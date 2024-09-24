تستفيد صناديق الاستثمار المتداولة واسعة النطاق من الدعامات الصينية الصامدة ويتزايد إقبالها على المخاطر

غوانغتشو، الصين، 24 سبتمبر 2024 / PRNewswire / -- في 18 سبتمبر، خفض البنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصبح في نطاق من 4.75٪ إلى 5٪. هذا التحرك في أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن يعزز إقبال المستثمرين الدوليين على المخاطرة في الأسهم الآسيوية، خصوصًا في الوقت الذي حافظت فيه الصين على دعائمها الاقتصادية صامدةً أمام هذه التغيرات. وفقًا لرابطة الشركات العامة الصينية، أصدرت أكثر من 5,300 شركة مدرجة في بورصة الأسهم A تقارير نصف سنوية لعام 2024، وذلك حتى تاريخ 31 أغسطس. ومن بينها، شهدت أكثر من 3,000 شركة زيادة سنوية في الإيرادات وأبلغت أكثر من 4,100 شركة عن صافي ربح إيجابي، وهو ما يمثل 78٪.

بالإضافة إلى تحسين نتائج الأرباح، أظهرت الشركات الصينية التزامًا كبيرًا بمشاركة الأرباح مع المساهمين استجابةً للوائح التي تحث على زيادة الاتساق والقدرة على التنبؤ في توزيعات الأرباح، وزيادة معدل توزيع الأرباح، والأرباح المتعددة. كشفت رابطة الشركات العامة الصينية أيضًا أن عدد الشركات التي تخطط لتوزيعات الأرباح المؤقتة قد زاد بشكل كبير -- إذ أعلنت أكثر من 600 شركة عن توزيعات أرباح مؤقتة محتملة لهذا العام مقارنةً بأقل من 200 شركة في عام 2023.

ومع تأهلها التام لمواكبة هذا الاتجاه والاستفادة منه، استمرت المؤشرات واسعة النطاق في جذب اهتمام كبير من المستثمرين وسجلت تدفقات صافية تبلغ حوالي 100 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام. وبصفتها أكبر مديرة لصناديق الاستثمار المشتركة في الصين، كانت شركة E Fund Management ("E Fund") أحد المستفيدين الرئيسيين بفضل محفظتها الشاملة من صناديق الاستثمار المتداولة (ETF)، والتي تتكون من 21 صندوق استثمار متداولاً (ETF) واسع النطاق يتتبع أداء الأسهم الصغيرة إلى الأسهم الكبرى، بما في ذلك صندوق E Fund CSI 300 ETF (الرمز: 510310) وصندوق MSCI China A50 Connect ETF (الرمز: 563000).

من خلال استخدام مزيج متطور من الإستراتيجيات المختلفة ومراقبة المخاطر بدقة، تمكنت E Fund من تحقيق عوائد فائضة مع ضمان خطأ تتبع مغرٍ لمنتجات ETF الخاصة بها. اعتبارًا من 19 سبتمبر، تمكَّن صندوق E CSI 300 ETF من تحقيق عائد فائض بنسبة 2.33٪ مع الحفاظ على خطأ تتبع سنوي بلغ تقريبًا 0.45٪ في العام الماضي، وهو أفضل من المتوسط [1] البالغ 2.07٪ من العائد الفائض و0.46٪ من خطأ التتبع السنوي.

نبذة عن E Fund

تأسست شركة E Fund Management (المعروفة بِـ"E Fund") المحدودة في عام 2001، وهي شركة رائدة في مجال إدارة الصناديق الشاملة في الصين وتدير ما يقرب من 3.3 تريليونات يوان صيني (454 مليار دولار أمريكي) [2]، وتقدم حلولاً استثمارية للعملاء المحليين والخارجيين، مما يساعد العملاء على تحقيق أداء استثماري مستدام طويل الأجل. يشمل عملاء E Fund كلاً من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك البنوك المركزية، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق الضمان الاجتماعي، وصناديق التقاعد، وشركات التأمين وإعادة التأمين، والشركات، والبنوك. كما أنها شركة رائدة وممارِسة رئيسية في مجال الاستثمارات المسؤولة في الصين، ومعترف بها على نطاق واسع كواحدة من أكثر مديري الأصول الصينيين ثقةً وتميزًا.

ملاحظة:

[1] يشير مصطلح "متوسط" إلى صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) التي تتتبع مؤشر CSI 300 وكل منها تبلغ قيمته أكثر من 5 مليارات يوان صيني

[2] اعتبارًا من 30 يونيو 2024. تشمل الأصول الخاضعة للإدارة الشركات الفرعية التابعة للشركة. المصدر: شركة Wind، بنك الشعب الصيني (PBoC).

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