تسليط الضوء على معرض IFA 2023: شركة Changhong تعزز تجربة المستخدم بالتقنيات المتطورة في الأجهزة المنزلية

برلين، 5 أيلول/سبتمبر، 2023 /PRNewswire/ -- احتلت شركة Changhong مركز الصدارة بين شركات عمالقة الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين في معرض IFA 2023، حيث كشفت عن أحدث مجموعة من الأجهزة المنزلية الحديثة. بدأ الحدث في أرض معارض Messe Berlin في برلين في 1 سبتمبر.

ونظرًا لكون معرض IFA أحد المعارض التجارية الرائدة في مجال الإلكترونيات على مستوى العالم، فهو يستقطب سنويًا الآلاف من شركات التكنولوجيا الكبرى.

تسليط الضوء على المنتج: تكنولوجيا الأجهزة المنزلية الرائدة لتعزيز تجربة المستخدم

تقود شركة Changhong باستمرار الابتكار في مجال أجهزة التلفزيون. وفي معرض IFA 2023، قدمت علامتها التجارية للأجهزة الذكية الراقية، CHiQ، وهي تمثل خطًا جديدًا من أجهزة تلفزيون التي تعمل بتقنية الصمام الثنائي العضوي الباعث للضوء OLED في الأسواق الدولية. تتميز أجهزة التلفزيون هذه بجسم رفيع للغاية، وشاشات بدون حدود، وخيارات حامل متنوعة. وبطرحها شاشةَ عرضٍ تمتاز بـ 10.7 مليار لون مع التحكم في الضوء لكل بكسل، فإنها بذلك تحقق مجموعة النطاق اللوني DCI-P3 بنسبة 98.5 ٪ ومعدل تحديث سلس 120 هرتز، مما يضمن عرض الصور المرئية الصافية بدقة هائلة والاستمتاع بجودة الصوت الفائقة. بالإضافة إلى ذلك، طرحت Changhong أحدث إصداراتها في الصين، وهي سلسلة ARTIST من أجهزة التلفزيون، التي يبلغ سمكها 24.9 مم فقط وتفوق المنافسين المحليين بمقدار 10 مم، لأول مرة في معرض IFA، مما يجعل أجهزتها تمثل إضافة جمالية رائعة للمنازل المعاصرة.

علاوة على ذلك، تلتزم Changhong بتعزيز منصتها لأجهزة التلفزيونية الذكية. وبحلول شهر أكتوبر، ستشهد أوروبا إطلاق العديد من طرازات تلفزيونات CHiQ المزودة بأحدث نظام تشغيل Roku.

وفي معرض IFA، طرحت CHiQ سلسلة Space Pro الخاصة بها من الثلاجات والغسالات، المصممة بتقنية فائقة النحافة، لتفي بالوعد المتمثل في "الحجم الصغير، السعة الكبيرة". كما عرضت شركة Changhong مجموعة من المنتجات الجديدة، من مكيفات الهواء Eva ومضخات الحرارة إلى المكانس الآلية ذاتية التنظيف، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من الحضور.

بالإضافة إلى ترقيات الأجهزة، كشفت Changhong أيضًا عن حلول أمن بيانات المنزل الذكية التي تركز على حماية الخصوصية المنزلية. تخلق هذه المبادرات إطارًا موثوقًا لتدفق البيانات للمنازل الذكية من خلال الاستفادة من سلسلة الكتل (بلوك تشين) وغيرها من الأدوات المبتكرة. تؤكد هذه المجموعة من العروض على التزام شركة Changhong بالتقدم التكنولوجي.

دفعة Changhong الاستراتيجية: تسخير محفظة التكنولوجيا والمنتجات لغزو الأسواق العالمية

بناءً على براعة الشركة في التصنيع ونفوذ العلامة التجارية، شهدت شركة Changhong نموًا قويًا في قطاع الأجهزة الخارجية، خاصة في الأسواق الرئيسية مثل الأمريكتين وآسيا والمحيط الهادئ وأوروبا. كما تكتسب عملاق الإلكترونيات الاستهلاكية زخماً في المناطق الناشئة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا. في الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، ارتفعت مبيعات الأجهزة الخارجية لشركة Changhong بأكثر من 30٪، حيث وصلت مبيعات جميع أجهزة التلفزيون والثلاجات والغسالات ومكيفات الهواء إلى أرقام غير مسبوقة.

مع تحول Changhong وتطورها، فإنها تتجه إلى قطاعات مزدهرة مثل الطاقة المتجددة، حيث تفتخر بمحفظة استراتيجية قوية بذلك المجال. كشفت Changhong في معرض IFA، عن مجموعة من المنتجات الموجهة نحو الاستدامة والطاقة المتجددة، مثل بطاريات ليثيوم أيون البوليمر. وفي الوقت نفسه، ظهرت لأول مرة على مستوى العالم أجهزة الشركة المطورة لديها ذاتيًا لقياس الطيف المحمولة القريبة بالأشعة تحت الحمراء وأجهزة المراقبة البشرية بالاستشعار.

كما عرضت Changhong في معرض IFA لهذا العام، إنجازاتها المرحلية حول التطور من شركة الأجهزة المنزلية الكلاسيكية إلى شركة التكنولوجيا الحديثة. يُعد تبني رؤية طويلة الأجل أمر حاسمًا لاستقرار Changhong المستدام والابتكار المتواصل في مجال التكنولوجيا.

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