تسريع الإطلاق العالمي لطراز Riddara RD6 من "جيلي" من فئة المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي يضع معيارًا جديدًا للشاحنات الهجينة

image

هانغتشو، الصين, 31 أكتوبر 2025/PRNewswire/ -- منذ أن تم شحن الدفعة الأولى من وحدات طراز RD6 من فئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) من الصين إلى الشرق الأوسط في أغسطس 2025، دخل الطراز بسرعة الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ وأمريكا الجنوبية، مما أدى إلى تسريع انتشاره العالمي. باعتباره طراز الشاحنات الوحيد في محفظة "جيلي" للطاقة الجديدة ، فإنه يوسع الوجود الدولي للعلامة التجارية Riddara ويمثل التنفيذ الكامل لاستراتيجية المركبات الهجينة للعلامة التجارية. مدعومًا بنظام EM-P الفائق الهجين المتقدم من "جيلي"، فإنه يضخ كفاءة وذكاء أكبر في التوسع العالمي للعلامة التجارية Riddara.

وقد خضع طراز RD6 ، الذي بُنى على نظام EM-P الهجين الرائد في الصناعة من "جيلي"، الذي ينتمي لفئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) لأكثر من 40 مليون كيلومتر و 400،000 ساعة من اختبارات التحمل ، وحصل على أول "شهادة موثوقية للأنظمة الهجينة من الفئة S " في الصين. يدمج نظام EM-P الطاقة والكفاءة والسلامة من الجيل التالي ، ويضم أول بنية هجينة بنظام (النقل الهجين المخصص ثلاثي السرعات) في الصناعة ، ونظام محرك ثلاثي متكامل مع كفاءة 97 ٪ ومحرك 1.5 لتر بالشحن التوربيني يوفر كفاءة حرارية 44.26 ٪ ، بالإضافة إلى تصميم هجين بنظام تكرار السلامة هو الأول في العالم لموثوقية شديدة.

بناءً على هذا النظام ، يقدم طراز RD6 من فئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) أربع قدرات أساسية للاستخدام العائلي والتجاري في جميع أنحاء آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية. باعتباره "شاحنة هجينة من الجيل التالي • اقتصادية متنوعة القدرات" ، فإنه يمزج التكنولوجيا الهجينة مع سيناريوهات العالم الحقيقي لتقديم تنقل أكثر كفاءة يجسد شعار "طاقة لكل ميل، توفير كل يوم".

(الكفاءة الفائقة) - مع استهلاك منخفض للوقود وفق اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة ( NEDC ) بنسبة 1.5 لتر/100 كم في الوضع الهجين و 6.7 لتر/100 كم في وضع استنزاف الشحن ، يوفر طراز RD6 من فئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) أكثر من 1,000 كم من المدى؛" ما يعني خفض تكاليف السفر في أسواق آسيا والمحيط الهادئ ذات الأسعار المرتفعة للطاقة وتخفيف قلق المدى لسائقي الجزر.

(الأداء الفائق) - مع طاقة 260 كيلوواط وعزم دوران 914 نيوتن متر وسرعة 0-100 كم/ساعة في 6.3 ثانية و100٪ من القدرة على التدرج ، يتطابق طراز RD6 من فئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) مع شاحنات الوقود ذات الحمولة الاسمية 875 كجم و 2.5 طن للجر ، وتؤدي بأداء موثوق عبر التضاريس عالية الارتفاع في أمريكا الجنوبية وتخدم نقل المزارع والخدمات اللوجستية في المدن واحتياجات النقل الصناعي.

(إمدادات الطاقة الفائقة) - مع إمدادات الطاقة الخارجية الذكية بقدرة 3.3 كيلوواط ، يوفر طراز RD6 من فئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) طاقة موثوقة لعمليات المزارع في آسيا والمحيط الهادئ ، وفحص معدات حقول النفط في الشرق الأوسط ، وأنشطة التعدين في أمريكا الجنوبية ، مع تعزيز التخييم الساحلي والتجمعات في الهواء الطلق.

(السلامة الفائقة) - مع 70٪ من الفولاذ فائق القوة ، ونظام الكبح في صندوق واحد (39 مترًا بالحمولة الكاملة) ، وبطارية مع ثماني تقنيات حماية، ونظام إغلاق بتقييم IP68 ، ما يضمن المتانة في البيئات الساحلية الرطبة والملحية في آسيا والمحيط الهادئ والظروف عالية الحرارة والتراب الرملي في الشرق الأوسط.

باعتبارها العلامة التجارية الرائدة للطاقة الجديدة في الصين ، توسعت العلامة التجارية Riddara من "جيلي" إلى أكثر من 60 بلدًا واحتلت المرتبة الأولى في مبيعات شاحنات مركبات الطاقة الجديدة لثلاث سنوات متتالية. يمثل الإطلاق العالمي لطراز RD6 من فئة (المركبات الهجينة القابلة للشحن الكهربائي) علامة فارقة رئيسية في الاستراتيجية العالمية للعلامة الـتجارية Riddara . في المستقبل ، ستواصل العلامة التجارية Riddara تطوير نظام EM-P الهجين لتقديم منتجات فعالة وذكية ومستدامة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم.

قد تختلف مواصفات وتكوينات المركبات في مختلف البلدان والمناطق.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2809231/image.jpg