تسريع تحول الطاقة بحيث تصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مراعاةً للبيئة | نجاح انعقاد Huawei Global Digital Power Forum

برشلونة، إسبانيا، 28 فبراير 2024 /PRNewswire/ -- انعقد منتدى Huawei Global Digital Power Forum، رافعًا شعار "تسريع تحول الطاقة من أجل تكنولوجيا معلومات واتصالات مراعية للبيئة"، خلال المؤتمر العالمي MWC ببرشلونة 2024. وحضر هذا الحدث كبار مسؤولي شركات الاتصالات وقادة الصناعة وخبراؤها من كل أنحاء العالم لتبادل وجهات النظر المتطورة وأحدث الأفكار والممارسات الناجحة في صناعة الطاقة العالمية، وتسريع تحول الطاقة لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مراعاة للبيئة.

وفي هذا الحدث، ألقى Charles Yang، نائب الرئيس الأول لشركة Huawei ورئيس قسم خدمات التسويق والمبيعات العالمية في شركة Huawei Digital Power، كلمة رئيسية بعنوان "تمكين نجاح شركة الاتصالات وسط التحول العالمي إلى الحياد الكربوني". وشدد على أن الحياد الكربوني تحول من إجماع واتفاق عالمي إلى نشاط عالمي. وتظهر إزالة الكربون، والكهربة، والرقمنة، والذكاء باعتبارها المسارات الأربعة الرئيسية لتطور الطاقة وتحويلها.

وفي المقابل، تدفع هذه التحديات شركات الاتصالات إلى التحول من مستهلكين للطاقة فحسب إلى مستهلكين ومنتجين لها مع العمل على التمكين بشأنها. فباعتبارهم مستهلكين للطاقة، يمكنهم الاستفادة من التقنيات المبتكرة التي تمكن كل واط من تشغيل المزيد من البتات، وتحقيق استهلاك أكثر كفاءة للطاقة. وباعتبارهم منتجين للطاقة، يمكنهم استهلاك الكهرباء المراعية للبيئة التي يولدونها من خلال نشر الأنظمة الكهروضوئية الموزعة في المواقع والأحرام الجامعية. وعلاوة على ذلك، ومع وجود أنظمة تخزين الطاقة في المواقع، يمكنهم إنشاء محطات طاقة افتراضية (VPP)، والتي تدعم تنظيم أوقات الذروة وتنظيم التردد لشبكات الطاقة. أما عملهم بشأن تمكين الطاقة، فهو يتمثل في استخدام البتات لإدارة الواط. وهذا يعني أنه يمكنهم استخدام التقنيات الرقمية لتحسين الكفاءة وضمان استقرار الطاقة في كل من أنظمة الطاقة التقليدية والمتجددة.

ألقى Li Shaolong، رئيس مجال الطاقة في Huawei Digital Power، كلمة رئيسية بعنوان "طاقة الموقع الذكية، عامل تمكين رئيسي للشبكة المراعية للبيئة والمنخفضة الكربون". في ما يتعلق بمستهلكي الطاقة، تهدف Huawei إلى تطوير حلول طاقة فعالة وشاملة لمساعدة شركات الاتصالات في بناء شبكات مراعية للبيئة ومنخفضة الكربون، ومن ثم تقليل التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) إلى حد كبير ممكن في بناء شبكات الجيلين 4G/5G. وبالنسبة لمنتجي الطاقة، تسعى Huawei جاهدة إلى تعزيز تحول الطاقة لدى شركات الاتصالات الأكثر مراعاة للبيئة من خلال تسهيل إنتاج الطاقة الصديقة لها بنشر الطاقة الكهروضوئية. وإلى جانب هذا، فإن خدمات الكهرباء المساعدة، بما في ذلك الاستفادة من موارد تخزين الطاقة الذكية في محطات الطاقة الافتراضية (VPP)، تساعد شركات الاتصالات في توفير الطاقة وزيادة الإيرادات.

وألقى Sanjay Kumar Sainani، نائب الرئيس الأول والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لأعمال مراكز البيانات العالمية فيHuawei Digital Power، خطابًا رئيسيًا بعنوان "SmartDC Solution يساعد المشغلين في تحقيق التحول والترقية". يفرض العصر الجديد تحديات مثل الموثوقية والكثافة العاليتين والتعقيد الشديد للنظام وسرعة طرح الخدمة. واستجابةً لذلك، أقدمت Huawei على دمج نظام الطاقة المتكامل ونظام التبريد الموزع والنشر الجاهز، ومن ثم بناء حل مركز البيانات الكبير SmartDC الصديق للبيئة والبسيط والذكي والموثوق به (GSSR) بشكل مبتكر كبنية تحتية حوسبية قوية ترمي إلى تسهيل تحول الطاقة لدى المشغلين الأكثر مراعاة للبيئة، كجزء من جهودها لدفع عجلة تطور العالم الرقمي.

وأصدر Yang Bifei، نائب رئيس مرافق مركز البيانات والطاقة الحرجة لخطوط الإنتاج في Huawei Digital Power، التقرير التقني لمرفق مركز البيانات والطاقة الخاص بالمواقع.

وكان المنتدى وجهة لخبراء الصناعة، حيث تبادلوا وجهات نظرهم المتطورة والمعرفة بشأن الممارسات الناجحة. قام Kyriakos Exadaktylos، رئيس مواصفات هندسة الشبكات وأداء الطاقة في شركة Vodafone Group Technology، بطرح أفكاره في كلمة بعنوان "مرونة طاقة Vodafone عبر نظام تخزين الطاقة الموزع". وألقى Moussa YARO، المدير الفني التنفيذي لشركة Orange Mali، كلمة حول "الموقع الذكي الصديق للبيئة". وكذلك سرد Anthony Gacanja، مدير شبكة Safaricom، تفاصيل حالة ناجحة في كلمته بعنوان "التيار المباشر الكبير يسهل تحويل خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات". وأيضًا شارك Mauro Leuce، مدير التصميم والهندسة في Colt Global، وHenry Daunert، الرئيس التنفيذي لشركة AQ Compute، معارفهم القيِّمة.

كان شعار مؤتمر MWC Barcelona لعام 2024 هو "المستقبل أولاً"، وهو ما يعكس رؤيتنا لتوجيه الصناعة نحو مستقبل أكثر ابتكارًا. وستواصل Huawei الاستثمار في الابتكار، ودمج التقنيات الرقمية وإلكترونيات الطاقة، والتعاون مع الشركاء العالميين لتسريع تحول الطاقة لتصبح تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أكثر مراعاة للبيئة، ومن أجل بناء مستقبل أفضل للبشرية وكوكب الأرض.

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