنفيذ أسرع للقرارات الاستثمارية وإدارة الحسابات بطريقة أكثر سلاسة وتبسيط التقارير والتسوية والاتصالات."

تستخدم CapBridge، التي تتخذ من سنغافورة مقرًا لها، وهي واحدة من المراكز المالية العالمية الرائدة، العمليات الرقمية والهياكل الاستثمارية المبتكرة لتقديم فرص عالية الجودة عبر فئات الأصول إلى الأثرياء والعملاء المؤسسيين. في أغسطس 2023، أكملت مجموعة FOMO استحواذها على CapBridge، مما عزز من مكانة المجموعة كمزود متكامل ومنظم للدفع الرقمي والخدمات المصرفية الرقمية ومزود حلول الأصول الرقمية في آسيا.

بدعم من شركة Futu Holdings Limited المدرجة في ناسداك، Moomoo Singapore هي صاحبة ترخيص خدمات أسواق رأس المال التي تنظمها السلطة النقدية في سنغافورة (MAS). إنها أول شركة وساطة رقمية في سنغافورة تحصل على موافقة للحصول على ترخيص مؤسسة الدفع الرئيسية - خدمة رمز الدفع الرقمي من MAS.

تؤكد هذه الشراكة بين CapBridge و Moomoo التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الشركاء الموثوق بهم، وزيادة عروض المنتجات، وتقديم خدمات آمنة ومتوافقة وقيمة مضافة لعملائها المحترمين.

نبذة عن FOMO Group

تأسست مجموعة FOMO في عام 2015، وهي مجموعة قابضة مالية مقرها سنغافورة، معترف بها عالمياً وموثوق بها من قبل العملاء المؤسسيين والشركات باعتبارها شركة رائدة في مجال الدفع الرقمي والخدمات المصرفية الرقمية وحلول الأصول الرقمية. مع الالتزام بالاتصال السلس بين النظم الإيكولوجية للويب 2.0 والويب 3.0، تمتلك مجموعة FOMO ثلاث مؤسسات مالية تعمل بشكل مستقل عن بعضها البعض:

- FOMO Pay مؤسسة دفع رئيسية تخضع للتنظيم بموجب قانون خدمات الدفع لإجراء خدمة تحويل الأموال عبر الحدود وخدمة تحويل الأموال المحلية وخدمة رمز الدفع الرقمي وخدمة الاستحواذ على التاجر. تقوم الشركة حاليًا ببناء أول بوابة مرخصة في آسيا تساعد المؤسسات والشركات على التواصل بين العملة الورقية والعملة الرقمية.

CapBridge - شركة مرخصة لخدمات أسواق رأس المال مصرح لها بالتعامل في منتجات أسواق رأس المال، بما في ذلك الأوراق المالية وأنظمة الاستثمار الجماعي، وتقديم خدمات الحراسة. وهي أيضا مستشار مالي معفى يسمح لها بتقديم المشورة بشأن المنتجات الاستثمارية وإصدار أو نشر التحليلات والتقارير حول هذه المنتجات الاستثمارية.

1exchange - بورصة أوراق مالية خاصة مرخصة ومنظمة مع ترخيص مشغل سوق معترف به، تسمح للشركات والمستثمرين بإدراج المنتجات المالية المنظمة وتداولها.

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