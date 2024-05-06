تستقطب Homestyler الدفعة الأولى من الشركاء العالميين من 20 دولة

ميلان، 6 مايو 2024 /PRNewswire/ -- ستستضيف Homestyler، المنصة الرائدة في مجال التصميم ثلاثي الأبعاد والمجتمع الإبداعي العالمي للمصممين، والتي تحظى باستثمار مجموعتي Easyhome New Retail Group وAlibaba Grou، مؤتمر الشركاء العالميين لمنصة Homestyler ومؤتمر تعزيز استثمارات العلامات التجارية المستوردة لمنتجات المنازل المدهشة خلال الفترة من 18 إلى 19 أبريل خلال معرض Salone del Mobile Milano لعام 2024، أحد أهم معارض الأثاث في العالم.

تحتل Easyhome الصدارة، وساعدت على تحويل صناعة الأثاث المنزلي إلى منصة كاملة الخدمة. وقد طورت حلًا مخصصًا للعلامات التجارية العالمية يسمى "المنزل المدهش"، والذي يتضمن سياسات داعمة، وأنشأت شبكات توزيع وخدمة محلية في الأسواق الدولية. خلال المؤتمر، كشفت Homestyler عن مجموعة من المنتجات الرقمية التي تم تعزيزها بواسطة التقنيات ثلاثية الأبعاد والخاصة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك أدوات التصميم القائمة على السحابة، والبث المباشر الافتراضي الذي يمكن أن يغير مشاهد الأثاث ويُعيدها لتتناسب مع مستوى الحياة الحقيقية، ومخطط طابق ثلاثي الأبعاد، واستوديو افتراضي ثلاثي الأبعاد، وبانوراما تفاعلية ثلاثية الأبعاد، من بين أمور أخرى. كما شهد الحدث حفل التوقيع مع المجموعة الأولى من الشركاء العالميين.

يعد برنامج الشركاء العالميين علامة فارقة رئيسية في خريطة طريق Homestyler نحو التسويق العالمي. إذ أقامت شراكات وثيقة مع حوالي 1000 شركة عالمية للأثاث المنزلي ومؤسسات التصميم لتوفير حلول للتحول الرقمي. سيتعاون الشركاء العالميون الأوائل من أكثر من 20 دولة ومنطقة لاستكشاف إمكانات إنشاء المحتوى والتسويق لتحقيق تطوّر فعال.

بالإضافة إلى ذلك، شاركت Homestyler المزايا الفريدة لبرامجها وأدوات تصميم السحابة، ولا سيما في عرض السحابة، وإمكانيات النمذجة المجانية، ومكتبات النماذج والمواد ثلاثية الأبعاد، وتدفق العمل المتكامل، وسهولة الاستخدام.

"تمتد التكنولوجيات والمنتجات الأساسية لـ Homestyler من خلال جميع الروابط على الإنترنت ودون الإنترنت وتقارب التجربة المادية بعمق مع التكنولوجيات الرقمية، مثل جذب العملاء، وتصميم المحتوى وإنشائه، والمشاهد التفاعلية، وتتبع تسجيل الخروج وغير ذلك، ونحن نواصل تحسين تجربة تسوق السيناريو ثلاثي الأبعاد وتعزيزها لتمكين تحول صناعة الأثاث المنزلية العالمية وتحديثها." قال ما شينغجيان، رئيس أعمال Homestyler في الخارج.

بالنظر إلى المستقبل، تهدف Easyhome وHomestyler إلى إنشاء خدمة دولية ونظام توزيع وإدارة إقليمي، ليكون بمثابة جسر بين المصممين العالميين وشركات الأثاث المنزلي في جميع أنحاء العالم لتمكين المصممين المقيمين في مختلف البلدان والمناطق من تسليط الضوء على حلول التصميم ثلاثي الأبعاد وتعزيز تجربة التسوق للمستهلكين.

كمركز إبداعي للمصممين العالميين، توسع Homestyler باستمرار نطاق مكتبتها للنماذج بمنتجات الأثاث المنزلي من جميع أنحاء العالم وتوفر أحدث التقنيات ثلاثية الأبعاد والخاصة بالذكاء الاصطناعي لمساعدة الشركات على الترويج لمنتجاتها عبر مختلف القنوات. تستفيد شركات مثل P Life Concept London وLahoma Ltd. وTecnobit S.r.l. من منتجات Homestyler لتعزيز تجربة التسوق عبر الإنترنت وزيادة الكفاءة على مواقعها الإلكترونية. تخطط Homestyler لتقديم المزيد من المنتجات والخدمات الرقمية بين الشركات، بما في ذلك الأدوات المتقدمة ثلاثية الأبعاد للتصميم والنمذجة والعرض والتصوير في استوديو افتراضي والبث المباشر. "سوف تعزز Homestyler التنمية الدولية الخاصة بنا: نحن نخطط لإقامة تعاون بين الصناعة والأكاديمية مع أعلى مؤسسة تصميم في إيطاليا، وهي جامعة بوليتكنيك في ميلانو، والعلاقة مع ADI. مع إطلاق برنامج الشركاء العالميين، ستواصل Homestyler الاستثمار في دعم السياسات وتعزيز التأثير الدولي من خلال برامج التعاون المختلفة، لتحقيق الهدف المتمثل في توفير خدمات تصميم أفضل للمستخدمين على مستوى العالم." قال شو مين، المدير العام لمنصة Homestyler.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة: https://www.homestyler.com

نبذة عن Homestyler:

تأسست منصة Homestyler نتيجة استثمار مشترك بين مجموعتي Easyhome New Retail Group وAlibaba Group. وتقدم Homestyler أدوات تصميم ثلاثية الأبعاد سحابية للمصممين حول العالم، كما توفر حلول رقمية شاملة تجمع بين التقنيات ثلاثية الأبعاد والخاصة بالذكاء الاصطناعي لصناعة الأثاث المنزلي.